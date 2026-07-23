Căn nhà ở quê của Messi

Hiện tại căn nhà này vẫn thuộc sở hữu của gia đình Messi.

Trước khi có trong tay những dinh thự trị giá hàng chục triệu USD tại Barcelona, Paris hay Miami, Lionel Messi từng lớn lên trong một căn nhà hai tầng giản dị ở thành phố Rosario (Argentina). Đó là nơi gắn liền với tuổi thơ của cậu bé Leo, cũng là điểm khởi đầu cho hành trình trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Căn nhà ở quê nhà Messi (Ảnh: Getty Images)

Ngôi nhà nằm trên phố Israel, thuộc khu dân cư trung lưu La Bajada, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300km. So với những bất động sản xa hoa mà Messi sở hữu hiện nay, căn nhà này khá khiêm tốn, chỉ rộng vài chục mét vuông với mặt tiền sơn màu xám đã có dấu hiệu bong tróc theo thời gian, cửa sổ gỗ lớn và hàng rào sắt bao quanh.

Hiện không còn ai sinh sống tại đây, nhưng căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình Messi. Rèm cửa luôn được kéo kín, khuôn viên được lắp camera an ninh và từ bên ngoài cũng không có bất kỳ tấm biển nào cho biết đây từng là nơi ở của siêu sao người Argentina.

Năm 2026, căn nhà được sơn sửa lại, lớp sơn bao bọc bên ngoài căn nhà được chuyển từ màu trắng xám sang xám đen. Trên hàng rào phía trước ngôi nhà luôn ở trạng thái treo nhiều lá cờ Argentina với những lời nhắn, lời chúc và thông điệp tri ân dành cho Messi. Bên cạnh đó là các bức tranh tường khắc họa chân dung siêu sao, cùng đoạn vỉa hè được sơn hai màu xanh - trắng và số áo 10 quen thuộc, biến khu phố nhỏ trở thành một "bảo tàng ngoài trời" về huyền thoại bóng đá Argentina.

Căn nhà vốn có màu xám xi măng (Ảnh cắt từ clip/ @alaskkag)

Thời gian gần đây, nhà Messi đã được sửa chữa, sơn thành màu xám đen (Ảnh cắt từ clip/ @marilynag___)

Trong quá khứ, gia đình Messi có cuộc sống không mấy dư dả. Cha anh - ông Jorge Messi, là công nhân tại một nhà máy thép, còn mẹ - bà Celia Cuccittini làm công việc phục vụ bán thời gian. Với 4 người con, cuộc sống của cả gia đình khá chật vật. Sau này, khi Messi được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng, chi phí điều trị đắt đỏ càng trở thành gánh nặng đối với bố mẹ anh.

Qua những bức ảnh cũ được Messi chia sẻ, bên trong ngôi nhà mang đúng dáng dấp của một gia đình lao động Argentina. Không gian khá nhỏ, nội thất đơn giản với bộ bàn ăn phủ khăn trải bàn họa tiết, tủ lạnh, kệ kim loại đặt lò vi sóng và những chiếc cúp bóng đá được trưng bày trên cao. Phòng khách và khu vực bếp gần như liền nhau, không có nhiều đồ trang trí cầu kỳ nhưng luôn tạo cảm giác ấm cúng.

Một bức ảnh khác chụp Messi khi còn là cậu bé cũng cho thấy căn phòng ngủ mộc mạc. Chiếc giường gỗ thấp, tường dán giấy hoa văn đơn giản, phản ánh cuộc sống bình dị của gia đình trước khi anh trở thành ngôi sao bóng đá. Chính trong không gian khiêm tốn ấy, Messi đã trải qua những năm tháng đầu đời trước khi chuyển sang Barcelona vào năm 2000.

Messi ở trong phòng ngủ khi còn là một cậu bé

Gia đình Messi năm 2003, trong phòng khách nhỏ

Không chỉ căn nhà, cả phố Israel cũng như khu La Bajada lưu giữ nhiều dấu ấn về Messi. Khi còn bé, anh thường cùng bạn bè đạp xe khắp khu phố, dựng "pháo đài" bằng cành cây và đá, chơi trốn tìm, thậm chí nghịch ngợm hái trộm chanh của hàng xóm để pha nước uống.

Diego Vallejos, người bạn lớn hơn Messi 1 tuổi, từng chia sẻ: "Leo cũng bình thường như tất cả những đứa trẻ ở đây. Chúng tôi cùng đạp xe, ngã trầy xước chân tay, rồi còn ném bóng nước vào xe buýt chạy ngang qua”.

Hiện tại, cả căn nhà của gia đình Messi lẫn khu phố đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng ở Messi. Dọc phố, du khách dễ dàng bắt gặp những bức tranh tường khắc họa chân dung siêu sao người Argentina. Một đoạn vỉa hè còn được sơn hai màu xanh - trắng của đội tuyển Argentina cùng số áo 10 nổi tiếng, thể hiện niềm tự hào của người dân địa phương dành cho người con nổi tiếng nhất thành phố.

Một mặt tường ngôi nhà là tranh vẽ Messi (Ảnh cắt từ clip/ @marilynag___)

Để giúp người hâm mộ hiểu hơn về tuổi thơ của Messi, thành phố Rosario cũng xây dựng một tour tham quan miễn phí gồm 10 điểm dừng gắn với cuộc đời anh. Trong đó, ngôi nhà trên phố Israel là điểm đến được nhiều người yêu thích nhất.

Hành trình còn đưa du khách ghé thăm ngôi trường Messi từng theo học, CLB Abanderado Grandoli - nơi anh lần đầu chạm vào trái bóng, học viện Newell's Old Boys, sân bóng El Campito và Bảo tàng Thể thao Rosario. Theo chính quyền địa phương, mục tiêu của tour không chỉ là tôn vinh những danh hiệu mà Messi giành được, mà còn kể lại hành trình của một cậu bé bình thường đã lớn lên từ chính thành phố này.

Hình ảnh Messi, số 10 cùng màu xanh - trắng của Argentina xuất hiện khắp khu phố (Ảnh: Natalie Alcoba/ Al Jazeera)

(Nguồn: Tribuna, The Mainichi)