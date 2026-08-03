Căn nhà nghỉ dưỡng ở Đà Lạt của MC Đại Nghĩa

Dù lịch trình bận rộn nhưng Đại Nghĩa vẫn thường xuyên về căn nhà ở Đà Lạt.

Xu hướng sở hữu căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng ngày càng được nhiều người lựa chọn. Thay vì dành thời gian ở những khu nghỉ dưỡng, nhiều người đầu tư một không gian của riêng mình để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn. Với MC Đại Nghĩa, nơi anh lựa chọn là một ngôi nhà giữa Đà Lạt với khí hậu mát mẻ và khung cảnh yên bình.

Tháng 5/2024, Đại Nghĩa bắt đầu đăng những hình ảnh đầu tiên của mảnh đất và khởi công xây dựng căn nhà nghỉ dưỡng tại Đà Lạt.

Gần một năm hoàn thiện - đầu năm 2025, nam MC chính thức dọn vào ở và đón cái Tết đầu tiên trong không gian mới. Anh từng chia sẻ đây là thành quả của hành trình dài theo đuổi một nơi ở gần gũi với thiên nhiên, nơi có thể dành thời gian cho bản thân, gia đình và những người thân thiết.

Những ngày đầu tiên khi ngôi nhà của Đại Nghĩa chuẩn bị được xây dựng

Căn nhà sau khi đã hoàn thiện

Nằm giữa khung cảnh xanh mát của Đà Lạt, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gỗ, kết hợp các ô cửa kính lớn để đón ánh sáng và mở tầm nhìn ra khu vườn bên ngoài.

Bên trong, nội thất được bài trí theo hướng tối giản với tông màu ấm. Phòng khách sử dụng bàn ghế gỗ, ghế mây cùng nhiều góc nhỏ để đọc sách, uống trà và thư giãn. Không gian luôn ngập ánh sáng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.

Bên trong được bày trí giản dị, ấm cúng

View nhìn từ nhà của MC Đại Nghĩa

Căn bếp cũng là khu vực được MC Đại Nghĩa chăm chút. Không gian được thiết kế ấm cúng với bàn ăn lớn, thường là nơi anh cùng người thân, bạn bè chuẩn bị những bữa cơm chay mỗi khi có dịp quây quần.

Bao quanh ngôi nhà là khu vườn rộng với nhiều loại hoa, cây ăn trái như ổi sim, chanh vàng, mai anh đào, hồng,... và các luống rau sạch. Mỗi lần trở về Đà Lạt, nam MC đều dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối, làm vườn và tận hưởng nhịp sống chậm giữa thiên nhiên. Anh từng chia sẻ niềm vui không chỉ đến từ việc thu hoạch rau sạch mà còn từ cảm giác được nhìn cây cối lớn lên từng ngày.

Nam MC trồng nhiều cây trái trong vườn

Căn bếp nhỏ và gọn gàng

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa vẫn duy trì thói quen đọc sách, thiền và gần đây là tự học thư pháp khi tận hưởng bầu không khí trong lành của Đà Lạt. Đây cũng là nơi giúp anh cân bằng tinh thần sau những lịch trình làm việc dày đặc.

Từ sau khi có căn nhà nam MC thường xuyên sắp xếp thời gian trở về Đà Lạt mỗi khi có quãng thời gian nghỉ. Trên trang cá nhân, anh nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình dị như tưới cây, hái rau, ngắm bình minh hay thưởng thức tách trà giữa khu vườn xanh mát.

MC Đại Nghĩa thường tranh thủ ngày nghỉ ngắn giữa lịch làm việc để về đây nghỉ ngơi

Vườn rau được chăm chút

Ổi sim và ớt hái từ vườn nhà

(Ảnh: FBNV)