Càn Long 65 tuổi có thêm công chúa, chỉ ban món quà nhỏ bé nhưng khiến hậu cung "đỏ mắt": Nay bán đầy chợ

Món quà Càn Long đặc biệt ban cho sủng phi thoạt nhìn chẳng hề quý giá, nhưng phía sau lại là sự ưu ái khó ai sánh được.

Càn Long có thêm con gái khi đã 65 tuổi

Đôn phi Uông thị nhận được nhiều sự quan tâm vào những năm cuối đời của Càn Long. Người con duy nhất của bà với hoàng đế là Thập công chúa, sau này được phong hiệu Cố Luân Hòa Hiếu công chúa.

Sự ra đời của cô con gái út không chỉ giúp địa vị của Đôn phi thêm vững chắc mà còn gắn với một món quà đặc biệt được lưu truyền suốt nhiều năm.

Đôn phi Uông thị nhận được nhiều sự quan tâm vào những năm cuối đời của Càn Long. (Ảnh: Sohu)

Thập công chúa chào đời vào ngày mùng 3 tháng Giêng năm Càn Long thứ 40, tương ứng năm 1775. Khi ấy, vị hoàng đế được tính là 65 tuổi theo cách tính tuổi truyền thống của người Á Đông.

Đây là người con gái thứ 10, đồng thời cũng là con út của Càn Long. Việc có thêm con khi đã bước vào tuổi xế chiều khiến ông vô cùng vui mừng. Theo những câu chuyện được lưu truyền, Thập công chúa có nhiều nét giống cha, tính tình nhanh nhẹn nên càng được hoàng đế yêu quý.

Thập công chúa có nhiều nét giống cha, tính tình nhanh nhẹn nên càng được hoàng đế yêu quý. (Ảnh: Sohu)

Nhờ sinh được công chúa được hoàng đế yêu thương, Đôn phi cũng nhận thêm nhiều sự ưu ái. Tuy nhiên, món quà khiến hậu cung chú ý nhất lại nhỏ bé đến mức người hiện đại nghe qua có thể cảm thấy khó hiểu.

Theo các giai thoại được nhiều trang tin Trung Quốc đăng tải, sau khi Đôn phi sinh con, Càn Long đã sai người đem một món ăn tươi đến ban thưởng. Món quà chỉ có vỏn vẹn hai phần, không phải vàng bạc hay châu báu.

Thế nhưng, khi biết Đôn phi được nhận món quà ấy, những phi tần khác trong cung được cho là không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí "đỏ mắt" ghen tị.

Hai quả dưa chuột khiến hậu cung "đỏ mắt"

Món quà đặc biệt Càn Long ban cho Đôn phi chính là hai quả dưa chuột.

Ngày nay, dưa chuột là loại thực phẩm quen thuộc, dễ dàng mua ở chợ hoặc siêu thị. Tuy nhiên, trong bối cảnh Bắc Kinh vào mùa đông cách đây hơn 250 năm, hai quả dưa lại mang giá trị hoàn toàn khác.

Món quà đặc biệt Càn Long ban cho Đôn phi chính là hai quả dưa chuột. (Ảnh: Sohu)

Thập công chúa sinh vào đầu tháng Giêng âm lịch, khi miền Bắc Trung Quốc vẫn đang giữa mùa đông lạnh giá. Dưa chuột là loại cây ưa khí hậu ấm, vì vậy việc có được quả tươi trái mùa tại kinh thành thời điểm đó không hề dễ dàng.

Việc trồng, bảo quản và vận chuyển thực phẩm dưới thời nhà Thanh còn nhiều hạn chế. Rau quả từ phương Nam phải trải qua hành trình dài mới đến được kinh thành, rất dễ hư hỏng. Những loại rau quả có thể thu hoạch hoặc giữ tươi giữa mùa đông vì thế trở thành món ăn hiếm.

Bởi vậy, giá trị của hai quả dưa không nằm ở kích thước hay số lượng mà ở sự khan hiếm. Khi rau quả tươi giữa mùa đông là thứ không phải ai cũng được thưởng thức, việc Càn Long dành riêng hai quả cho Đôn phi cho thấy bà được nhà vua đặc biệt nhớ tới.

Việc Càn Long dành riêng hai quả cho Đôn phi cho thấy bà được nhà vua đặc biệt nhớ tới. (Ảnh: Sohu)

Món quà này cũng mang ý nghĩa khác với những phần thưởng theo lệ. Vàng bạc, vải vóc có thể được ban phát dựa trên cấp bậc, còn một món ăn hiếm từ nguồn thực phẩm dành cho hoàng đế lại thể hiện sự quan tâm mang tính cá nhân.

Đây được cho là nguyên nhân khiến Đôn phi vui mừng, còn những người khác trong hậu cung phải ghen tị. Với người hiện đại, hai quả dưa chuột không đáng là bao, nhưng vào thời điểm ấy, chúng giống như lời khẳng định về vị trí đặc biệt của Đôn phi trong lòng Càn Long.

Dù chi tiết hai quả dưa chuột hiện chủ yếu được lưu truyền dưới dạng giai thoại hậu cung, những thông tin về Đôn phi và sự ra đời của Cố Luân Hòa Hiếu công chúa đều gắn với mốc lịch sử năm 1775.

Hơn hai thế kỷ trôi qua, thứ từng được xem là món quà quý hiếm trong hoàng cung nay đã trở thành loại rau quả bình dân, được bán đầy ngoài chợ. Chính sự đối lập ấy khiến câu chuyện về món quà của Càn Long vẫn được nhắc lại đến ngày nay.

Theo Sohu, Sina, 163