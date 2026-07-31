Theo truyền thông nhà nước Iran, lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự tại căn cứ không quân ở Kuwait.

Video do truyền thông nhà nước Iran công bố dường như cho thấy lực lượng Iran phóng vật thể bay về phía Kuwait. (Video: Press TV)

Sáng sớm 31/7 (giờ địa phương), đài truyền hình Iran Press TV đưa tin vụ tấn công xảy ra “vài giờ trước”, nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber có sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Kuwait.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công được Iran tiến hành nhằm đáp trả vụ Mỹ tấn công vào đảo Qeshm. Quân đội Iran cũng khẳng định căn cứ Ahmad al-Jaber tại Kuwait là một trung tâm quan trọng phục vụ hoạt động giám sát trên không và hỗ trợ tác chiến của quân đội Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, quân đội Kuwait và các phương tiện truyền thông nhà nước vẫn chưa xác nhận vụ tấn công. Trước đây, Iran từng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Mỹ tại hệ thống căn cứ quân sự ở nhiều nước láng giềng để trả đũa cuộc tấn công của Washington vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti do Mỹ điều hành ở Azraq (Jordan), phá hủy 3 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và gây hư hại nặng cho 3 chiếc khác.

Một số sĩ quan Mỹ cũng như nhân viên kỹ thuật và bảo trì được cho thiệt mạng trong vụ tấn công. “Khu vực này không phải là nơi dành cho tội ác, những kẻ tàn sát dã man gia đình vô tội khi họ đang ngủ vào lúc nửa đêm” , IRGC thông tin.

Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) khẳng định tuyên bố “phá hủy 3 tiêm kích F-35” của IRGC là sai sự thật. “Không có máy bay Mỹ nào bị phá hủy hoặc hư hại trong các nỗ lực tấn công gần đây của Iran. Tất cả tên lửa và UAV đều bị đánh chặn hoặc không đến được mục tiêu” , cơ quan này tuyên bố.

Hôm 28/7, lực lượng IRGC cũng phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm tấn công căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, đồng thời nhắm mục tiêu vào sở chỉ huy của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặt tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng Mỹ tuyên bố toàn bộ số tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công.



