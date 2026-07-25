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Cận cảnh khoảnh khắc kinh hoàng khi thủy phi cơ chở 11 người rơi xuống biển, bốc cháy dữ dội

Chi Chi
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Hãng hàng không xác nhận có 10 hành khách và 1 phi công trên máy bay.

Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ cho biết vào thứ Năm (23/7) rằng một thủy phi cơ của Kenmore Air ở bang Washington chở 11 người đã phải hạ cánh khẩn cấp gần đảo Sucia trước khi bốc cháy, nhưng toàn bộ mọi người trên máy bay đã được kiểm đếm sau một chiến dịch cứu hộ.

Kenmore Air, hãng hàng không thủy phi cơ lớn nhất nước Mỹ, cho biết một chiếc máy bay de Havilland DHC-3 Otter xuất phát từ Hồ Union, Seattle, đã gặp sự cố tại vịnh Shallow gần đảo Sucia vào khoảng 5:15 chiều theo giờ PDT.

Đảo Sucia nằm trong quần đảo San Juan thuộc bang Washington, nằm ở phía bắc Seattle gần biên giới Canada.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đều đang điều tra vụ việc.

Video vụ tai nạn

Cảnh sát biển cùng các lực lượng ứng cứu của địa phương và Canada đã triển khai nhiều phương tiện để hỗ trợ cứu hộ, và "nhiều tàu thuyền của người dân tốt bụng đã phản ứng để hỗ trợ," Cảnh sát biển cho biết.

"Một số bệnh nhân đang được chuyển đến các bệnh viện địa phương để đánh giá y tế và điều trị," cơ quan này nói thêm.

Kenmore Air cho biết toàn bộ các chuyến bay theo lịch trình vào thứ Sáu đã bị hủy do đội ngũ của họ "tập trung vào việc hỗ trợ hành khách, phi công, gia đình, nhân viên và các nỗ lực ứng cứu khẩn cấp sau sự cố hôm nay gần đảo Sucia."

Hãng hàng không xác nhận có 10 hành khách và 1 phi công trên máy bay.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận San Juan cho biết tất cả mọi người trên máy bay đã được giải cứu khỏi mặt nước và các chấn thương kéo dài từ "chấn thương đầu đến gãy xương và các vết rách."

Một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, theo văn phòng cảnh sát trưởng.

"Kenmore Air đang hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đã được xác minh khi có sẵn," Tổng giám đốc điều hành David Gudgel cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn của Trung tâm Y tế St. Joseph xác nhận cơ sở này đã sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân sau sự cố.

"Suy nghĩ của chúng tôi hướng về tất cả những người liên quan, cũng như gia đình, bạn bè của họ và những lực lượng ứng cứu đầu tiên đang hỗ trợ trong các nỗ lực ứng cứu," người phát ngôn nói.

Được thành lập vào năm 1946, Kenmore Air vận chuyển hơn 90,000 hành khách mỗi năm trên các chuyến bay theo lịch trình, ngắm cảnh và thuê riêng, theo trang web của hãng.

Nguồn: CBS News, CNN

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