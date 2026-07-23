Khác với người tiền nhiệm, Galaxy Z Fold8 Ultra không mang đến cảm giác của một thế hệ hoàn toàn mới. Thay vào đó, Samsung tiếp tục hoàn thiện chiếc điện thoại gập của mình bằng hàng loạt nâng cấp nhỏ nhưng có giá trị trong trải nghiệm hằng ngày.

Vậy là Galaxy Z Fold8 Ultra đã chính thức ra mắt người yêu công nghệ toàn cầu trong sự kiện Galaxy Unpacked 2026 vừa diễn ra tại London. Khác với những năm trước, khi dòng điện thoại gập của Samsung chỉ gồm Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip, năm nay hãng lần đầu bổ sung thêm Galaxy Z Fold8 Ultra cũng là mẫu flagship gập cao cấp nhất của mình. Tuy nhiên, chiếc máy này không phải là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, mà là thế hệ kế nhiệm trực tiếp của Galaxy Z Fold7. Việc bổ sung hai chữ "Ultra" phản ánh rõ hơn định hướng của Samsung đó là đưa những trải nghiệm cao cấp vốn gắn với dòng Galaxy S Ultra lên một thiết bị màn hình gập, thay vì tạo ra một thiết kế hay triết lý sản phẩm hoàn toàn khác.

Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn qua bảng thông số hay đặt cạnh người tiền nhiệm, nhiều người có thể sẽ thấy Galaxy Z Fold8 Ultra chẳng có vẻ gì hấp dẫn. Nhưng sau khoảng thời gian trên tay và trải nghiệm nhanh, tôi lại có cảm giác Samsung đang tập trung hoàn thiện từng trải nghiệm nhỏ để chiếc điện thoại gập ngày càng tiệm cận chuẩn "Ultra" đúng nghĩa.

Chiếc Galaxy Z Fold quen thuộc, nhưng ngày càng hoàn thiện hơn

Nếu chỉ nhìn trên bảng thông số, Galaxy Z Fold8 Ultra mỏng hơn Galaxy Z Fold7 đúng 0,1 mm khi mở máy, từ 4,2 mm xuống còn 4,1 mm. Thành thật mà nói, rất khó để có thể cảm nhận được chênh lệch này nếu chỉ cầm hai chiếc máy ở trên tay. Khoảng cách 0,1 mm đơn giản là quá nhỏ để tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nhưng điều đó không hẳn là không có ý nghĩa.

Galaxy Z Fold8 Ultra mỏng hơn chiếc Z Fold8 được ra mắt đồng thời.

Thực tế thì năm ngoái Galaxy Z Fold7 vốn đã là một trong những smartphone gập mỏng nhất Samsung từng tạo ra. Việc tiếp tục cắt giảm thêm 0,1 mm cho thấy hãng vẫn không ngừng tối ưu một thiết kế vốn đã tiến rất gần tới giới hạn vật lý không thể phá vỡ của cổng USB-C. Khi một thiết bị chỉ còn dày hơn 4mm ở trạng thái mở, mỗi phần mười milimet được rút gọn chắc chắn là câu chuyện nỗ lực về vật liệu, kết cấu và cách Samsung giải quyết bài toán kỹ thuật phía sau.

Cũng vì thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về chiếc máy này không nằm ở độ mỏng, mà là cảm giác cao cấp quen thuộc mà dòng Galaxy Z Fold vẫn duy trì. Galaxy Z Fold8 Ultra gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của Galaxy Z Fold7 với các cạnh phẳng, đường nét vuông vức và phần khung mang lại cảm giác rất chắc chắn. Đây vẫn là một chiếc flagship nhìn là nhận ra ngay chất "Ultra" của Samsung.

Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn là "anh cả" trong bộ ba Z Series năm nay.

Bên cạnh đó, phần bản lề vẫn là một trong những yếu tố khiến tôi đánh giá cao khi sở hữu lực mở vừa phải, đủ chắc để tạo cảm giác yên tâm nhưng cũng đủ nhẹ để thao tác bằng một tay. Sau vài lần đóng mở, mọi chuyển động đều diễn ra rất tự nhiên, không tạo cảm giác quá cứng như trên một số sản phẩm gập khác.

Màn hình vẫn xuất sắc

Bên trong Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn là màn hình chính với kích thước 8 inch tấm nền Dynamic AMOLED 2X mang lại không gian hiển thị thoải mái cho những tác vụ như đọc tài liệu, chỉnh sửa văn bản, xử lý email hay đơn giản là xem video. Màn hình ngoài của máy vẫn sở hữu kích thước 6.5 inch độ phân giải 2552 x 1080 pixels với lớp kính bảo vệ cao cấp, cho cảm giác cầm nắm quen thuộc, dễ dàng để sử dụng bằng một tay. Năm nay, thuật toán Vision Booster cho phép tăng độ sáng màn hình này lên đến 3000 nit, giúp tăng cường đáng kể khả năng hiển thị ngoài trời. Kết hợp cùng tông màu sắc rực rỡ vốn đã là thế mạnh nhiều năm nay của Samsung nên trải nghiệm gần như không có gì để phàn nàn.

Điểm mới năm nay của Galaxy Z Fold8 Ultra nằm ở công nghệ Flex Titanium mà theo Samsung sẽ giúp giảm thiểu tối đa vết gấp trên màn hình. Nếu trước đây các thế hệ Galaxy Z Fold chủ yếu cải thiện nếp gấp thông qua bản lề và các lớp vật liệu đệm, thì với Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung đã thay đổi ngay từ cấu trúc của màn hình. Công nghệ Flex Titanium kết hợp một lớp màng hợp kim titan siêu mỏng đặt ngay phía dưới tấm nền OLED với một tấm nền titan chịu lực phía dưới toàn bộ mô-đun hiển thị. Trong đó, lớp màng hợp kim titan giúp màn hình giữ được độ phẳng tốt hơn khi gập mở liên tục, còn tấm titan đóng vai trò phân bổ lực tác động đồng đều lên toàn bộ màn hình, hạn chế sự biến dạng của lớp kính siêu mỏng (UTG), một trong những nguyên nhân khiến nếp gấp xuất hiện rõ hơn sau thời gian dài sử dụng.

Nhìn kỹ mới thấy phần nếp gấp phản chiếu ánh sáng ở phần thân xe gần chân model.

Quả thực, nếp gấp đúng là đã được làm mờ hơn tuy nhiên vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn và nếu cố tình nghiêng máy dưới nguồn sáng mạnh, bạn vẫn sẽ nhìn thấy. Nhưng điều mà cá nhân tôi hay rất nhiều người dùng điện thoại gập quan tâm hơn là trải nghiệm. Khi mở máy để đọc báo, trả lời email hay xem video, phần nếp gấp gần như không ảnh hưởng tới quá trình sử dụng. Thực tế, sau nhiều năm sử dụng các thiết bị màn hình gập, tôi gần như không còn quá để ý tới chi tiết này nữa. Nó vẫn tồn tại, nhưng đã không còn là yếu tố khiến tôi phải bận tâm.

Trong khi đó, màn hình phụ 6,5 inch vẫn là thứ mà tôi sử dụng nhiều nhất trong ngày. Những tác vụ quen thuộc như trả lời tin nhắn, đọc thông báo, kiểm tra lịch hay tra cứu nhanh đều có thể thực hiện mà không cần mở máy. Trải nghiệm mượt mà, kích thước hợp lý và khả năng hiển thị tốt khiến màn hình ngoài ngày càng giống một flagship dạng thanh truyền thống hơn.

Camera chuẩn Ultra nâng tầm trải nghiệm sáng tạo

Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu cụm ba camera sau bao gồm camera chính 200MP, camera tele 10MP và đặc biệt là camera góc siêu rộng 50MP, nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ trước. Việc tăng độ phân giải cho camera góc siêu rộng vừa cải thiện khả năng ghi lại những khung cảnh rộng lớn hay chụp kiến trúc, đồng thời mang đến lượng chi tiết cao hơn trong nhiều tình huống sáng tạo nội dung đặc biệt là khi quay video.

Bên cạnh phần cứng, Samsung cũng tiếp tục tinh chỉnh nền tảng xử lý hình ảnh ProVisual Engine. Theo Samsung chia sẻ, thuật toán mới giúp cải thiện khả năng xử lý HDR, tái tạo màu sắc tự nhiên hơn và nâng cao chất lượng video trong điều kiện thiếu sáng thông qua Nightography Video. Tất nhiên để mà có thể nhận ra được sự thay đổi về chất lượng là rất khó nhưng nếu Samsung đã tự tin đưa "Ultra" trở thành tên sản phẩm thì chắc chắn chiếc máy này cũng đủ để người dùng tự tin làm máy chính khi sáng tạo hình ảnh.

Có một điểm khiến tôi khá thích chính là việc Samsung tiếp tục mang những công cụ vốn chỉ xuất hiện trên dòng Galaxy S Ultra lên Galaxy Z Fold8 Ultra. Cine LUT, tính năng từng ra mắt trên Galaxy S26 Series hồi đầu năm, giờ đây cũng xuất hiện trên chiếc điện thoại gập mới. Người dùng có thể áp dụng các bảng màu điện ảnh ngay trong quá trình quay, giúp đoạn video có màu sắc và phong cách nhất quán ngay từ khi bấm máy thay vì phải dành nhiều thời gian hậu kỳ sau đó.

Đó cũng là lý do mà tôi cho rằng cụm camera trên Galaxy Z Fold8 Ultra không đơn thuần chỉ là một bản nâng cấp về thông số. Samsung đang từng bước biến chiếc Fold trở thành một công cụ sáng tạo đúng nghĩa, nơi phần cứng camera, thuật toán xử lý hình ảnh và các công cụ sáng tạo được kết nối với nhau để mang lại trải nghiệm "chuẩn Ultra" trọn vẹn hơn.

Galaxy AI đang rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến thành phẩm

Nếu Camera chuẩn Ultra giúp người dùng tạo ra những bức ảnh và đoạn video chất lượng cao, thì Galaxy AI chính là mảnh ghép giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách từ lúc bấm máy đến khi có thành phẩm hoàn chỉnh. Năm nay, trợ lý chỉnh ảnh AI trên Galaxy Z Fold8 Ultra đã được nâng cấp để trở nên chủ động và tiện lợi hơn. Thay vì chỉ cung cấp các công cụ chỉnh sửa như xóa vật thể hay thay đổi bố cục, AI giờ đây có thể chủ động phân tích nội dung của bức ảnh và đưa ra những gợi ý chỉnh sửa phù hợp dưới dạng các câu lệnh có sẵn. Điều này giúp ngay cả những người không có nhiều kinh nghiệm hậu kỳ cũng dễ dàng tạo ra những bức ảnh hoàn thiện chỉ sau vài thao tác.

Bên cạnh đó, Samsung cũng bổ sung FanCam, tính năng hướng tới nhóm người dùng thường xuyên quay video tại các buổi biểu diễn hay sự kiện. AI có thể tự động nhận diện và theo dõi một chủ thể trong khung hình, giúp tạo ra những đoạn video tập trung vào nhân vật mong muốn mà không cần liên tục điều chỉnh khung hình bằng tay. Đây là một tính năng nhỏ nhưng khá thực tế trong bối cảnh nhu cầu sáng tạo nội dung ngắn cho mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Song song với đó là Agentic AI, tiếp tục được Samsung nâng cấp trên Galaxy Z Fold8 Ultra có thể hoạt động trên mọi màn hình. Thay vì chỉ phản hồi câu lệnh, AI giờ đây có thể phối hợp giữa nhiều ứng dụng để hỗ trợ người dùng xử lý công việc liền mạch hơn. Việc tìm kiếm thông tin, tóm tắt nội dung, lên lịch hay chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng đều có thể diễn ra trong một quy trình xuyên suốt, tận dụng lợi thế màn hình lớn và khả năng đa nhiệm vốn là thế mạnh của dòng Galaxy Z Fold.

Hiệu năng mạnh mẽ, pin giờ cũng chuẩn Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy, phiên bản được Qualcomm và Samsung tối ưu riêng cho hệ sinh thái Galaxy. Trong khoảng thời gian trải nghiệm nhanh, mọi thao tác từ chuyển đổi ứng dụng, mở camera đến xử lý các tính năng Galaxy AI đều diễn ra rất nhanh và mượt.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý năm nay lại nằm ở viên pin. Samsung lần đầu đưa công nghệ Silicon Carbon lên Galaxy Z Fold8 Ultra, cho phép máy sở hữu viên pin 5.000 mAh lớn vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm bất chấp độ dày còn giảm 0.1mm.

Thời lượng pin thực tế chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng nhưng đây chắc chắn là nâng cấp đã được người dùng Galaxy Z Fold mong chờ từ rất lâu. Bởi với smartphone màn hình gập, việc tăng dung lượng pin mà vẫn giữ được thiết kế mỏng luôn là một bài toán rất khó. Việc Samsung đồng thời cải thiện cả hai yếu tố cho thấy hãng không chỉ theo đuổi một chiếc Fold mỏng hơn, mà còn hướng đến một thiết bị có khả năng đồng hành lâu hơn trong những ngày làm việc cường độ cao. Ngoài ra, viên pin này cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W giúp người dùng luôn sẵn sàng trong quá trình sử dụng.

Có thể nói, Galaxy Z Fold8 Ultra không mang đến cảm giác đây là một thế hệ tạo ra quá nhiều khác biệt so với Galaxy Z Fold7. Nhưng điều đó cũng không làm giảm đi giá trị của chiếc máy. Thay vì tạo ra những thay đổi để người dùng phải trầm trồ ngay khi cầm máy, Samsung đã tập trung hoàn thiện những trải nghiệm xuất hiện mỗi ngày, từ cảm giác gập mở, chất lượng màn hình, hệ thống camera cho đến Galaxy AI và viên pin.

Liệu những nâng cấp đó có tạo ra khác biệt rõ rệt sau thời gian sử dụng dài hơn hay không sẽ cần thêm những bài đánh giá chuyên sâu để kiểm chứng. Nhưng với những gì thể hiện trong khoảng thời gian trên tay nhanh, Galaxy Z Fold8 Ultra đã cho thấy sự nỗ lực của Samsung khi đưa trải nghiệm "Ultra" trở nên trọn vẹn hơn trên một thiết bị màn hình gập.