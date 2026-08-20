Căn bệnh của Cristiano Ronaldo

Nhìn Cristiano Ronaldo bây giờ, ít ai ngờ rằng "siêu sao bóng đá" này từng đứng trước nguy cơ giải nghệ ở tuổi 15 do biến cố tim mạch nguy hiểm.

Trái tim lỗi nhịp và tờ giấy cam kết ở tuổi 15

Lịch sử bóng đá thế giới từng đứng trước nguy cơ mất đi một trong những huyền thoại vĩ đại nhất khi Cristiano Ronaldo mới chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Năm 2000, thế giới chưa hề biết CR7 là ai, nhưng các bác sĩ tại học viện Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) thì đã phải giật mình trước một bảng kết quả kiểm tra thể lực định kỳ.

Ngay cả khi ngồi yên không vận động, lồng ngực của Ronaldo vẫn dồn dập như vừa vắt kiệt sức trong một trận đấu tầm cỡ chung kết. Chẩn đoán y khoa đưa ra nhanh chóng nhưng nặng nề: Nhịp tim nhanh (Tachycardia), tức một tình trạng rối loạn điện thế tim đầy rủi ro.

Ở tuổi 15, Cristiano Ronaldo từng đứng trước nguy cơ từ bỏ bóng đá vì mắc hội chứng nhịp tim nhanh (Ảnh: Men's Health)

Cậu nhóc 15 tuổi khi đó đứng trước hai con đường: Hoặc chấp nhận bước lên bàn mổ với muôn vàn rủi ro, hoặc từ giã hoàn toàn giấc mơ bóng đá.

Bà Maria Dolores, mẹ của Ronaldo, đã phải bắt những chuyến xe gấp vội lên Lisbon trong sự hoảng loạn để ký vào tờ giấy cam kết phẫu thuật. Tờ giấy ấy không chỉ quyết định sức khỏe của một đứa trẻ, mà vô tình quyết định cả vận mệnh của bóng đá thế giới sau này.

Hội chứng nhịp tim nhanh nguy hiểm đến mức nào?

Nhiều người thường xem nhẹ cảm giác tim đập nhanh, nhưng dưới góc nhìn chuyên môn, đây là một biến cố y khoa tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Theo chuyên trang y khoa WebMD, nhịp tim nghỉ ngơi ở người bình thường dao động từ 60 đến 100 nhịp/phút. Tuy nhiên, ở bệnh nhân mắc chứng nhịp tim nhanh, các xung điện bất thường kích thích tim co bóp liên tục vượt xa ngưỡng 100 nhịp/phút ngay cả khi đứng yên.

Phân tích sâu về cơ chế tàn phá của căn bệnh này, các chuyên gia tại Cleveland Clinic (Mỹ) nhấn mạnh: Khi tim đập quá nhanh, các buồng tim không có đủ thời gian lấp đầy máu giữa các nhịp co bóp. Điều này khiến lượng máu giàu oxy bơm đi nuôi cơ thể bị sụt giảm nghiêm trọng, đẩy người bệnh vào trạng thái chóng mặt, vã mồ hôi hột, hoa mắt hay ngất xỉu đột ngột.

Hội chứng nhịp tim nhanh nguy hiểm hơn nhiều người thường lầm tưởng (Ảnh minh họa)

Đối với một cầu thủ phải vận động ở cường độ cao như Cristiano Ronaldo, căn bệnh này nguy hiểm gấp bội. Việc tim làm việc quá tải kéo dài dễ dẫn đến phì đại cơ tim, suy tim hoặc hình thành các cục máu đông. Khi mảng huyết khối di chuyển lên não sẽ gây ra tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ. Nguy hiểm nhất, tình trạng rối loạn điện thế tim có thể biến chứng gây ngừng tim đột ngột ngay trên sân đấu.

Ca phẫu thuật "giữ chân" huyền thoại bóng đá thế giới

Để giải quyết triệt để căn bệnh của các bác sĩ tại Lisbon đã thực hiện thủ thuật triệt đốt tim bằng sóng cao tần (Catheter ablation). Đội ngũ y tế luồn một ống mềm qua mạch máu vào tim, dùng nhiệt lượng xử lý dải mô phát ra tín hiệu điện sai lệch.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau ít ngày nghỉ ngơi, Ronaldo đã có thể quay lại tập luyện. Giáo sư Sanjay Sharma, chuyên gia Tim mạch Thể thao tại Đại học St George's London (Anh) nhận định việc can thiệp đúng lúc ở tuổi thiếu niên đã chữa dứt điểm căn bệnh, giúp hệ tim mạch của anh đáp ứng tốt áp lực vận động trong nhiều năm thi đấu sau đó.

Sau ca phẫu thuật, Ronaldo tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện nghiêm ngặt để giữ gìn sức khỏe. Nền tảng thể lực ổn định trở thành yếu tố quan trọng giúp anh thi đấu bền bỉ, gặt hái nhiều danh hiệu lớn như 5 Quả bóng Vàng, 5 cúp Champions League cùng vô số kỷ lục trong màu áo Manchester United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 khiến nhiều trai trẻ phải thua xa (Ảnh: People)

Ở tuổi 41, anh vẫn thi đấu chuyên nghiệp cho Al Nassr (Ả Rập Xê Út) và tiếp tục hướng tới mốc 1.000 bàn thắng. Câu chuyện của Ronaldo cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe, nhất là đối với tim mạch.

Dấu hiệu nhận biết và đối tượng dễ rơi vào nguy cơ hội chứng nhịp tim nhanh

Chứng nhịp tim nhanh hay các dạng rối loạn nhịp tim nói chung có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi với những tín hiệu cảnh báo không thể coi thường:

- Biểu hiện bất thường: Tim đập thình thịch dồn dập ngay cả khi đang đứng yên, cảm giác hụt hẫng lồng ngực (đánh trống ngực), hoa mắt, hụt hơi, vã mồ hôi hột hoặc ngất xỉu bất ngờ.

- Đối tượng nguy cơ cao: Trẻ em có bất thường bẩm sinh ở đường dẫn truyền điện tim, người bị căng thẳng tâm lý kéo dài, thường xuyên thức khuya hoặc lạm dụng chất kích thích (cà phê, thuốc lá, rượu bia). Bên cạnh đó, người có tiền sử cao huyết áp, bệnh lý tuyến giáp hoặc rối loạn điện giải cũng là những nhóm đối tượng dễ gặp biến chứng.

Để phòng ngừa các biến cố tim mạch bùng phát, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên tuân thủ các nguyên tắc:

Lối sống khoa học rất quan trọng với bảo vệ sức khở, đặc biệt là tim mạch (Ảnh minh họa)

- Tầm soát định kỳ: Thực hiện đo điện tâm đồ (ECG) kiểm tra nhịp tim, đặc biệt là trước khi tham gia các bộ môn thể thao đòi hỏi sức bền cao.

- Tránh xa chất kích thích: Hạn chế tối đa caffeine, đồ uống có cồn và ngưng hút thuốc lá hoàn toàn nhằm giảm áp lực kích thích lên hệ thần kinh giao cảm.

- Lối sống khoa học: Đảm bảo ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái để duy trì chỉ số huyết áp và nhịp tim ổn định.

- Lắng nghe cơ thể: Tuyệt đối không tập luyện quá sức khi đang mệt mỏi và cần dừng vận động ngay lập tức nếu xuất hiện triệu chứng tức ngực hay choáng váng.

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