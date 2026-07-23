Cái giá của Shakira

Sau 1 mùa World Cup chiếm lĩnh truyền thông, Shakira đang trở thành cái tên được săn đón nhất làng nhạc lúc này.

World Cup 2026 đã khép lại nhưng hiệu ứng mà Shakira tạo ra vẫn chưa hề giảm nhiệt. Màn trình diễn bùng nổ tại Halftime Show trận chung kết cùng Burna Boy và ca khúc chủ đề Dai Dai tiếp tục giúp nữ ca sĩ người Colombia giữ vững danh xưng "Nữ hoàng World Cup", đồng thời tạo nên cơn sốt săn vé trên phạm vi toàn cầu.

Cái lắc hông gây bão của Shakira

Không chỉ thống trị truyền thông sau chung kết, Dai Dai còn bùng nổ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc đồng loạt vươn lên vị trí số 1 trên Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. U.S., thiết lập 10 vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tại Latin Airplay, Dai Dai tăng từ hạng 4 lên No.1, giúp Shakira sở hữu 25 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này - tiếp tục nới rộng kỷ lục nữ nghệ sĩ có nhiều bản hit No.1 nhất trong lịch sử Latin Airplay.

Hiệu ứng World Cup nhanh chóng được chuyển hóa thành sức hút thương mại

Hiệu ứng World Cup nhanh chóng được chuyển hóa thành sức hút thương mại. Trước đó, vào giữa tháng 6/2026 Shakira đã chính thức khởi động chặng tiếp theo của Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, được đánh dấu là World Cup Edition với các đêm diễn ở L.A, Mỹ để tận dụng triệt để sức nóng World Cup.

Shakira đang hoàn thành chuyến lưu diễn này ở các điểm diễn Bắc Mỹ. Đáng chú ý nhất là chuỗi 12 đêm diễn liên tiếp tại Madrid (Tây Ban Nha), diễn ra từ ngày 18/9 đến 11/10 tại khu phức hợp ngoài trời Iberdrola Music. Để chào đón Shakira, ban tổ chức còn đổi tên sân khấu chính thành "Estadio Shakira". Sau đó, nữ ca sĩ sẽ tiếp tục biểu diễn tại Stadium 974 (Doha, Qatar) và Etihad Park (Abu Dhabi, UAE), hai điểm dừng được dự đoán sẽ thu hút lượng lớn khán giả Trung Đông sau hiệu ứng World Cup.

Shakira đang hoàn thành chuyến lưu diễn này ở các điểm diễn Bắc Mỹ

Đi cùng sức nóng của Shakira là mức giá không hề dễ chịu. Theo công bố, vé khán đài tầng trên có giá khoảng 2 - 2,6 triệu đồng, trong khi vé đứng khu vực General Admission khoảng 3,2 triệu đồng. Muốn có vị trí đẹp hơn ở khu khán đài trung tâm, khán giả cần chi từ 3,7 - 4,3 triệu đồng, còn khu vực đứng sát sân khấu (Front Stage/Pit) có giá khoảng 4,9 triệu đồng.

Nếu muốn tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm concert, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền lớn hơn đáng kể. Gói VIP Early Entry, bao gồm quyền vào sân sớm và quà lưu niệm, có giá từ 8,9 - 12,6 triệu đồng. Trong khi đó, các gói VIP Garden/Terrace với lounge riêng và nhiều đặc quyền được bán từ 16,3 - 27,2 triệu đồng mỗi vé.

Sau 2 màn trình diễn gây sốt tại World Cup 2026, concert Shakira trở thành tâm điểm của khán giả yêu nhạc

Nhưng, đó mới chỉ là giá niêm yết. Sau 2 màn trình diễn gây sốt tại World Cup 2026, lượng vé gốc ở chuỗi 12 đêm Madrid cũng như concert tại Doha gần như đã được bán hết. Trên các nền tảng chuyển nhượng, giá resale hiện cao hơn 20-50% so với giá ban đầu, tùy từng vị trí.

Một tấm vé VIP có giá khoảng 27,2 triệu đồng đã bị đẩy lên hơn 40 triệu đồng trên thị trường chuyển nhượng. Chưa kể, với những người hâm mộ quốc tế, con số thực tế còn lớn hơn nhiều khi phải cộng thêm chi phí vé máy bay, khách sạn và di chuyển để theo chân "Nữ hoàng World Cup".

Concert của Shakira cực kỳ mãn nhãn và đã tai với sân khấu cầu kì, năng lượng trình diễn bùng nổ:

Từ một màn trình diễn chỉ kéo dài chưa đầy vài phút tại Halftime Show, Shakira đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho cả sự nghiệp âm nhạc lẫn tour diễn toàn cầu. World Cup 2026 không chỉ mang về cho nữ ca sĩ thêm những kỷ lục bảng xếp hạng, mà còn khiến mỗi tấm vé concert của cô trở thành món hàng được săn đón, với mức giá ngày càng đắt đỏ, nhưng xứng đáng với trải nghiệm show đầy thú vị của Shakira.