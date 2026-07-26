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Cái chết của bé gái 18 tháng tuổi sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe của trường

Hoàng Hà/VTC News
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Khi được tìm thấy sau 8 giờ bị bỏ quên trên xe buýt của trường giữa trời nắng nóng, bé gái 18 tháng tuổi đã ở tình trạng nguy kịch và sau đó không qua khỏi.

Theo Jornal de Notícias, vụ bỏ quên trẻ em trên xe gây tử vong xảy ra tại thành phố Almada, nằm dọc sông Tagus, gần Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Vào khoảng 16h ngày 23/7 (theo giờ địa phương), bé gái Sofia được phát hiện trong tình trạng cực kỳ nguy cấp bên trong xe đưa đón học sinh.

Mặc dù lực lượng cấp cứu và các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp hồi sức cấp cứu, bé gái 18 tháng tuổi vẫn không qua khỏi. Hôm đó, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Almada là khoảng 27°C.

Khoảng 8h cùng ngày, một nhân viên của trường Mestre Cuco lái chiếc xe mang nhãn hiệu Peugeot 5008 đến đón bé Sofia để đưa tới nhà trẻ.

Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe trường - Ảnh 1.

Trường mầm non Mestre Cuco nơi bé gái theo học.

Điều đáng nói là trong suốt ngày hôm đó, cha mẹ của Sofia không nhận được thông báo xác nhận con mình đã đến lớp an toàn, đúng theo quy trình vận hành chuẩn được nhà trường áp dụng đều đặn suốt một năm qua. Khi đến trường mầm non để đón con vào buổi chiều, người mẹ bàng hoàng nhận ra con gái mình hoàn toàn không xuất hiện tại đây.

Sau khi tìm kiếm, mọi người mới phát hiện chiếc xe đưa đón Sofia đang đỗ trước một cơ sở khác chứ không phải trường Mestre Cucon mà bé được gửi theo học.

Ban giám hiệu trường Mestre Cuco đưa ra thông báo chính thức ngay trong ngày xảy ra biến cố: “Ban giám hiệu Colégio O Mestre Cuco bàng hoàng và đau đớn khi phải đối mặt với sự cố thảm khốc chiều nay. Sự việc đã cướp đi sinh mạng của một trong những thiên thần nhỏ của chúng tôi”.

Trong giây phút đau thương không thể nói thành lời này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cha mẹ, gia đình nạn nhân cùng toàn thể những người thân thiết với cháu bé. Ban giám hiệu nhà trường đang theo dõi sát sao vụ việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm điều tra, làm rõ toàn bộ sự thật”.

Trong bài đăng ngày 24/7, đại diện trường Mestre Cuco xác nhận chiếc xe liên quan đến vụ việc thuộc sở hữu của nhà trường và đã được cấp phép đầy đủ cho hoạt động đưa đón học sinh.

Nhân viên phụ trách đón bé Sofia là người thường xuyên đảm nhận công việc đưa đón học sinh đến trường, trước đây chưa từng ghi nhận bất kỳ vi phạm hay sự cố nào.

Cảnh sát Tư pháp Bồ Đào Nha đã khởi tố vụ án, mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

2 cô bé 14 tuổi cùng đi vào 1 tòa nhà bỏ hoang, 2 thi thể được phát hiện sau đó
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