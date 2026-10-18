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Cách vứt bỏ dầu ăn đã qua sử dụng: Tuyệt đối không đổ thẳng xuống bồn rửa

Trà My (Theo Express)
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Đây là điều bạn thực sự nên làm với dầu ăn đã qua sử dụng, thay vì gây ra những rắc rối nghiêm trọng cho hệ thống đường ống nước của mình.

Dù sử dụng dầu ô liu, dầu thực vật hay dầu hướng dương để nấu ăn, bạn có thể vẫn còn một lượng dầu thừa sau khi chế biến món ăn. Đổ dầu thừa xuống bồn rửa có vẻ là cách giải quyết nhanh chóng, nhưng thực tế, việc này có thể gây tắc nghẽn và nhiều vấn đề khác cho hệ thống đường ống nước trong nhà.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý dầu ăn thừa đúng cách. Vì vậy, báo Express (Anh) đã hỏi ý kiến các chuyên gia về xử lý chất thải để tìm hiểu cách loại bỏ dầu ăn sau khi sử dụng, và tất cả đều đưa ra lời khuyên giống nhau.

Martin Garbutt, Trưởng bộ phận Quản trị kỹ thuật tại Ding, mở đầu: “Chất béo và dầu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tắc nghẽn đường ống thoát nước trong gia đình.”

“Mặc dù đi vào đường ống dưới dạng chất lỏng, giống như phần lớn các loại nước sốt, chúng sẽ đông đặc khi nguội. Điều này khiến dầu mỡ bám vào mặt trong của đường ống, thu hẹp dòng chảy của nước và gây tắc nghẽn”.

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Ảnh minh hoạ

Cách xử lý dầu ăn đã qua sử dụng

Thay vào đó, Garbutt khuyến nghị để dầu mỡ nguội và đông đặc trước khi bỏ vào rác thải sinh hoạt.

Đối với phần lớn các hộ gia đình, cách xử lý phù hợp là để dầu nguội hoàn toàn, đổ vào một vật chứa kín như chai đựng dầu ban đầu hoặc lọ thủy tinh, sau đó bỏ vào thùng rác sinh hoạt thông thường. Nhiều đơn vị, tổ chức cũng tiếp nhận dầu ăn đã qua sử dụng để tái chế thành dầu diesel sinh học.

Chris Houghton, chuyên gia về nhà cửa tại HomeServe, cũng đưa ra lời khuyên tương tự: “Xử lý dầu ăn đúng cách rất đơn giản. Hãy để dầu nguội hoàn toàn trong chảo, sau đó đổ vào vật chứa có thể đậy kín như một chiếc lọ hoặc chai cũ, vặn chặt nắp rồi bỏ vào thùng rác sinh hoạt thông thường.”

“Với lượng dầu nhỏ, bạn chỉ cần dùng giấy lau bếp lau sạch chảo rồi bỏ giấy vào thùng rác. Nếu có lượng dầu lớn, chẳng hạn sau khi sử dụng nồi chiên ngập dầu, phần lớn các cơ sở tái chế rác thải sinh hoạt sẽ tiếp nhận dầu ăn đã qua sử dụng”.

Dầu ăn gây hại cho đường ống và hệ thống thoát nước công cộng như thế nào?

Chris cũng chỉ ra rằng việc xử lý dầu ăn sai cách không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống đường ống trong chính ngôi nhà của bạn.

Ông cho biết: “Dầu nóng trông có vẻ vô hại vì ở dạng lỏng, nhưng ngay khi nguội trong đường ống, dầu sẽ đặc lại và bám phủ mặt trong của đường ống. Thức ăn thừa và các loại rác vụn khác sau đó sẽ dính vào lớp dầu này, lâu dần hình thành điểm tắc nghẽn”.

Ngay cả một lượng dầu nhỏ cũng có thể đông đặc khi nguội và kết hợp với các loại chất thải khác trong đường ống, tạo thành những khối mỡ lớn được gọi là fatberg. Đây là một trong những vấn đề gây tốn kém và thiệt hại nghiêm trọng nhất đối với hệ thống cống thoát nước tại Vương quốc Anh.

“Sau khi đi qua hệ thống thoát nước của nhà bạn, lượng mỡ này tiếp tục kết hợp với khăn ướt và các loại chất thải khác trong cống, hình thành những khối mỡ lớn. Chúng có thể khiến nước thải trào ngược vào nhà ở và đường phố”.

Đồng tình với hai chuyên gia trên, Jamie Campbell, Giám đốc vận hành tại Kane Enviro, cũng nhấn mạnh: “Dầu ăn đã qua sử dụng tuyệt đối không được đổ xuống bồn rửa.”

“Nếu có lượng dầu lớn, các dịch vụ thu gom dầu ăn chuyên dụng sẽ tiếp nhận và xử lý dầu theo quy trình thương mại. Thông điệp cốt lõi rất đơn giản: bằng mọi giá, hãy giữ dầu ăn tránh xa đường ống thoát nước”.

Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang dùng khăn lau bếp mỗi ngày
Tags

dầu ô liu

Dầu hướng dương

chất béo

đường ống nước

tái chế

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