Cách uống cà phê tránh tăng huyết áp

Để thưởng thức cà phê mà không lo ngại về vấn đề tăng huyết áp, bạn cần chú ý đến 5 điều cơ bản dưới đây:

Cùng một ly cà phê, có người thấy tỉnh táo, người khác lại hồi hộp, bồn chồn và huyết áp tăng. Người tăng huyết áp không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn, nhưng cần điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể.

Vì sao cà phê có thể làm huyết áp tăng?

Caffeine chặn tác động của adenosine — chất tham gia điều hòa sự tỉnh táo và giãn mạch — nên có thể làm huyết áp tăng tạm thời. Mức tăng tùy lượng uống, cơ địa và thói quen sử dụng; uống quen cũng không bảo đảm hết ảnh hưởng.

Dưới đây là các nguyên tắc khoa học giúp bạn uống cà phê an toàn:

Giảm caffeine, đừng chỉ đếm số ly

Ly nhỏ nhưng pha đậm vẫn có thể chứa nhiều caffeine. Nên giảm lượng bột cà phê, chọn khẩu phần nhỏ hoặc chuyển sang decaf. Nhớ tính cả caffeine từ trà và nước tăng lực.

Mức 400 mg/ngày FDA đề cập cho đa số người trưởng thành khỏe mạnh không phải mức an toàn riêng cho người tăng huyết áp.

Đừng nghĩ thêm sữa, nước hay đá sẽ “hạ” caffeine

Nếu vẫn uống hết lượng cà phê ban đầu, tổng caffeine không giảm. Muốn hạn chế tác động, cần giảm lượng cà phê thực sự.

Theo dõi huyết áp, không chỉ dựa vào cảm giác

Khi huyết áp đang được kiểm soát, có thể ghi lại chỉ số trước và sau uống khoảng 30–120 phút. Ngồi nghỉ ít nhất 5 phút trước mỗi lần đo. Nếu huyết áp thường xuyên tăng rõ sau uống, nên giảm caffeine và trao đổi với bác sĩ.

Uống sớm, tránh dùng để bù thiếu ngủ

Cà phê giúp bớt buồn ngủ nhưng không thay thế giấc ngủ. Nếu uống muộn khiến trằn trọc, hãy giảm lượng hoặc chuyển sang decaf; thiếu ngủ kéo dài cũng bất lợi cho huyết áp.

Huyết áp chưa ổn định: hỏi bác sĩ về lượng phù hợp

Không tự tăng thuốc huyết áp để “bù” cho cà phê. Nếu đang uống nhiều mỗi ngày, nên giảm dần để hạn chế đau đầu do ngừng caffeine đột ngột.

Không có cách pha nào bảo đảm cà phê không làm tăng huyết áp. Lượng phù hợp là lượng giúp bạn tỉnh táo mà huyết áp vẫn kiểm soát tốt và giấc ngủ không bị ảnh hưởng.

Thời điểm nên tránh uống cà phê

Buổi sáng sớm: Khi thức dậy, huyết áp tự nhiên có xu hướng tăng cao, uống cà phê ngay lúc này dễ đẩy huyết áp vượt ngưỡng.

Trước khi tập thể dục hoặc vận động mạnh: Có thể làm tăng tim mạch và huyết áp quá mức.

Buổi tối hoặc muộn trong ngày: Gây khó ngủ và ảnh hưởng đến việc kiểm soát huyết áp.

Trước khi đo huyết áp: Nên tránh uống cà phê ít nhất 30 phút trước khi đo.