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Cách tính số căn hộ ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Minh Trang
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Bộ Xây dựng cho biết số căn hộ ưu tiên tại dự án nhà ở xã hội được tính theo tỷ lệ tổng hồ sơ đủ điều kiện của 5 nhóm ưu tiên trên tổng hồ sơ của dự án.

Bà Trần Ngọc (Hà Nội) hỏi, theo khoản 2 Điều 38 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP về phát triển nhà ở xã hội, tỉ lệ số căn hộ dành cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên (người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người tái định cư, nữ giới) được xác định như thế nào?

Là cộng tổng hồ sơ hợp lệ của cả 5 nhóm này so với tổng hồ sơ đăng ký của dự án, hay chỉ tính riêng nhóm "người có công và thân nhân liệt sĩ"? Có công thức tính cụ thể không?

Ví dụ: Số căn ưu tiên = (Hồ sơ ưu tiên/Tổng hồ sơ) * Tổng căn hộ?

Chủ đầu tư có được phép bố trí căn hộ cho 5 nhóm ưu tiên thấp hơn tỉ lệ đã xác định và công bố không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 có quy định:

"đ) Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trước đối với: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội, nữ giới".

Tại Điều 34 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản có quy định:

"... h) Trường hợp dự án có đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở thì được ưu tiên mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với số lượng căn hộ bằng tổng số hồ sơ đủ điều kiện của các nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đủ điều kiện trong danh sách quy định tại khoản này nhân với tổng số căn hộ/căn nhà nhà ở xã hội dự kiến bán.

TIN LIÊN QUAN

Việc ưu tiên đối tượng là nữ giới được áp dụng đối với trường hợp người đứng đơn đăng ký là nữ giới đơn thân hoặc phải là chủ hộ của hộ gia đình trên cơ sở dữ liệu về cư trú.

Đối tượng ưu tiên quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở được bố trí căn hộ/căn nhà theo thứ tự lần lượt như sau: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua nhà ở xã hội, nữ giới. Trường hợp số lượng đối tượng ưu tiên trong 01 nhóm vượt quá số lượng căn hộ/căn nhà ưu tiên còn lại thì thực hiện bốc thăm giữa nhóm đối tượng ưu tiên đó, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm cùng với các đối tượng không ưu tiên;…".

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Tags

Bộ Xây dựng

nhà ở xã hội

căn hộ

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