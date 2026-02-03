Cách tính đơn vị cồn chuẩn Bộ Y tế: Uống rượu bia ngày Tết bao nhiêu là đủ?

Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), người dân không nên lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn. Nếu sử dụng, nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá 1 đơn vị cồn mỗi ngày, và không uống quá 5 ngày trong một tuần.

Đơn vị cồn là gì?

Một đơn vị cồn tương đương 10 gam cồn nguyên chất. Lượng cồn trong mỗi loại đồ uống phụ thuộc vào dung tích và nồng độ cồn.

Cách tính đơn vị cồn:

Đơn vị cồn = Dung tích (ml) × Nồng độ cồn (%) × 0,79.

Ví dụ, một chai bia 330 ml, nồng độ 5% sẽ chứa: 330 × 0,05 × 0,79 ≈ 13 gam cồn, tương đương 1,3 đơn vị cồn.

Như vậy, 1 đơn vị cồn tương đương với: Khoảng 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%), 1 cốc bia hơi 330 ml (4%), 1 ly rượu vang 100 ml (13 - 14%).

Việc nắm rõ cách quy đổi này giúp người uống chủ động kiểm soát lượng rượu bia nạp vào cơ thể, đặc biệt trong những ngày Tết phải uống nhiều bữa liên tiếp.

Uống rượu bia ngày Tết bao nhiêu là đủ để không hại sức khỏe?

Những lưu ý quan trọng khi uống rượu bia dịp Tết

Trong trường hợp không thể tránh việc uống rượu bia, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ một số nguyên tắc an toàn:

Không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu bia.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người đang dùng thuốc có tương tác với cồn, người mắc các bệnh lý mà rượu bia có thể làm nặng thêm bệnh tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn.

Không uống cồn công nghiệp, không sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt quá 0,1%, vì có thể gây mù lòa, ngộ độc nặng và tử vong.

Không uống rượu có nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30 ml/người/ngày.

Tránh sử dụng rượu ngâm lá, rễ cây, phủ tạng động vật hoặc rượu ngâm theo kinh nghiệm dân gian khi chưa rõ độc tính.

Không uống rượu khi không rõ nguồn gốc, không có công bố chất lượng, khi đang đói, mệt hoặc đang điều trị bệnh.

Trẻ em dưới 16 tuổi tuyệt đối không được sử dụng rượu bia.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, uống rượu bia ngày Tết cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Việc biết điểm dừng, kiểm soát lượng cồn nạp vào cơ thể không chỉ giúp tránh ngộ độc, tổn thương gan mà còn góp phần để những ngày Tết trọn vẹn, an toàn hơn.