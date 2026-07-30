Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại mà cha mẹ dễ dàng bỏ qua lại chính là nguyên nhân âm thầm bào mòn tương lai của con.

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cách giáo dục của cha mẹ đóng vai trò quyết định. Có những sự nuông chiều tưởng như bình thường lại đang âm thầm hủy hoại tương lai của con mà cha mẹ không hề hay biết. Dưới đây là 4 điều nếu cha mẹ dễ dãi cho con làm, hậu quả về lâu dài có thể rất khó lường.

Buông lỏng chuyện con nghiện thiết bị điện tử

Ngày nay, các thiết bị điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc để trẻ chìm đắm quá mức vào màn hình lại gây ra nhiều tác hại đáng lo ngại. Nhìn màn hình trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của trẻ, đồng thời thế giới ảo trong các thiết bị điện tử rất dễ khiến trẻ hình thành sự lệ thuộc, dẫn đến mất tập trung, sa sút trong học tập.

Có những trường hợp trẻ vốn học rất giỏi, nhưng sau khi nghiện game trên điện thoại đã bắt đầu lơ đãng trong giờ học, làm bài tập qua loa, kết quả học tập tụt dốc rõ rệt.

Cha mẹ có thể áp dụng vài cách sau để điều chỉnh. Trước hết, nên cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị điện tử rõ ràng, quy định cụ thể về thời gian và hoàn cảnh được sử dụng, chẳng hạn mỗi ngày chỉ được chơi game 30 phút và phải hoàn thành bài tập trước.

Bên cạnh đó, nên khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoài trời, đọc sách, chơi cùng cha mẹ để chuyển hướng sự chú ý ra khỏi màn hình. Quan trọng không kém, chính cha mẹ cũng cần hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của bản thân để làm gương cho con.

Việc trẻ dán mắt vào màn hình trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn khiến khả năng tập trung suy giảm rõ rệt (Ảnh minh họa)

Buông lỏng chuyện con ăn vặt không kiểm soát

Đồ ăn vặt luôn là món khoái khẩu của trẻ nhỏ, nhưng phần lớn các loại đồ ăn vặt lại chứa nhiều đường, nhiều chất béo, nhiều muối trong khi giá trị dinh dưỡng rất thấp. Nếu trẻ ăn vặt không có giới hạn, cảm giác thèm ăn trong bữa chính sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, tác động xấu đến sức khỏe và sự phát triển trí não.

Từng có trường hợp một đứa trẻ ngày nào cũng ăn rất nhiều đồ ăn vặt sau giờ học, đến bữa cơm lại không ăn nổi. Lâu dần, cơ thể trẻ ngày càng gầy yếu, thường xuyên ốm vặt.

Để khắc phục, cha mẹ nên hạn chế tích trữ đồ ăn vặt trong nhà, tránh để con dễ dàng lấy được bất cứ lúc nào, khi đi siêu thị cũng không nên chiều theo ý muốn mua đồ ăn vặt của con. Nếu có cho con ăn vặt, nên sắp xếp vào giữa các bữa chính và kiểm soát khẩu phần hợp lý, ví dụ mỗi ngày chỉ cho ăn một lượng nhỏ hạt dinh dưỡng hoặc trái cây sấy.

Đồng thời, cha mẹ cũng nên trò chuyện, giải thích cho con hiểu về tác hại của việc ăn quá nhiều đồ ăn vặt để con dần hình thành ý thức ăn uống lành mạnh.

Buông lỏng chuyện con trì hoãn công việc

Trì hoãn là một thói quen không tốt. Nếu trẻ hình thành thói quen chần chừ, chậm trễ trong công việc ngay từ nhỏ, hiệu quả học tập và chất lượng cuộc sống sau này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Việc trì hoãn khiến công việc dồn ứ lại, khiến trẻ dần cảm thấy áp lực, thậm chí có thể dẫn đến lo âu kéo dài.

Có những đứa trẻ làm bài tập lúc nào cũng lề mề, một bài vốn chỉ mất một tiếng lại kéo dài đến hai ba tiếng đồng hồ. Hậu quả là ngày nào trẻ cũng đi ngủ rất muộn, hôm sau đến lớp không đủ tỉnh táo, kết quả học tập cũng dần đi xuống.

Cha mẹ có thể cùng con lập thời gian biểu học tập và sinh hoạt hằng ngày, giúp con biết rõ mỗi khoảng thời gian nên làm gì, chẳng hạn tan học nghỉ ngơi 15 phút rồi mới bắt đầu làm bài, hoàn thành xong một môn thì được nghỉ 5 phút.

Bên cạnh đó, có thể thiết lập cơ chế khen thưởng nhỏ khi con hoàn thành đúng thời hạn, tích lũy đủ số lượng có thể đổi lấy phần quà con yêu thích. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên rèn cho con ý thức quý trọng thời gian thông qua các trò chơi nhỏ, chẳng hạn thi nhảy dây hoặc xếp hình trong một phút.

Thói quen trì hoãn nếu không được điều chỉnh sớm sẽ dần ảnh hưởng đến cả kết quả học tập lẫn nhịp sinh hoạt của trẻ (Ảnh minh họa)

Buông lỏng chuyện con không tôn trọng người khác

Tôn trọng là một phẩm chất đạo đức cơ bản. Nếu trẻ không biết tôn trọng người khác, khả năng giao tiếp và hòa nhập xã hội sau này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Những đứa trẻ thiếu sự tôn trọng thường không được bạn bè yêu quý, dễ rơi vào tình trạng bị cô lập.

Có trường hợp một đứa trẻ thường xuyên nói lời khiếm nhã, chế giễu bạn bè ở trường, khiến các bạn cùng lớp không muốn chơi chung. Nhưng đứa trẻ này lại không hề nhận thức được vấn đề, thậm chí còn cho rằng bản thân rất giỏi giang. Nếu tình trạng này kéo dài đến khi trưởng thành, trẻ sẽ rất khó hòa nhập và đứng vững trong xã hội.

Để giúp con cải thiện, trước hết cha mẹ cần làm gương trong cuộc sống hằng ngày, thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi, với những người làm dịch vụ xung quanh mình, để con dần thấm nhuần qua quan sát thực tế. Khi con có hành vi thiếu tôn trọng người khác, cha mẹ cần chấn chỉnh kịp thời, giúp con nhận ra lỗi sai của mình, chẳng hạn khi con nói lời khiếm nhã với ai đó, cha mẹ nên nghiêm túc giải thích cho con hiểu đây là hành vi không đúng và hướng dẫn con xin lỗi.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên dẫn dắt con biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu cảm xúc của họ, ví dụ có thể hỏi con rằng nếu bị người khác chế giễu như vậy thì con sẽ cảm thấy thế nào.

Nhìn chung, để hủy hoại một đứa trẻ đôi khi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn cha mẹ buông lỏng, nhưng để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành tốt lại cần sự kiên trì bền bỉ trong thời gian dài. Là cha mẹ, cần luôn quan sát hành vi, thói quen của con và kịp thời điều chỉnh những sai lệch.

Với 4 vấn đề nêu trên, từ nghiện thiết bị điện tử, ăn vặt không kiểm soát, trì hoãn công việc cho đến thiếu tôn trọng người khác, cha mẹ tuyệt đối không nên xem nhẹ. Chỉ khi con hình thành được thói quen tốt và phẩm chất đạo đức đúng đắn ngay từ nhỏ, con mới có thể vững vàng bước đi trên con đường phía trước.