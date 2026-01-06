Cách làm trứng chần ngon tuyệt bằng lò vi sóng chỉ trong vòng 1 phút

Cách làm trứng chần này đặc biệt phù hợp cho buổi sáng bận rộn, không cần bếp, không bẩn nồi chảo nhưng vẫn đảm bảo đủ đạm và dinh dưỡng. Hàm lượng đạm cao trong trứng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt và cung cấp năng lượng bền bỉ cho cả buổi sáng. Đây là điều mà các loại bánh ngọt hay muffin khó có thể làm được.

Cách làm trứng chần bằng lò vi sóng

Không phải ai cũng có thời gian đứng bếp mỗi sáng. Với những người muốn ăn trứng nhưng ngại rửa nồi chảo hay dọn bếp, cách làm trứng chần bằng lò vi sóng chính là “cứu cánh”. Chỉ mất khoảng 1 phút, không cần dụng cụ cầu kỳ, bạn đã có ngay một quả trứng chần mềm mịn, thích hợp ăn kèm bánh mì nướng, salad hay rau xanh.

Cách làm trứng chần bằng lò vi sóng (Ảnh: AI khởi tạo).

Chi tiết cách làm:

Bước 1: Cho nước vào bát

Đổ nước vào bát sao cho đủ ngập hoàn toàn quả trứng, thêm một nhúm muối nhỏ. Lượng nước không nên quá đầy để tránh tràn khi quay.

Bước 2: Đập trứng vào nước

Nhẹ tay đập trứng và thả vào bát nước, cố gắng giữ nguyên hình dạng lòng đỏ.

Bước 3: Quay lò vi sóng

Đặt bát vào lò vi sóng, quay ở mức cao khoảng 40 - 45 giây nếu bạn thích lòng đào. Nếu muốn trứng chín hơn, có thể tăng dần thời gian nhưng không quá 1 phút.

Bước 4: Vớt trứng ra

Dùng thìa có lỗ hoặc rây nhỏ, nhẹ nhàng vớt trứng ra khỏi nước, để ráo.

Bước 5: Thưởng thức

Lưu ý quan trọng để trứng không bị nổ trong lò vi sóng

Mỗi lò vi sóng có công suất khác nhau, vì vậy thời gian quay trứng có thể chênh lệch. Nên thử ở mức 40 giây trước, sau đó tăng thêm từng 5 giây cho đến khi đạt độ chín mong muốn.

Một mẹo nhỏ được nhiều người chia sẻ là dùng tăm chọc nhẹ vào lòng đỏ trứng trước khi quay trứng để giảm nguy cơ trứng bị nổ do áp suất bên trong lò.

Trứng chần có thể biến tấu linh hoạt cho nhiều bữa ăn khác nhau. Buổi sáng, bạn có thể ăn trứng cùng bánh mì nướng, quả bơ hoặc rau xanh. Bữa trưa nhẹ nhàng hơn, trứng chần ăn cùng salad đậu gà hoặc rau xanh. Thậm chí, trứng chần ăn kèm cơm nóng, rau và chút sa tế cũng là lựa chọn nhanh gọn nhưng đủ chất.

Nguồn: CNET