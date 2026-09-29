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Cách đuổi nhện vĩnh viễn khỏi nhà bằng 1 nguyên liệu đơn giản nhà nào cũng có

Trà My (Theo Mirror)
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Mùa thu, nhện thường tìm cách xâm nhập vào nhà, nhưng nguyên liệu tự nhiên này có thể giúp xua đuổi chúng hiệu quả.

Tháng 9 là thời điểm nhện tìm kiếm bạn tình – nhưng điều đó hoàn toàn có thể được hạn chế bằng một loại “chất xua đuổi” tự nhiên. Không ai muốn những sinh vật đáng sợ này bò khắp nhà, nhưng bạn có thể ngăn nhện tiến vào nhà bằng một số nguyên liệu nhất định.

Mùa giao phối của nhện khiến những vị khách không mong muốn này xuất hiện thường xuyên hơn, khi nhện đực trưởng thành rời khỏi nơi ẩn náu để tìm nhện cái. Điều này không nhất thiết có nghĩa số lượng nhện đột ngột tăng mạnh, mà chỉ là bạn nhìn thấy chúng bò ra nhiều hơn từ các khe nứt và kẽ hở trong nhà.

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Mùa thu, nhện đực thường ra ngoài nhiều hơn để tìm kiếm bạn tình.

Một tài khoản mạng xã hội mới đây đã chỉ ra 3 nguyên liệu, và chỉ cần một trong số đó cũng có thể giúp xử lý vấn đề trong mùa giao phối của nhện. Tin vui là đây đều là các nguyên liệu quen thuộc với người Việt.

Trong bài đăng trên TikTok, Jeff và Lauren viết: “Trong trường hợp mẹ bạn chưa từng nói với bạn: Hãy đặt quế, hoa hồi và đinh hương trên bệ cửa sổ và lối ra vào để xua đuổi côn trùng và nhện!”

Từ lâu, các loại gia vị có mùi mạnh như quế, hoa hồi và đinh hương được cho là có tác dụng xua đuổi nhện một cách tự nhiên. Nhện không thích quế vì loại gia vị này tạo ra một hợp chất mạnh có tên cinnamaldehyde, có thể gây kích ứng các cơ quan cảm giác trên chân của chúng.

Mùi hương nồng cũng làm suy giảm khả năng tiếp nhận các tín hiệu từ môi trường xung quanh của nhện, khiến chúng khó lần theo con mồi hoặc định hướng khi di chuyển. Hoa hồi hoạt động theo cách tương tự, bởi mùi thơm của nó bắt nguồn từ trans-anethole, một hợp chất hóa học mạnh khác.

Đinh hương cũng có mùi cay nồng đặc trưng, có thể khiến nhện cảm thấy khó chịu và tìm cách bò theo hướng ngược lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số chất xua đuổi và tinh dầu được sử dụng để ngăn nhện có thể gây độc nếu vật nuôi trong nhà như mèo và chó ăn phải.

Hãy thận trọng khi sử dụng bất kỳ hỗn hợp pha loãng nào và đảm bảo chúng được đặt xa tầm với của động vật.

Cách tốt nhất để xua đuổi nhện trong tháng 9 là gì?

Bịt kín các lối xâm nhập: Dùng phấn hoặc silicone để lấp những khe nứt xung quanh cửa sổ, cửa ra vào và chân tường. Đảm bảo các lỗ thông gió bên ngoài được che bằng lưới có mắt nhỏ.

Dọn dẹp đồ đạc: Đây là thời điểm thích hợp để dọn những khu vực tối, ít bị xáo trộn như thùng đựng đồ và những chồng giấy – những nơi nhện thường thích ẩn náu.

Vệ sinh thường xuyên: Hút bụi thường xuyên hơn ở những khu vực như góc nhà, chân tường và trần nhà. Hãy đảm bảo loại bỏ mạng nhện, trứng nhện và những loài côn trùng nhỏ mà nhện ăn.

Sử dụng nguyên liệu tự nhiên: Nhện sử dụng các cơ quan cảm nhận mùi để định hướng. Vì vậy, khi một “bức tường” mùi gia vị nồng cản trở chúng, chúng có xu hướng tránh xa khu vực đó.

Thay gia vị thường xuyên: Hãy thay mới các loại gia vị khi mùi thơm nồng bắt đầu phai đi để duy trì hiệu quả xua đuổi.

Lời khuyên cho tất cả những gia đình cần đuổi chuột khỏi nhà
Tags

hoa hồi

định hướng

Côn trùng

Gia vị

cách xua đuổi nhện

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