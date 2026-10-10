Cách đuổi chuột đơn giản nhưng rất hiệu quả bằng nước và 1 gia vị trong tủ bếp

Chỉ với một loại gia vị quen thuộc và nước, bạn có thể tạo dung dịch có mùi mạnh để hỗ trợ đuổi chuột khỏi những khu vực chúng thường tìm đến.

Chuột có khứu giác rất nhạy và dựa nhiều vào mùi để tìm kiếm thức ăn, nhận biết đường đi cũng như môi trường xung quanh. Theo Glasgow Live (Anh), nếu muốn thử một cách đuổi chuột đơn giản tại nhà, có thể tận dụng bột quế và nước để tạo thành dung dịch xịt.

Cách pha dung dịch quế để hỗ trợ đuổi chuột

Đuổi chuột bằng quế (Ảnh: Manchester Evening News)

Cách làm khá đơn giản.

Chuẩn bị:

1 thìa cà phê bột quế

Nước

1 bình xịt

Cho nước vào bình, thêm bột quế rồi lắc hoặc khuấy đều.

Sau đó, có thể xịt dung dịch tại những khu vực chuột thường xuất hiện hoặc có khả năng đi qua.

Khi mùi quế nhạt dần, có thể xịt lại để duy trì mùi.

Ngoài cách pha với nước, Glasgow Live cho biết cũng có thể đặt thanh quế hoặc rắc một lượng nhỏ bột quế tại những vị trí cần hạn chế chuột tiếp cận.

Vì sao quế có thể khiến chuột tránh xa?

Quế chứa các hợp chất tạo mùi mạnh, trong đó có cinnamaldehyde và eugenol. Đây là những chất góp phần tạo nên mùi cay, ấm và rất đặc trưng của loại gia vị này. Trong khi đó, chuột có khứu giác phát triển và dựa nhiều vào mùi để tìm thức ăn cũng như định hướng.

Theo chuyên gia của EarthKind, một công ty Mỹ chuyên về các sản phẩm xua đuổi côn trùng và động vật gây hại có nguồn gốc thực vật, mùi cay mạnh của quế có thể gây khó chịu cho khứu giác nhạy bén của loài gặm nhấm, đồng thời lấn át một phần những mùi hấp dẫn chúng.

Không chỉ phá hoại đồ đạc, chuột còn có thể mang theo mầm bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình (Ảnh: Getty)

Một chuyên gia của EarthKind cũng cho rằng mùi cay mạnh của quế có thể khiến chuột không muốn ở lâu tại khu vực được xử lý.

Tuy nhiên, quế không tiêu diệt chuột. Cách làm này chủ yếu nhằm khiến môi trường xung quanh trở nên kém hấp dẫn hơn đối với chúng.

Không nên chỉ dựa vào mùi quế

Mùi quế sẽ giảm dần theo thời gian nên hiệu quả của phương pháp này cũng khó kéo dài nếu không được xịt lại. Quan trọng hơn, nếu trong nhà vẫn có nhiều thức ăn, nước hoặc nơi trú ẩn thuận lợi, chuột vẫn có thể quay lại.

Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng dung dịch quế, gia đình nên cất thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch thức ăn rơi vãi và không để đồ đạc chất đống ở những góc ít sử dụng.

Các khe quanh cửa, chân tường, đường ống hoặc khu vực nhà kho cũng nên được kiểm tra để hạn chế đường chuột xâm nhập.

Nếu đã xuất hiện nhiều phân chuột, vết cắn phá hoặc thường xuyên nghe tiếng động trong trần, tường, chỉ sử dụng dung dịch quế thường khó giải quyết triệt để.

Có thể xịt dung dịch ở đâu?

Dung dịch quế có thể được xịt tại những vị trí chuột thường đi qua hoặc dễ xâm nhập, chẳng hạn:

Khe cửa, chân tường.

Khu vực gần đường ống.

Góc bếp hoặc kho chứa đồ.

Quanh hàng rào, sân vườn.

Những nơi từng phát hiện phân hoặc dấu chân chuột.

Khu vực xung quanh thùng rác, nơi thường có mùi thức ăn thu hút chuột.

Nếu sử dụng ngoài trời, dung dịch có thể nhanh mất mùi do nắng, gió hoặc mưa nên cần xịt lại khi cần.

Nhìn chung, bột quế và nước có thể là một mẹo đơn giản để hỗ trợ đuổi chuột. Tuy nhiên, muốn hạn chế chuột lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là loại bỏ nguồn thức ăn, nơi trú ẩn và những đường chúng có thể chui vào nhà.

Nguồn: Glasgow Live