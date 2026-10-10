HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cách đuổi chuột đơn giản nhưng rất hiệu quả bằng nước và 1 gia vị trong tủ bếp

Lam Chi
|

Chỉ với một loại gia vị quen thuộc và nước, bạn có thể tạo dung dịch có mùi mạnh để hỗ trợ đuổi chuột khỏi những khu vực chúng thường tìm đến.

Chuột có khứu giác rất nhạy và dựa nhiều vào mùi để tìm kiếm thức ăn, nhận biết đường đi cũng như môi trường xung quanh. Theo Glasgow Live (Anh), nếu muốn thử một cách đuổi chuột đơn giản tại nhà, có thể tận dụng bột quế và nước để tạo thành dung dịch xịt.

Cách pha dung dịch quế để hỗ trợ đuổi chuột

- Ảnh 1.

Đuổi chuột bằng quế (Ảnh: Manchester Evening News)

Cách làm khá đơn giản.

Chuẩn bị:

  • 1 thìa cà phê bột quế
  • Nước
  • 1 bình xịt

Cho nước vào bình, thêm bột quế rồi lắc hoặc khuấy đều.

Sau đó, có thể xịt dung dịch tại những khu vực chuột thường xuất hiện hoặc có khả năng đi qua.

Khi mùi quế nhạt dần, có thể xịt lại để duy trì mùi.

Ngoài cách pha với nước, Glasgow Live cho biết cũng có thể đặt thanh quế hoặc rắc một lượng nhỏ bột quế tại những vị trí cần hạn chế chuột tiếp cận.

Vì sao quế có thể khiến chuột tránh xa?

Quế chứa các hợp chất tạo mùi mạnh, trong đó có cinnamaldehyde và eugenol. Đây là những chất góp phần tạo nên mùi cay, ấm và rất đặc trưng của loại gia vị này. Trong khi đó, chuột có khứu giác phát triển và dựa nhiều vào mùi để tìm thức ăn cũng như định hướng.

Theo chuyên gia của EarthKind, một công ty Mỹ chuyên về các sản phẩm xua đuổi côn trùng và động vật gây hại có nguồn gốc thực vật, mùi cay mạnh của quế có thể gây khó chịu cho khứu giác nhạy bén của loài gặm nhấm, đồng thời lấn át một phần những mùi hấp dẫn chúng.

- Ảnh 2.

Không chỉ phá hoại đồ đạc, chuột còn có thể mang theo mầm bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình (Ảnh: Getty)

Một chuyên gia của EarthKind cũng cho rằng mùi cay mạnh của quế có thể khiến chuột không muốn ở lâu tại khu vực được xử lý.

Tuy nhiên, quế không tiêu diệt chuột. Cách làm này chủ yếu nhằm khiến môi trường xung quanh trở nên kém hấp dẫn hơn đối với chúng.

Không nên chỉ dựa vào mùi quế

Mùi quế sẽ giảm dần theo thời gian nên hiệu quả của phương pháp này cũng khó kéo dài nếu không được xịt lại. Quan trọng hơn, nếu trong nhà vẫn có nhiều thức ăn, nước hoặc nơi trú ẩn thuận lợi, chuột vẫn có thể quay lại.

Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng dung dịch quế, gia đình nên cất thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch thức ăn rơi vãi và không để đồ đạc chất đống ở những góc ít sử dụng.

Các khe quanh cửa, chân tường, đường ống hoặc khu vực nhà kho cũng nên được kiểm tra để hạn chế đường chuột xâm nhập.

Nếu đã xuất hiện nhiều phân chuột, vết cắn phá hoặc thường xuyên nghe tiếng động trong trần, tường, chỉ sử dụng dung dịch quế thường khó giải quyết triệt để.

Có thể xịt dung dịch ở đâu?

Dung dịch quế có thể được xịt tại những vị trí chuột thường đi qua hoặc dễ xâm nhập, chẳng hạn:

  • Khe cửa, chân tường.
  • Khu vực gần đường ống.
  • Góc bếp hoặc kho chứa đồ.
  • Quanh hàng rào, sân vườn.
  • Những nơi từng phát hiện phân hoặc dấu chân chuột.
  • Khu vực xung quanh thùng rác, nơi thường có mùi thức ăn thu hút chuột.

Nếu sử dụng ngoài trời, dung dịch có thể nhanh mất mùi do nắng, gió hoặc mưa nên cần xịt lại khi cần.

Nhìn chung, bột quế và nước có thể là một mẹo đơn giản để hỗ trợ đuổi chuột. Tuy nhiên, muốn hạn chế chuột lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là loại bỏ nguồn thức ăn, nơi trú ẩn và những đường chúng có thể chui vào nhà.

Nguồn: Glasgow Live

Cách đuổi chuột đơn giản bằng 3 loại cây gia vị quen thuộc
Tags

bột quế

Gia vị

đuổi chuột

Chuột

cách đuổi chuột

mẹo gia đình

mẹo vặt gia đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại