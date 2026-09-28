Cách đuổi chuột đơn giản bằng 5 loại mùi: Trời càng lạnh, càng nên làm sớm

Khi thời tiết trở lạnh, chuột thường tìm những nơi ấm áp, kín đáo để trú ẩn và làm tổ.

Chia sẻ trên tờ Express, các chuyên gia của Summit Environmental Solutions (công ty chuyên kiểm soát sinh vật gây hại và xử lý động vật hoang dã tại Mỹ) cho rằng chuột có khứu giác rất nhạy. Vì thế, một số mùi nồng có thể khiến chúng khó chịu và tránh xa.

5 loại mùi giúp xua đuổi chuột

Dưới đây là 5 mùi khiến chuột khó chịu và có xu hướng tránh xa. Theo các chuyên gia, kết hợp 2-3 biện pháp cùng lúc có thể giúp tăng hiệu quả xua đuổi chuột khỏi nhà.

1. Mùi giấy thơm dùng cho máy sấy quần áo

Chuột sợ mùi giấy thơm (Ảnh: Getty)

Những tấm giấy thơm dùng trong máy sấy quần áo thường vẫn giữ mùi khá lâu sau khi sử dụng. Thay vì bỏ đi ngay, có thể tận dụng chúng ở những vị trí từng thấy chuột xuất hiện.

Chuyên gia của Summit Environmental Solutions cho biết: “Chuột không chịu được mùi của giấy thơm dùng cho máy sấy quần áo. Vì vậy, bạn có thể sử dụng chúng để khiến chuột rời khỏi những nơi đang ẩn náu trong nhà”.

Có thể đặt giấy thơm tại góc phòng, phía sau đồ đạc hoặc gần những vị trí nghi là đường chuột thường đi qua. Khi mùi đã nhạt, nên thay bằng tấm khác.

Các chuyên gia cũng gợi ý đặt giấy thơm gần các khe hở chuột có thể sử dụng để ra vào. Tuy nhiên, nếu phát hiện một đường xâm nhập thực sự, gia đình vẫn nên bịt kín khe hở thay vì chỉ dựa vào mùi hương.

2. Tận dụng mùi của mèo

Mèo là kẻ săn mồi tự nhiên của chuột. Chính vì vậy, mùi của mèo cũng có thể trở thành tín hiệu khiến chuột cảm thấy khu vực đó không an toàn.

Các chuyên gia nhận định: “Chuột và mèo vốn là thiên địch. Vì vậy, trong trường hợp này, cát vệ sinh của mèo có thể phát huy tác dụng trong việc xua chuột”.

Nếu nhà có nuôi mèo, có thể tận dụng mùi của chúng tại những khu vực chuột thường xuất hiện. Các chuyên gia thậm chí gợi ý rằng người không nuôi mèo có thể mượn đồ chơi hoặc đồ dùng của mèo trong vài ngày để tạo mùi.

Nếu sử dụng cát vệ sinh, cần đặt ở vị trí phù hợp, tránh khu vực chế biến và bảo quản thực phẩm.

3. Mùi tinh dầu bạc hà

Mùi the mát của bạc hà khá dễ chịu với nhiều người nhưng lại có thể khiến chuột khó chịu vì khứu giác của chúng rất nhạy.

Chuyên gia của Summit Environmental Solutions cho biết: “Những con vật nhỏ này không chịu được mùi mạnh của tinh dầu bạc hà. Khi ngửi thấy, chúng có xu hướng rời khỏi khu vực đó”.

Cách sử dụng đơn giản là nhỏ tinh dầu bạc hà vào những miếng bông gòn, sau đó đặt tại các vị trí nghi có chuột như góc bếp, gác mái, dưới cửa sổ hoặc những nơi từng thấy dấu vết của chúng.

Khi mùi tinh dầu giảm dần, có thể nhỏ thêm hoặc thay miếng bông mới.

4. Mùi đinh hương

Đuổi chuột bằng mùi đinh hương (Ảnh: Getty)

Đinh hương chứa eugenol - hợp chất tạo nên mùi cay, nồng đặc trưng. Mùi này cũng được cho là khiến chuột khó chịu. Theo Express, chuột thường không thích những mùi cay mạnh. Khi khu vực kiếm ăn hoặc làm tổ xuất hiện mùi quá nồng, chúng có thể chuyển sang tìm nơi khác.

Có thể dùng tinh dầu đinh hương theo cách tương tự tinh dầu bạc hà: nhỏ vài giọt vào bông gòn rồi đặt tại những góc chuột thường lui tới.

Để bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, không nên đặt tinh dầu đậm đặc ở nơi trẻ nhỏ hoặc vật nuôi dễ tiếp xúc.

5. Mùi ớt cay

Trong 5 cách được các chuyên gia đề cập, ớt cay là nguyên liệu cần thận trọng hơn khi sử dụng. Ớt chứa capsaicin - hợp chất tạo cảm giác cay, có thể gây kích ứng khi tiếp xúc với mắt và mũi. Đây cũng chính là đặc điểm khiến chuột khó chịu.

Các chuyên gia gợi ý có thể cắt nhỏ ớt cay, thêm ớt khô dạng bột vào bình xịt, đổ nước rồi để ngâm khoảng 24 giờ. Sau đó, dung dịch được sử dụng tại những nơi thường thấy chuột xuất hiện.

Tuy nhiên, không nên áp dụng cách này nếu gia đình có vật nuôi, bởi capsaicin không chỉ gây khó chịu cho chuột mà còn có thể ảnh hưởng tới những động vật khác nếu tiếp xúc.

Trời lạnh, càng nên chủ động ngăn chuột từ sớm

Những cách trên chủ yếu tận dụng khứu giác nhạy của chuột để khiến chúng không muốn tiếp cận hoặc lưu lại ở một số vị trí. Đây không phải giải pháp thay thế hoàn toàn cho việc kiểm soát đường chuột vào nhà.

Khi thời tiết lạnh, nếu trong nhà có sẵn thức ăn, nơi kín để làm tổ và những khe hở dễ chui qua, chuột vẫn có lý do để tìm đến.

Vì vậy, bên cạnh việc tận dụng các mùi khiến chuột khó chịu, gia đình nên kiểm tra những vị trí chúng có thể xâm nhập và xử lý từ sớm. Các chuyên gia cũng lưu ý nên thận trọng khi sử dụng bẫy hoặc thuốc diệt chuột, bởi những biện pháp này có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và vật nuôi nếu dùng không đúng cách.

Nguồn: Express



