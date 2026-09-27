Cách đuổi chuột đơn giản bằng 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp của nhiều gia đình

Chuột vào nhà không chỉ cắn phá đồ đạc mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Một nguyên liệu quen thuộc trong bếp có thể giúp hạn chế chúng tìm đến.

Ít ai nghĩ một củ hành tây trong gian bếp lại có thể được tận dụng để xua đuổi chuột. Mùi hăng đặc trưng của loại củ này khiến loài gặm nhấm có khứu giác nhạy cảm như chuột khó chịu và có xu hướng tránh xa.

Điều đáng quan tâm là chuột không chỉ gây phiền toái vì cắn phá đồ đạc. Khi xâm nhập khu vực sinh hoạt, chúng có thể làm bẩn thực phẩm, để lại chất thải và mang theo nhiều mầm bệnh, ký sinh trùng. Vì vậy, ngăn chuột tiếp cận nhà ở cũng là một cách giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Chuột không chỉ gây phiền toái vì cắn phá đồ đạc (Ảnh: Getty)

Vì sao hành tây có thể xua đuổi chuột?

Chuột sở hữu khứu giác rất nhạy, vì vậy những mùi nồng có thể khiến chúng khó chịu.

Các chuyên gia của Better Homes and Gardens cho biết: "Không giống phần lớn con người, chuột rất ghét mùi hành tây. Đặt vài lát hành tây tươi ở những góc chuột có thể xâm nhập sẽ giúp xua đuổi chúng".

Jordan Foster, chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại tại Fantastic Pest Control, cũng cho rằng có thể tận dụng đặc điểm này để hạn chế chuột quanh nhà.

Ông nói: "Bạn có thể trồng hành tây trong vườn hoặc đặt hành ở những vị trí chuột thường xâm nhập. Khi ngửi thấy mùi, chúng sẽ tránh đi".

Theo vị chuyên gia này, ngoài hành tây, bạn có thể trồng những loại cây cùng họ hành khác như tỏi, tỏi tây, quanh một số khu vực để hỗ trợ hạn chế các loài gặm nhấm và một số sinh vật gây hại khác.

Cách dùng hành tây để đuổi chuột

Hành tây có thể hỗ trợ xua đuổi chuột (Ảnh: Getty)

Cách đơn giản nhất là cắt hành tây thành từng miếng rồi đặt tại những nơi từng thấy chuột xuất hiện hoặc nghi là đường đi của chúng.

Có thể ưu tiên các vị trí như góc phòng, phía sau cửa, gần khe tường, kho chứa đồ hoặc những khu vực kín mà chuột thường tìm đến.

Tuy nhiên, hành tây tươi sẽ nhanh chóng khô, hỏng hoặc thối nếu để lâu. Vì vậy, cần kiểm tra và thay thường xuyên, đồng thời loại bỏ ngay khi hành có dấu hiệu hư hỏng để tránh gây mùi khó chịu hoặc ảnh hưởng vệ sinh trong nhà.

Một cách làm khác đó là kết hợp hành tây với ớt, hạt tiêu, chanh và một số nguyên liệu khác. Dù vậy, với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, việc đặt những hỗn hợp cay, nồng ở nhiều góc trong nhà cần được cân nhắc kỹ.

Điều cần đặc biệt lưu ý

Hành tây không phải nguyên liệu có thể tùy tiện để ở nơi trẻ nhỏ, chó, mèo hoặc vật nuôi dễ tiếp cận. Mirror lưu ý hành tây có thể gây độc cho vật nuôi, đặc biệt nếu chúng ăn phải. Vì vậy, nếu áp dụng cách này, cần đặt hành ở vị trí hoàn toàn ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi.

Đây cũng là lý do không nên coi các biện pháp "tự nhiên" đồng nghĩa với hoàn toàn vô hại.

Ngoài ra, muốn hạn chế chuột lâu dài, chỉ đặt hành tây là chưa đủ. Mùi hành tây có thể khiến chuột tránh một số khu vực, nhưng không thể giải quyết tận gốc nếu trong nhà vẫn có sẵn thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn.

Gia đình nên đậy kín thùng rác, cất thực phẩm trong hộp có nắp, không để thức ăn thừa hoặc thức ăn của vật nuôi qua đêm. Các khe hở quanh cửa, chân tường, đường ống và những vị trí chuột có thể chui qua cũng cần được kiểm tra và bịt kín.

Những khu vực chứa giấy bìa, quần áo cũ hoặc đồ đạc chất lâu ngày nên được dọn gọn để hạn chế nơi chuột làm tổ.

Nếu chuột xuất hiện với số lượng lớn hoặc đã làm tổ trong nhà, việc dùng hành tây chỉ có tác dụng hỗ trợ. Khi đó, cần áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp để vừa xử lý chuột, vừa hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường sống và ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Nguồn: Mirror