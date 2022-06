Các phương pháp trẻ hóa da hiệu quả, bệnh nhân cũng phải bất ngờ

Chị T.T.Q (sinh năm 1978, Long An) tìm tới phòng khám da liễu trong tâm trạng rất mặc cảm do da bị xập xệ vì lão hoá. Chị Q tâm sự với bác sĩ chị lấy chồng kém hơn 2 tuổi và chồng chị nhìn trẻ hơn so với tuổi thực. Do vậy, đi đâu cùng chồng, chị không ít lần phải nghe những lời cay đắng như "vợ nhừ, chồng trẻ".



Lần đến bệnh viện này, chị Q muốn bác sĩ tư vấn giúp mình một phương pháp làm đẹp ít phải can thiệp và da nhanh chóng cải thiện. Sau khi làm căng chỉ da, RF nội bì, chị Q đã bất ngờ vì sự trẻ trung của khuôn mặt.

Căng chỉ xóa nếp nhăn

Bác sĩ Thạch Văn Toàn, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, cho biết để xóa đi làn da chảy xệ, các bác sĩ cần nhiều biện pháp, đặc biệt hạn chế xâm lấn.

Căng chỉ da là phương pháp làm đẹp da và nâng các cấu trúc da chảy xệ bằng cách đưa vật liệu chỉ tự tiêu vào trong da. Làn da sau khi thực hiện sẽ được trẻ hóa hơn, sáng hơn, giảm nhăn li ti, và các nếp gấp ở má mũi, má cằm, hoặc cung mày sẽ được nâng lên một cách nhẹ nhàng, làm vùng điều trị đẹp hơn và trẻ hơn.

Căng chỉ trẻ hóa da, ảnh minh hoạ.

Trẻ hóa bằng RF nội bì

RF nội bì là công nghệ sóng RF đơn cực làm trẻ hóa da và săn chắc giam mỡ, giảm nhăn. Năng lượng được được đưa vào da bằng đầu kim và nhiệt lương này sẽ tác động chính xác vùng da cần điều trị một cách hiệu quả.

Nguyên lý hoạt động của RF nội bì là nhiệt lượng của sóng RF đơn cực tích hợp tại đầu kim cannula. Năng lượng này có thể điều chỉ tăng hay giảm để đạt được hiệu quả điều trị là săn chắc tạo collagen hay hủy mỡ cục bộ. Phương pháp này sẽ đưa năng lượng chính xác vị trí cần thực hiện để kết quả tốt nhất.

"Căng chỉ và RF nội bì có tác dụng trẻ hóa săn chắc da, có thể cải thiện nếp gấp nếp nhăn da. Mức độ cải thiện sẹo có thể tăng khi thực hiện thêm RF nội bì vùng sẹo.

Tuy nhiên để điều trị hiệu quả ở mức độ cao nhất, bệnh nhân cần được thực hiện thêm một số công nghệ khác như laser CO2 fractional, lăm kim, TCA, PRP... Điều trị sẹo cần sự tổng hợp của nhiều phương pháp để tối ưu hiệu quả", bác sĩ Toàn nói.

Theo Bác sĩ Ngô Thị Vân, Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da (Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM), phương pháp căng chỉ, RF nội bì không phải là phẫu thuật nên không dùng dao kéo. Tuy nhiên đây là một thủ thuật da xếp vào nhóm xâm lấn tối thiểu. Khách hàng sẽ được thực hiện một số phương pháp vô cảm như thoa thuốc tê giảm đau tại chỗ.

Đối với các vùng da chảy xệ quá nhiều, căng chỉ có thể thực hiện được với mức độ nhất định như làm da sáng hơn, giảm nhăn, cải thiện nhẹ các vùng chảy xệ. Bệnh nhân chảy xệ quá nhiều có thể kết hợp căng chỉ sau phẫu thuật căng da lấy da thừa. Khi căng da phẫu thuật hoàn chỉnh khi đó bệnh nhân có thể được thực hiện căng chỉ.

Bác sĩ Vân cho biết: "Căng chỉ, RF nội bì là các thủ thuật xâm lấn tối thiểu trong y khoa do dó sẽ có một số tác dụng phụ không mong muốn như sưng, bầm, nhiễm khuẩn, lồi chỉ hoặc lõm da. Dó đó trước khi thực hiện căng chỉ bệnh nhân cần được khám và tư vấn để loại trừ các chống chỉ định. Về phần bác sĩ cần được đào tạo bài bản về kỹ thuật để thực hiện ở mức độ an toàn nhất trên bệnh nhân".

Trẻ hóa da bằng hyaluronic acid

Ảnh minh hoạ.

Ngoài trẻ hóa da bằng căng chỉ da, RF nội bị, hiện nay còn có các công nghệ làm trẻ da khác như tái tạo da, tiêm xóa nhăn bằng botulinum toxin, tiêm trẻ hóa da bằng chất làm đầy hyaluronic acid. Hiện nay là hyaluronic acid được ưa dùng nhất, giúp cải thiện sự lão hóa của da. Đây là phương pháp điều trị chống lão hóa, cải thiện hình dạng, cấu trúc và thể tích của làn da nhăn nheo trong 6 tháng đến 2 năm tùy loại cấu trúc phân tử.

Trẻ hóa da bằng tiêm botox

Tiêm botox và chất làm đầy với thành phần chủ yếu là hyaluronic acid cũng giúp xóa nhăn giúp da căng bóng. Các phương pháp này nếu thực hiện đúng kỹ thuật với sản phẩm chất lượng sẽ mang lại hiệu quả điều trị tốt, an toàn.

