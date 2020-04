Các nghiên cứu công bố: Tác hại nghiêm trọng của Covid-19 lên đa tạng, phải mất tới 15 năm để phục hồi

Không chỉ ảnh hưởng đến phổi, nghiên cứu cho thấy tác hại của Sars-CoV-2 còn gây hại đa tạng

Dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trên toàn thế giới, mặc dù hiện tại có vẻ như nếu virus được phát hiện sớm, người bệnh sẽ có cơ hội phục hồi tốt hơn... Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng virus Sars-CoV-2 sẽ gây ra thiệt hại cho nhiều cơ quan của cơ thể, và những tổn thương này thậm chí có thể là vĩnh viễn.

Theo một bài báo đăng trên trang web của Thời báo Anh, các chuyên gia của Học viện Chăm sóc Chuyên sâu Anh cho biết, bằng cách quan sát tình hình của hàng ngàn bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng do Covid-19, họ phát hiện ra rằng virus Sars-CoV-2 có thể tấn công cơ thể con người theo mọi hướng, bao gồm cả phổi, tim và tất cả các cơ quan khác sẽ bị tổn thương và phải mất tới 15 năm để phục hồi.

Điều này có thể thấy rằng chủng virus này tác động rất nghiêm trọng tới sức khỏe con người.

"Những người bị nhiễm virus Sars-CoV-2 cảm thấy rất đau đớn trong thời gian bị bệnh". Trên tờ Daily Express của Anh thông tin rằng bệnh nhân người Anh Jamie East đã chỉ trích nhiều người Anh vì cho rằng Covid-19 chỉ là một dạng bệnh "cảm lạnh nặng".

Anh ấy miêu tả rằng, trong "tuần khủng khiếp" mà bản thân đã trải qua, anh ấy đã không chỉ không thể di chuyển mà còn không có cảm giác thèm ăn, "giống như bị xe tải đâm vậy".

Nghiên cứu y học đã phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 không chỉ tấn công hệ hô hấp của con người, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết và hệ tiêu hóa mà còn tấn công hệ thống sinh sản và hệ thần kinh của con người.

Virus SARS-CoV-2 chủ yếu gây tổn thương phổi

Viêm phổi do virus SARS-CoV-2 là một bệnh về đường hô hấp, chủ yếu ảnh hưởng đến phổi. Do đó, viêm phổi do SARS-CoV-2 trước tiên làm tổn thương phổi và việc phục hồi các bệnh về phổi đòi hỏi một quá trình.

Theo Học viện Y học Chăm sóc Chuyên sâu cho các bệnh nhân nặng tại Anh, trong số những bệnh nhân mắc bệnh có triệu chứng nặng, khoảng 17% bệnh nhân có triệu chứng gọi là "Hội chứng suy hô hấp cấp tính" (ARDS).

Những bệnh nhân này bị phản ứng viêm mạnh ở phổi và thậm chí bị viêm phổi tích nước. Những bệnh nhân này nếu không thể thở mà không có sự trợ giúp y tế, ngay cả khi có thể hồi phục dần dần với sự trợ giúp của "phổi nhân tạo", việc sửa chữa/hồi phục chức năng phổi sẽ mất nhiều thời gian, thường kéo dài vài năm và thậm chí lên đến 15 năm.

1/5 số bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị tổn thương tim

Bài báo hàng tháng của Tạp chí Khoa học Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 4 cho biết, ngoài tổn thương phổi, nhiều bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 cũng gặp vấn đề về tim - đã chết vì ngừng tim.

Cứ mỗi 5 bệnh nhân mắc Covid-19 thì có 1 người bị tổn thương tim, thậm chí có thể gây ra suy tim và tử vong ngay cả ở những bệnh nhân không có dấu hiệu suy hô hấp.

Nghiên cứu của Mỹ xác nhận: Covid-19 tấn công tinh hoàn

Hai học giả của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cũng công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của họ và chỉ ra rằng, tinh trùng, tế bào kẽ và tế bào hỗ trợ trong tinh hoàn nam giới đều là mục tiêu của virus SARS-CoV-2. Nếu bị nhiễm bệnh, có thể dẫn đến việc "sinh tinh" ở tinh hoàn bị thất bại, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới.

Phó giáo sư Trương Minh (Zhang Ming), Trung tâm Y học Sinh sản, Bệnh viện Trung Nam, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc và nhóm đồng nghiệp đã công bố nghiên cứu của nhóm bằng một bài báo được đăng tải trên trang web "MedRxiv", chỉ ra rằng Covid-19 có thể làm hỏng chức năng sinh sản của nam giới và tấn công tinh hoàn, dẫn đến thay đổi đáng kể nồng độ hormone giới tính.

Virus SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng đến khứu giác và vị giác

Khoảng 20% ​​bệnh nhân ở Trung Quốc có vấn đề với khứu giác và vị giác bất thường. Trung tâm chỉ huy cũng chỉ ra rằng trong tương lai, có một cơ hội để đưa triệu chứng này vào danh sách là một trong những triệu chứng của bệnh.

Giáo sư Trương Nam Ký (Zhang Nanji), một chuyên gia về miễn dịch học tại Đài Loan và Viện Vi sinh và Miễn dịch học tại Đại học Dương Minh giải thích:

"Bởi vì SARS-CoV-2 chủ yếu tấn công khoang mũi, và khoang mũi thì lại thông với hầu họng, hãy hình dung rằng giống như bạn vô tình bị sặc khi ăn mì, sợi mì sẽ từ miệng mà chui ra ở mũi, vì vậy virus cũng có thể di chuyển trong khoang mũi và hầu họng theo cách này.

Chúng ta còn nhớ dịch SARS xảy ra từ 17 năm trước, cũng là virus thuộc nhóm này. Từ đó đến nay, vẫn còn những bệnh nhân chưa phục hồi được vị giác và khứu giác".

Giáo sư Trương Nam Ký (Zhang Nanji)

SARS-CoV-2 tấn công não, gây viêm màng não và trạng thái tinh thần bất thường

Khi PGS Trương được tờ báo Heho Health phỏng vấn gần đây, ông đã đề cập rằng virus SARS-CoV-2 có thể khiến cho bệnh nhân bị viêm màng não và các vấn đề về thính giác trong tương lai.

"Bởi vì khi virus đi lên (đi từ mũi lên não), điều đáng lo ngại nhất là nó có thể làm tổn thương màng não. Mặc dù có ít cơ hội hơn, nhưng nếu nó làm tổn thương thính giác, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác cân bằng/thăng bằng của con người."

Các tổ chức y tế Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, virus SARS-CoV-2 có thể tấn công não người và phát hiện ra rằng có một loại virus SARS-CoV-2 trong dịch tủy xương của bệnh nhân nhiễm Covid-19, và vì thế mà bệnh nhân có các dấu hiệu giống như bị viêm màng não.

Thời báo New York đưa tin, vào đầu tháng 3, một người đàn ông 74 tuổi đã đến phòng cấp cứu ở Florida vì ho và sốt, nhưng kiểm tra bằng tia X cho thấy "không bị viêm phổi" và yêu cầu ông về nhà để quan sát/theo dõi. Nhưng ngày hôm sau, người này đã "mất khả năng nói". Ngoài ra ở Ý cũng có bệnh nhân vì lý do này mà bị rối loạn tâm thần.

Có những nghiên cứu chỉ ra rằng SARS –CoV-2 gây tổn hại cho thận và đường ruột

Nhóm nghiên cứu của Đại học Quân y Số 3 Trung Quốc gần đây đã xuất bản một bài báo (chưa được xem xét thông qua một cách chính thức) trên nền tảng medRxiv. Báo cáo này tuyên bố rằng Covid-19 có thể tấn công trực tiếp vào thận. Tuy nhiên, triệu chứng này vẫn chưa xuất hiện ở (các bệnh nhân) Đài Loan.

Ngoài ra, tiêu chảy là một triệu chứng đã được đưa vào định nghĩa của Thông báo chẩn đoán dành cho người mắc Covid-19, Ông Trương Thượng Thuần (Zhang Shangchun), chuyên gia triệu tập của trung tâm chỉ huy, cho biết triệu chứng tiêu chảy của bệnh nhân được chẩn đoán dao động từ nhẹ đến nặng, và một số người thậm chí còn bị đi ngoài 7 - 8 lần/ngày.

Thống kê các trường hợp nghiên cứu của nhóm này cũng cho thấy lượng virus ở người nhiễm bệnh cao nhất trong vòng một tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Do đó, mặc dù cơ hội chữa khỏi Covid-19 là rất cao, nhưng tác hại và tác động của nó đối với cơ thể không nên đánh giá thấp. Mỗi chúng ta nên cố gắng hết sức để tránh nhiễm virus này, và phối hợp để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh và ngăn ngừa nhiễm trùng.

*Theo Health/UDN