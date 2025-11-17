Các chuyên gia tiết lộ tần suất 'yêu' của phụ nữ và độ tuổi dễ chán 'gần gũi'

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho biết, không tồn tại một con số được coi là tần suất "yêu" bình thường cho mọi phụ nữ. Khái niệm “bình thường” phải dựa trên sự thoải mái, hài lòng của cả hai người trong cuộc, cũng như sự cân bằng trong mối quan hệ của họ.

Với nhiều cặp đôi, 1–2 lần làm "chuyện ấy" mỗi tuần là phù hợp. Một số khác lại thấy rằng duy trì 1–2 lần mỗi tháng mới “khớp” với nhịp sống. Thậm chí có cặp đôi gần gũi nhiều hơn hoặc ít hơn con số ấy – và tất cả vẫn hoàn toàn ổn nếu họ cảm thấy hạnh phúc.

“Quan trọng hơn tần suất là chất lượng của sự thân mật: mức độ kết nối cảm xúc, sự thấu hiểu và sự hài lòng chung của cả hai. Một cuộc ‘gặp gỡ’ chất lượng luôn giá trị hơn nhiều so với tần suất mang tính đếm số”, bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Bác sĩ Ngọc đang tư vấn cho một trường hợp bệnh nhân nữ.

Tần suất “yêu” thay đổi theo từng nhóm tuổi

Theo bác sĩ Ngọc, nhu cầu và tần suất làm "chuyện ấy" của phụ nữ thay đổi rõ rệt theo từng giai đoạn cuộc đời:

- Giai đoạn 20–30 tuổi: Đây là thời kỳ phụ nữ có ham muốn mạnh nhất. Nội tiết tố ổn định, sức khỏe thể chất sung mãn, tinh thần thoải mái và mong muốn khám phá khiến tần suất quan hệ thường ở mức cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy đây cũng là giai đoạn cơ thể phản ứng tốt nhất với các kích thích tình dục.

- Giai đoạn 30–40 tuổi: Bước vào tuổi 30, nhiều chị em bất ngờ thấy ham muốn giảm đi. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự thay đổi nội tiết mà còn do gánh nặng công việc, áp lực tài chính, chăm sóc con nhỏ… Những yếu tố này gây mệt mỏi, khiến phụ nữ mất dần hứng thú, thậm chí né tránh chuyện quan hệ.

Bác sĩ Ngọc cho biết: “Phụ nữ ở giai đoạn này chịu ảnh hưởng lớn bởi stress và trách nhiệm gia đình. Cơ thể và não bộ khi mệt mỏi thì nhu cầu tình dục bị ‘nén’ lại là điều rất dễ hiểu”.

- Giai đoạn sau 45–50 tuổi (tiền mãn kinh – mãn kinh): Đây là giai đoạn có biến động mạnh mẽ nhất. Sự suy giảm estrogen dẫn đến các vấn đề như: Giảm ham muốn; Khô, đau rát âm đạo khi gần gũi; Giảm đáp ứng kích thích.

Nếu không được hỗ trợ bằng liệu pháp hormone, chất bôi trơn hoặc các biện pháp điều trị phù hợp, tần suất gần gũi thường giảm đáng kể.

Không chỉ tuổi tác, nhiều yếu tố sức khỏe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tình dục của phụ nữ. Theo bác sĩ Ngọc, stress, lo âu, trầm cảm là “kẻ thù số một” của ham muốn. Khi não bộ bị bủa vây bởi căng thẳng, cơ thể gần như không còn năng lượng cho chuyện thân mật. Các bệnh lý mạn tính: Đái tháo đường, tim mạch, cao huyết áp, viêm khớp… đều làm giảm lưu thông máu, ảnh hưởng thần kinh cảm giác và rối loạn nội tiết – những yếu tố quan trọng cho hoạt động chăn gối.

Một số thuốc, đặc biệt là thuốc chống trầm cảm nhóm SSRIs và thuốc hạ huyết áp, có thể làm giảm khoái cảm hoặc khiến phụ nữ khó đạt cực khoái. Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều chị em rơi vào cảm giác tự ti, giảm tự nhiên tần suất quan hệ.

Một trong những giai đoạn phụ nữ dễ suy giảm nhất là sau sinh. Sự thay đổi nội tiết đột ngột, mệt mỏi vì chăm con, mất ngủ và những thay đổi về cơ thể (vết mổ, vết khâu tầng sinh môn…) khiến ham muốn giảm mạnh, bác sĩ Ngọc nói.

Theo các chuyên gia, phần lớn phụ nữ bị giảm ham muốn khi bước sang tuổi 30 không phải vì cơ thể “già đi”, mà vì họ đang sống trong một giai đoạn phải gánh vác quá nhiều vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm nhân viên, làm nội tướng trong gia đình.

Hiểu được điều đó, chia sẻ và đồng hành từ bạn đời có vai trò cực kỳ quan trọng. Khi phụ nữ được tôn trọng cảm xúc và được hỗ trợ, họ sẽ cảm thấy an toàn để mở lòng và cải thiện đời sống tình dục của chính mình.