Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 20 năm không biết già là gì, nay là Phó Chủ nhiệm CLB thành phố

Việc nam ca sĩ này bất ngờ lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Mới đây, Ngô Kiến Huy bất ngờ được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (The 100 Most Handsome Faces). Dù đây mới chỉ là vòng đề cử, thông tin vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, "chàng Bắp" vẫn được nhắc đến với ngoại hình trẻ hơn tuổi, gương mặt baby cùng nụ cười răng khểnh đã trở thành "thương hiệu" suốt nhiều năm.

Ngô Kiến Huy lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Bước ra từ cuộc thi Vươn Tới Ngôi Sao năm 2008, nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng vị trí bằng hàng loạt bản hit như Mưa Sao Băng, Giả Vờ Yêu, Là Người Em Đã Yêu, Định Mệnh Ta Gặp Nhau, Nghi Ngờ... Những ca khúc mang màu sắc pop ballad với giai điệu dễ nghe, dễ thuộc từng xuất hiện dày đặc trên các bảng xếp hạng nhạc số, sân khấu ca nhạc lẫn phòng karaoke suốt một thời gian dài.

Không ít người còn gọi Ngô Kiến Huy là một trong những "hoàng tử ballad" của thế hệ 8x-9x. Chất giọng ấm, ngoại hình sáng sân khấu cùng hình tượng thư sinh giúp anh sở hữu lượng fan đông đảo ở thời kỳ đỉnh cao. Đến nay, nhiều ca khúc của Ngô Kiến Huy vẫn thường xuyên được khán giả tìm nghe lại như một phần ký ức thanh xuân. Tuy nhiên, nhắc đến Ngô Kiến Huy, Giả Vờ Yêu vẫn là bản hit nổi tiếng nhất. Do đó, nhiều khán giả vẫn mặc định anh chỉ cần 1 hit là đủ nổi tiếng 20 năm.

Giả Vờ Yêu - Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy từng là “hoàng tử ballad” trong lòng khán giả thế hệ 8x-9x những năm 2000

Vẻ điển trai “baby” cùng nụ cười răng khểnh từng “hạ gục” không ít fan girl

Những năm gần đây, thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, Ngô Kiến Huy dành nhiều thời gian cho gameshow, MC và diễn xuất. Chính vì vậy, không ít khán giả từng tiếc nuối khi một giọng ca sở hữu cả "kho hit" của Vpop dần vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

Tuy nhiên, Anh Trai Say Hi trở thành cú hích giúp Ngô Kiến Huy trở lại đúng với vai trò ca sĩ. Xuyên suốt chương trình, nam nghệ sĩ gây bất ngờ khi liên tục làm mới hình ảnh, thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc và sân khấu khác nhau. Từ một cái tên từng bị gắn với hình ảnh "ca sĩ kiêm MC", Ngô Kiến Huy cho thấy khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu và tinh thần sẵn sàng bứt khỏi vùng an toàn sau gần 20 năm hoạt động.

Nhiều tiết mục của anh sau chương trình thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, kéo theo loạt bản hit cũ được khán giả tìm nghe trở lại. Nhiều người nhận xét "chàng Bắp" là một trong những nghệ sĩ hưởng lợi rõ rệt từ hiệu ứng của Anh Trai Say Hi khi vừa được khán giả trẻ biết đến nhiều hơn, vừa khiến thế hệ 8X, 9X có dịp sống lại thuở thanh xuân “rực lửa”.

Ngô Kiến Huy gây chú ý khi xuất hiện tại Anh Trai Say Hi

Dù dừng chân ở Top 18 nhưng nam ca sĩ đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán giả

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn tham gia điện ảnh với các dự án như Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh, 49 Ngày 2..., đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt chương trình truyền hình. Hình ảnh lăn xả, hài hước tại Running Man Việt Nam giúp anh tiếp cận thêm lượng khán giả trẻ, duy trì sức hút ngay cả khi không còn ra mắt nhạc đều đặn như trước.

Chàng Trai Năm Ấy là một trong những dự án điện ảnh đình đám mà Ngô Kiến Huy từng tham gia cùng Sơn Tùng M-TP, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh, Hari Won

Ít ai biết rằng trước khi có được vị trí hiện tại, Ngô Kiến Huy từng trải qua quãng thời gian khá chật vật. Nam ca sĩ sinh năm 1988, tên thật là Lê Thành Dương, lớn lên tại TP.HCM trong điều kiện không mấy dư dả. Anh từng chia sẻ tuổi thơ gắn liền với những ngày đi mò cua, bắt ốc và sau này cũng có thời gian đi hát lót trước khi tìm được cơ hội tỏa sáng.

Bên cạnh nghệ thuật, Ngô Kiến Huy còn đầu tư kinh doanh và sở hữu cuộc sống khá sung túc. Năm 2024, anh chuyển về sống trong căn penthouse rộng khoảng 270m², được nhiều nguồn tin ước tính có giá gần 20 tỷ đồng. Nam nghệ sĩ cũng góp vốn ở một số lĩnh vực kinh doanh và hiện giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện "Vì bình yên thành phố", phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Về đời tư, Ngô Kiến Huy vốn khá kín tiếng sau khi kết thúc mối tình kéo dài nhiều năm với Khổng Tú Quỳnh. Những năm gần đây, anh nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Uyên Endy khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng địa điểm hoặc đi du lịch với nhóm bạn chung. Tuy nhiên, cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Căn penthouse được cho là có giá trị lên tới 20 tỷ đồng của Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy dính nghi vấn hẹn hò với bạn gái kém 9 tuổi Uyên Endy từ năm 2021

Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy vẫn là một trong số ít nghệ sĩ giữ được sức hút ổn định sau gần 20 năm hoạt động

Ảnh: FBNV/Tổng hợp