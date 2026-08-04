Ca sĩ Việt 14 năm trẻ mãi không già, sắc vóc tài năng không thiếu gì, chỉ thiếu 1 thứ để nổi tiếng

Hơn 14 năm theo đuổi âm nhạc, nữ ca sĩ này vẫn chưa thể bật lên thành cái tên nổi tiếng dù sở hữu đủ nhan sắc và tài năng.

Thiều Bảo Trang: Đẹp, tài năng nhưng mãi chưa bật lên

Nhắc đến những gương mặt từng được kỳ vọng của Vpop, Thiều Bảo Trang là cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Thiều Bảo Trang từng có đủ yếu tố để trở thành ngôi sao: ngoại hình, giọng hát và khả năng biểu diễn. Tuy nhiên, sau 14 năm theo đuổi âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn chưa thể bứt lên giữa thị trường Vpop.

Nhắc đến những gương mặt từng được kỳ vọng của Vpop, Thiều Bảo Trang là cái tên khiến nhiều khán giả tiếc nuối

Thiều Bảo Trang sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu được chú ý khi lọt Top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2011, trước khi tiếp tục tham gia Giọng Hát Việt 2012 trong đội Hồ Ngọc Hà. Thời điểm đó, nữ ca sĩ được đánh giá là gương mặt có nhiều tiềm năng nhờ chất giọng nội lực, ngoại hình sáng và khả năng làm chủ sân khấu.

Năm 2013, Thiều Bảo Trang cùng em gái Thiều Bảo Trâm thành lập nhóm Bee.T

Năm 2013, Thiều Bảo Trang cùng em gái Thiều Bảo Trâm thành lập nhóm Bee.T dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên. Hai chị em nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách trẻ trung và được xem là một trong những nhóm nữ triển vọng của Vpop thời điểm đó. Bee.T phát hành một số ca khúc như Buông Tay , Hay Là Mình Chia Tay , đồng thời xuất hiện tại nhiều sân khấu và chương trình âm nhạc. Tuy nhiên, nhóm không duy trì hoạt động quá lâu. Khi làn sóng nhóm nhạc Việt chưa thực sự phát triển mạnh, Bee.T dần im ắng trước khi hai chị em quyết định tách ra theo đuổi con đường solo.

Bước sang sự nghiệp cá nhân, Thiều Bảo Trang liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc thay vì đi theo một hình ảnh cố định

Bước sang sự nghiệp cá nhân, Thiều Bảo Trang liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc thay vì đi theo một hình ảnh cố định. Cô lần lượt phát hành Sợ Tình Phôi Pha, 1000 Ngày Yêu, Be With You, Lalala Yêu, rồi chuyển sang R&B, dance-pop và nhạc điện tử với Oxytocin, Đừng Một Lần Rồi Thôi, Thôi Anh Đừng Nhiều Lời. Mỗi sản phẩm đều được đầu tư về hình ảnh, cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua từng giai đoạn.

Mới đây, sau hơn hai năm kể từ Thôi Anh Đừng Nhiều Lời, Thiều Bảo Trang tiếp tục giới thiệu MV Đi Biển Nghe Nhạc, thử sức với màu sắc pop/chill nhẹ nhàng và hình ảnh gần gũi hơn. Dù vẫn đều đặn phát hành sản phẩm và không ngừng làm mới bản thân, các ca khúc của nữ ca sĩ nhìn chung chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh trên thị trường.

Đi Biển Nghe Nhạc - sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của Thiều Bảo Trang

Có thể thấy mỗi giai đoạn, nữ ca sĩ đều chủ động làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ phong cách nữ tính đến quyến rũ, từ những bản ballad nhẹ nhàng sang các sản phẩm giàu tính trình diễn, Thiều Bảo Trang chưa bao giờ ngại thay đổi để tìm hướng đi phù hợp.

Dẫu vậy, phần lớn sản phẩm của cô chỉ nhận được sự quan tâm trong nhóm khán giả riêng. Thiều Bảo Trang chưa sở hữu một bản hit đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi hay trở thành cái tên thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng và mạng xã hội.

Giữa thị trường Vpop liên tục xuất hiện gương mặt mới và xu hướng mới, việc "ở ẩn" trong thời gian dài khiến Thiều Bảo Trang khó duy trì độ nhận diện cũng như sức nóng với công chúng

Một nguyên nhân khác khiến tên tuổi của nữ ca sĩ chưa tạo được sức bật là tần suất hoạt động không đều. Có những giai đoạn cô gần như vắng bóng khá lâu, trong khi các sản phẩm mới cũng không được quảng bá rầm rộ. Giữa thị trường Vpop liên tục xuất hiện gương mặt mới và xu hướng mới, việc "ở ẩn" trong thời gian dài khiến Thiều Bảo Trang khó duy trì độ nhận diện cũng như sức nóng với công chúng.

Nhan sắc tuổi ngoài 30 gây chú ý, visual gần như không thay đổi sau hơn một thập kỷ

Nếu sự nghiệp âm nhạc vẫn còn nhiều điều dang dở, ngoại hình lại là điểm mạnh được nhắc đến nhiều nhất của Thiều Bảo Trang. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, cô đã được đánh giá cao về visual và luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có phong cách thời trang bắt mắt.

Sau hơn 14 năm hoạt động, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là diện mạo của Thiều Bảo Trang gần như không thay đổi. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, làn da khỏe khoắn và gương mặt trẻ trung. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay tại sự kiện, nữ ca sĩ đều nhận nhiều lời khen về nhan sắc.

Nhan sắc hiện tại của Thiều Bảo Trang

Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Thiều Bảo Trang cũng nhiều lần gây chú ý với đôi chân dài thẳng tắp. Đây là lợi thế ngoại hình giúp cô nổi bật từ những ngày đầu bước chân vào showbiz và thường xuyên được khán giả nhắc đến mỗi khi xuất hiện trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang.

Phong cách thời trang của Thiều Bảo Trang cũng liên tục biến hóa. Có lúc cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, cá tính, có giai đoạn lại ưu tiên sự năng động, tối giản. Dù lựa chọn phong cách nào, nữ ca sĩ vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu và hiện đại.

Vóc dáng cân đôi cùng đôi chân dài dài thẳng tắp giúp Thiều Bảo Trang luôn nổi bật

Sau 14 năm, Thiều Bảo Trang vẫn là trường hợp khiến nhiều người tiếc nuối. Cô sở hữu ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn tốt và không ngừng làm mới mình qua từng giai đoạn. Thế nhưng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, từng đó vẫn chưa đủ để tạo nên sức bật. Điều nữ ca sĩ còn thiếu là một sản phẩm đủ sức lan tỏa, đưa tên tuổi vượt khỏi hình ảnh một nghệ sĩ giàu tiềm năng để trở thành cái tên được công chúng nhớ đến rộng rãi.

Ảnh: FBNV