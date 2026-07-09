Ca sĩ tỷ view gặp sự cố nhạy cảm trước mặt 90.000 fan

Nam ca sĩ này đã khép lại tour diễn với 1 khoảnh khắc viral.

Trong buổi biểu diễn cuối cùng của tour Together, Together tại sân vận động Wembley, London, Harry Styles đã kín đáo kéo khóa quần lên sau khi nhận thấy khóa quần bị tuột. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nam ca sĩ tỷ view đã quỳ xuống trong lúc trình diễn đầy cảm xúc bài hát As It Was và nhận thấy mình đang để lộ vùng nhạy cảm trước khán giả.

Anh bình tĩnh kéo khóa quần lên, trước khi dành thêm vài giây để thở, trong khi đám đông 90.000 người hâm mộ hò reo. Trên mạng xã hội, netizen hài hước bình luận rôm rả, nhận xét khoảnh khắc này là dễ thương: “Sẽ chẳng phải là Harry nếu trong suốt chuyến lưu diễn anh ấy không bị bung khóa quần", "May là bài hát cuối cùng, ai biết nó đã như thế bao lâu rồi", "Trong lòng anh ấy đang hoảng loạn, tự hỏi khóa quần của mình đã mở bao lâu rồi"...

Harry Styles và khoảnh khắc xấu hổ trên sân khấu. Ảnh: Page Six

Nam ca sĩ 32 tuổi đã kết thúc chuỗi 12 đêm diễn tại sân vận động Wembley với 90.000 khán giả. Anh đã dành thời gian để tri ân các thành viên nhóm One Direction, bao gồm cả Liam Payne quá cố: “Tôi sẽ không có được vị trí này nếu không có bốn người bạn đã đóng góp rất lớn vào hành trình này. Tôi muốn cảm ơn Niall, Louis, Zayn và người bạn thân thiết Liam. Những đêm này, và tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian này, tình bạn, mọi thứ, tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có họ”. Cuối cùng, Harry Styles gửi lời cảm ơn đến các fan: “Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Ảnh: Page Six