Ca sĩ Quang Vinh dịch chuyển trọng tâm kiếm tiền

"Cuộc sống mà mọi người ơi, nhiều khi phải chạy cả hai job mới đủ sống chứ" - ca sĩ Quang Vinh nói.

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách của 28 Unique, ca sĩ Quang Vinh đã chia sẻ về việc dịch chuyển trọng tâm kiếm tiền của mình từ ca hát sang làm du lịch là do không cảm thấy an toàn khi dành toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật và sự thay đổi của thị trường âm nhạc không còn phù hợp với con người mình.

Quang Vinh

Anh nói: "Tôi nghĩ tại sao mình không làm tốt cả hai công việc đó, tôi làm được mà. Cuộc sống mà mọi người ơi, nhiều khi phải chạy cả hai job mới đủ sống chứ, nên tôi vừa làm ca sĩ vừa làm travel blogger.

Mắc cười lắm, tôi có đọc nhiều bình luận của khán giả khi ra mắt sản phẩm trở lại là chắc tôi hết tiền đi du lịch mới chịu ra nhạc, chắc đi hát lại để kiếm tiền đi du lịch.

Mọi người ơi, làm nhạc cũng tốn tiền lắm. Đi du lịch thì có bao tiền tiêu bấy nhiêu còn làm nhạc thì khác. Lần này tôi ra mắt album mới cũng phải đầu tư quá nhiều tiền và có những chi phí cứ phát sinh liên tục sau khi đã thu xong, quay MV xong, ra album rồi. Nhưng thôi, tôi nghĩ rằng đã đầu tư, làm hết công sức rồi thì phải cố gắng đến cùng.

Nhưng chắc tôi cũng chỉ làm hai job thôi. Xong dự án âm nhạc này chắc tôi lại làm du lịch tiếp để cày tiền. Lúc nào tôi cũng cày, tôi đam mê sự căng thẳng, đam mê làm việc. Tôi cứ định sẽ chữa lành bản thân qua album này, nhưng không biết có chữa được không nữa hay lại tiếp tục phải cày".

Ca sĩ Quang Vinh (sinh năm 1982) nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 với biệt danh "Hoàng tử sơn ca". Anh xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế tại TP.HCM, sở hữu khối tài sản cá nhân lớn bao gồm nhiều bất động sản giá trị và xe sang.

Khi sự nghiệp âm nhạc qua thời đỉnh cao, Quang Vinh dần rút lui khỏi showbiz và chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực du lịch. Hiện tại, anh là một trong những Content Creator (nhà sáng tạo nội dung) về du lịch và phong cách sống hàng đầu Việt Nam.

Anh sở hữu kênh YouTube Quang Vinh Vlog với các chương trình chất lượng như Quang Vinh Đi Vietnam và Quang Vinh Passport. Nam ca sĩ chuyên trải nghiệm, review các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, resort 5 sao và những chuyến bay hạng thương gia xa xỉ. Các sản phẩm của anh được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, góc quay và mang tính định hướng cao cho giới thượng lưu.

Nhờ nguồn tài chính vững chắc, Quang Vinh có thể tự do theo đuổi đam mê dịch chuyển mà không bị áp lực cơm áo gạo tiền. Hiện anh tận hưởng cuộc sống giàu có, độc thân và là cái tên uy tín được nhiều tổng cục du lịch quốc tế mời hợp tác quảng bá.