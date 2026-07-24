HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cả mạng xã hội đang truy tìm danh tính cô dâu đẹp mê mẩn: Visual đỉnh cao khó cưỡng, ngắm là không quên nổi

Thu Phong
|

Mỹ nhân nào mà đang khiến mạng xã hội "sốt xình xịch" như vậy?

Thời điểm hiện tại, netizen đang chia sẻ hình ảnh về một cô dâu đẹp mê mẩn. Nhan sắc của cô dâu này cực kỳ xinh đẹp, từng đường nét hoàn mỹ như thiên thần lạc xuống trần gian khiến ai nấy cũng muốn biết danh tính. Thực tế đó là những hình ảnh của Lee Yul Eum trong bộ phim lãng mạn Dream To You đang chiếu. Nữ diễn viên đảm nhận vai phụ Ha Na, một diễn viên nổi tiếng.

Những hình ảnh này xuất hiện ở tập 3 của bộ phim, khi nhân vật Ha Na đang đóng cảnh một điệp viên hóa thân thành cô dâu. Ở cảnh quay này, Ha Na đóng chung với Yu Geon, một diễn viên mới với cuộc sống vất vả. Sau khi quay xong, cô mang đồ ăn ra ngoài ngồi ăn để giải khuây, ngồi lên đúng chiếc xe mô-tô của anh.

- Ảnh 1.

Lee Yul Eum vô cùng xinh đẹp ở Dream To You.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Sau đó anh đi ra và bắt gặp, tuy nhiên cũng không vội đòi lại chiếc xe. Bất ngờ bụng của Yu Geon sôi lên, Ha Na thấy vậy đã chia cho anh một nửa phần ăn của mình. Sự việc này đã trở thành bước ngoặt khiến cả hai trở thành bạn của nhau. Tiếp đến, Yu Geon còn chở Ha Na trong chiếc váy cô dâu lướt trên mô-tô, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.

Trong 2 tập mới nhất của Dream To You, mối quan hệ giữa Ha Na - Yu Geon đang trở thành một điểm nhấn thú vị. Bên cạnh những diễn biến của cặp đôi chính, các khán giả xem Dream To You cũng đang rất thích thú với cặp đôi phụ, mong rằng họ sẽ sớm ở cạnh nhau.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Bên cạnh cặp đôi chính, cặp đôi phụ cũng đang chiếm được tình cảm của khán giả.

Nói thêm về Lee Yul Eum, dù đã đóng phim từ năm 2013 nhưng cô vẫn là gương mặt còn khá mới của màn ảnh Hàn. Dự án đáng kể đầu tiên mà mỹ nhân sinh năm 1996 góp mặt là Nevertheless, đóng chung với Han So Hee và Song Kang. Hồi 2024, Lee Yul Eum ghi dấu ấn với các vai Kim Yang trong The 8 Show. Nhân vật này là một kẻ hèn nhát và đạo đức giả, chỉ biết đứng về phía bên nào có vẻ quyền lực hơn. Đây được đánh giá là vai diễn đầy đột phá của Lee Yul Eum.

- Ảnh 6.

Lee Yul Eum góp phần tạo nên sức hút của Dear X với một màn thể hiện ấn tượng.

Năm ngoái, cô góp phần tạo nên sức hút cho Dear X khi đảm nhận nhân vật Im Re Na. Im Re Na là một idol lấn sân diễn xuất, đồng thời là đối thủ của nữ chính Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Im Re Na cạnh tranh với Baek Ah Jin cả trong sự nghiệp lẫn danh tiếng, góp phần tạo nên những xung đột trong giới giải trí, một trục nội dung quan trọng của bộ phim.

Cho đến thời điểm hiện tại, ấn tượng của Lee Yul Eum trong mắt khán giả là một diễn viên có diễn xuất tốt, đóng được đa dạng các loại vai khác nhau cùng visual đẹp lạ. Chính vì thế, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ hơn trong tương lai.

Sai lầm phải trả giá hơn 3 nghìn tỷ từ tiền túi của nữ diễn viên SN 1981
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Lee Yul Eum

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại