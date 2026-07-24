Bức ảnh gợi cảm khiến Vương Sở Nhiên bị chê thô tục

Vương Sở Nhiên đang bị cả MXH đánh giá.

Sau nhiều ngày lên sóng, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vẫn đang là bộ phim được bàn tán nhiều nhất màn ảnh Hoa ngữ. Bỏ qua những tranh cãi về kịch bản hay diễn xuất, Vương Sở Nhiên đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ loạt tạo hình Dân quốc đẹp như tranh vẽ. Thế nhưng bên cạnh những bộ cánh quý tộc, sang chảnh thì những bộ sườn xám giúp nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng lại mở ra một cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng thiết kế quá ôm sát cơ thể, vô tình khiến trang phục truyền thống trở nên gợi cảm quá đà, thậm chí bị chê là "thô tục" và làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có của sườn xám.

Trong những bức ảnh viral, Vương Sở Nhiên xuất hiện trong nhiều mẫu sườn xám khác nhau với gam màu trắng, đen và pastel. Điểm chung của các thiết kế là đều được cắt may ôm sát cơ thể, tôn trọn vòng eo, vòng hông và những đường cong nổi bật của nữ diễn viên. Đặc biệt, chiếc sườn xám màu trắng với phần lưng khoét sâu khiến vóc dáng của Vương Sở Nhiên gần như được phô diễn hoàn toàn trước ống kính. Không ít khán giả thừa nhận đây là một trong những tạo hình quyến rũ nhất của nữ diễn viên từ trước đến nay. Tuy nhiên, cũng chính vì quá gợi cảm mà bộ trang phục lại kéo theo hàng loạt tranh cãi.

Lý do là nếu trước đây sườn xám thường được xem là biểu tượng của vẻ đẹp kín đáo, thanh lịch và ý nhị của phụ nữ Á Đông thì trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, nhiều người cho rằng trang phục đã bị cách điệu quá mức. Theo họ, vấn đề không nằm ở vóc dáng của Vương Sở Nhiên mà ở cách tạo hình cố tình nhấn mạnh yếu tố gợi cảm. Không ít bình luận cho rằng thiết kế ôm sát khiến chiếc sườn xám trông giống một chiếc váy body hiện đại hơn là trang phục truyền thống, khiến tổng thể trông "thô" hơn là sang. Việc trang phục ôm sát từ ngực xuống hông cũng khiến hình ảnh trở nên nặng tính phô diễn cơ thể, trái với tinh thần kín đáo vốn gắn liền với sườn xám.

Một số ý bình luận của netizen:

- Đẹp thì đẹp thật nhưng sườn xám mặc bó thế này nhìn cứ cheap (rẻ tiền)

- Sườn xám đâu phải cứ ôm sát là đẹp

- Quá phô đường cong, mất hết cái chất nền nã của trang phục

- Nhìn như váy ôm của phương Tây chứ không còn là sườn xám nữa

- Quốc dân nhưng phải phô hết ra

- Sườn xám mà mặc bó như váy kiểu Tây ôm sát nhìn nó tục ý

- Không chê xấu, nhưng nó thô tục phồn thực quá

- Đẹp thì đẹp nhưng coi phim thấy cô như đóng phim 18+ hơn, không hợp bối cảnh dân quốc

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mọi tranh cãi thực chất đến từ việc Vương Sở Nhiên sở hữu tỷ lệ cơ thể quá đẹp. Sườn xám vốn được thiết kế để tôn đường cong phụ nữ, vì vậy việc ôm sát không phải điều bất thường. Nếu thay bằng một diễn viên khác, có lẽ bộ trang phục sẽ không tạo nên nhiều tranh luận đến vậy.

Trong Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Nhậm Tố Tố (hay còn gọi là Phương Giáo Lan) - phu nhân của Mộ Dung Thanh Dịch, thiếu gia quyền lực thuộc gia tộc quân phiệt Mộ Dung. Gia đình Mộ Dung nắm trong tay cả binh quyền lẫn tài sản khổng lồ, là một trong những thế lực hiển hách nhất thời Dân quốc. Chính vì vậy, nhân vật của Vương Sở Nhiên luôn xuất hiện trong những trang phục đắt tiền, trang sức tinh xảo và phong thái quý phái, lạnh lùng.

Dù tạo hình đang gây nhiều tranh cãi, phần lớn khán giả vẫn thừa nhận Vương Sở Nhiên gần như "đo ni đóng giày" cho hình tượng phu nhân hào môn. Ánh mắt, dáng đi, cách giữ biểu cảm và thần thái quyền quý của cô được đánh giá là một trong những điểm sáng đáng nhớ nhất của bộ phim. Dù khen hay chê, không thể phủ nhận loạt tạo hình của nữ diễn viên đang góp phần giúp Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn tiếp tục giữ sức nóng dù phim vẫn còn gây nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.