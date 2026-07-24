Body 6 múi “nũng nịu” của Lê Giang Patrik - trai trẻ yêu MC Hoàng Oanh

Lê Giang Patrik đang là cầu thủ gây chú ý hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào ASEAN Cup 2026 với lực lượng quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Đình Bắc, Đặng Văn Lâm,... Cùng với những cái tên đã quen thuộc với khán giả, một nhân tố mới cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ là thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik.

Lê Giang Patrik (Ảnh: FBNV)

Sau màn ra mắt đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu với Myanmar hôm 18/7, Patrik liên tục được nhắc đến không chỉ bởi chuyên môn mà còn vì cuộc sống đời thường. Ngoài nghi vấn hẹn hò MC Hoàng Oanh, anh còn gây sốt vì vẻ ngoài điển trai, vóc dáng săn chắc.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lê Giang Patrik sở hữu thân hình vạm vỡ, đặc biệt là múi bụng nét căng. Các nhóm cơ ngực, vai, bụng và tay nổi rõ, cho thấy tỷ lệ mỡ cơ thể rất thấp.

Body nét căng của Patrik (Ảnh: IGNV)

Thực tế, để duy trì thể trạng này, Patrik không chỉ dựa vào những buổi tập cùng CLB Công an TP.HCM hay Đội tuyển Việt Nam. Ngoài các giáo án chuyên môn dành cho thủ môn anh còn duy trì nhiều môn thể thao khác nhằm tăng cường sức bền cũng như cải thiện thể lực toàn diện. Trong đó, bơi lội là bộ môn xuất hiện khá thường xuyên trên trang cá nhân của Patrik.

Phía dưới các hình ảnh của Patrik, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi như: "Lê Giang Patrik nhìn lực dữ", "Body đẹp quá", "Nhìn cơ bắp nét vậy trời", "Vóc dáng này đúng chuẩn nam thần sân cỏ"... Có thể thấy, bên cạnh chuyên môn, ngoại hình khỏe khoắn cùng lối sống thể thao cũng là lý do giúp Patrik ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Thủ môn này tích cực tập luyện và tham gia các hoạt động ngoài trời (Ảnh: IGNV)

Sinh năm 1992, Lê Giang Patrik mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2023, anh từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Với chiều cao 1,88m cùng khả năng phản xạ tốt, Patrik nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn nổi bật tại V.League.

Đầu năm 2026, anh chính thức được công nhận quốc tịch Việt Nam. Không lâu sau đó, Patrik được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam và có màn ra mắt trong trận giao hữu với Myanmar, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Hoàng Oanh có mặt trên khán đài trận giao hữu Việt Nam - Myanmar, được cho là đỉ cổ vũ Lê Giang Patrik trong lần đầu tiên thủ môn này khoác áo ĐTQG (Ảnh: TikTok)