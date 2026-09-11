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Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 2 người tử vong tại Tuyên Quang

Tuấn Văn
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Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc yêu cầu xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Các trường hợp này nghi ngờ có liên quan đến việc cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật. Đáng chú ý, 2 trong số 3 bệnh nhân đã tử vong.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân đang được cấp cứu. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, lấy mẫu thực phẩm hoặc nguyên liệu nghi ngờ gây ngộ độc để xác định tác nhân.

Trước nguy cơ vụ việc có thể liên quan đến nguyên liệu thực vật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là cách nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc.

Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không tự ý sử dụng hoặc chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hàng ngày. Trong đó, địa phương cần sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng và báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ việc chưa được xác định. Trước đó, ngày 6/9, tại thôn Nặm Ắn, xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ việc khiến hai mẹ con tử vong, một bé gái khác phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy kịch sau khi cả ba cùng uống một loại nước do người mẹ nấu.

Chất lỏng này màu vàng, bên trong có lá cây tươi màu xanh cùng một số vật dụng khác. Các mẫu vật đã được niêm phong để giám định.

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Tags

Tuyên Quang

Ngộ độc thực phẩm

Cục an toàn thực phẩm

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