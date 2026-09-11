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Bộ Y tế yêu cầu xác minh phản ánh "muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ" tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E

T.V
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VTV.vn - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E xác minh phản ánh người bệnh đưa tiền để được xạ trị nhanh hơn, báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện E, yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến Khoa Xạ trị của bệnh viện.

Theo văn bản do TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ký, cơ quan truyền thông đăng tải nội dung "Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ", phản ánh những dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E.

Theo phản ánh của báo chí, một số người bệnh điều trị ung thư tại Bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp 50.000-100.000 đồng vào sổ để được thực hiện xạ trị. Nếu không, người bệnh có thể phải chờ đợi lâu hơn.

Trước thông tin này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương tổ chức xác minh các nội dung báo chí nêu.

Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu qua xác minh xác định có sai phạm. Bệnh viện E đồng thời phải công khai kết quả xác minh, xử lý với cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Bên cạnh việc xác minh vụ việc cụ thể, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Mục tiêu là sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường, kịp thời chấn chỉnh, xử lý và bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện đúng quy định, quy chế chuyên môn.

Cục cũng yêu cầu Bệnh viện E thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Giám đốc Bệnh viện E nói gì về việc nhân viên nhận tiền của bệnh nhân để được xạ trị sớm?
Tags

Nguyễn Hoàng Nam

hiến tặng

Bệnh viện hữu nghị việt đức

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