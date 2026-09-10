Giám đốc Bệnh viện E nói gì về việc nhân viên nhận tiền của bệnh nhân để được xạ trị sớm?

Chiều 10/9, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết đang xử lý vụ nhân viên y tế khoa Xạ trị nhận tiền của bệnh nhân để được xạ sớm.

Giám đốc Bệnh viện E cho hay Ban lãnh đạo bệnh viện đã mời cơ quan công an vào làm rõ vụ việc.

Đồng thời Bệnh viện E đang tiếp tục xác minh, làm rõ phản ánh nhân viên y tế Khoa Xạ trị nhận tiền của người bệnh để được xạ trị sớm. Bệnh viện khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ xử lý nghiêm nếu xác định có vi phạm.

Trước đó ban lãnh đạo bệnh viện E nhận được thông tin từ báo chí cho biết nhân viên y tế khoa Xạ trị nhận tiền của bệnh nhân để được ưu tiên xạ trị sớm. Theo đó những tờ tiền có mệnh giá 50.000-100.000 đồng được người bệnh kẹp trong sổ hẹn xạ, đưa vào phòng điều khiển máy gia tốc là chi tiết xuất hiện trong các clip do phóng viên cung cấp cho Bệnh viện E.

Ông Hựu cho biết Bệnh viện đã họp khẩn, yêu cầu các nhân viên liên quan tường trình và đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của Bệnh viện E, đã ghi nhận việc một số người bệnh khi đến xạ trị thường kẹp tiền vào sổ hẹn xạ, sau đó đưa vào phòng điều khiển máy xạ trị gia tốc.

Bệnh viện E xác định đây là nội dung "hết sức nghiêm trọng", có thể vi phạm các quy định của bệnh viện và ngành y tế, đồng thời ảnh hưởng đến người bệnh và uy tín của bệnh viện.

Ban Giám đốc bệnh viện yêu cầu các cá nhân liên quan làm bản tường trình toàn bộ vụ việc; Khoa Xạ trị tổ chức họp và báo cáo lãnh đạo bệnh viện.

Theo Bệnh viện E, có 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị. Bằng chứng cho thấy có 4/5 nhân viên nói trên xuất hiện.

Giám đốc Bệnh viện cho biết, trong bản tường trình, các nhân viên liên quan khẳng định không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hoặc vòi vĩnh người bệnh.

Theo giải trình của các nhân viên, họ không biết việc người bệnh kẹp tiền trong sổ xạ. Tuy nhiên, các nhân viên xác nhận có một số trường hợp nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi hoàn tất xạ trị.

Trên cơ sở các tài liệu này cùng phản ánh của báo chí, Bệnh viện E sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời nếu phát hiện sai phạm.

Bệnh viện E cũng đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội hỗ trợ trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, sáng 10/9, sau phản ánh người bệnh điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E phải “kẹp tiền vào sổ” để được giải quyết nhanh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu bệnh viện khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm và công khai kết quả.

Bệnh viện E phải báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục cũng yêu cầu bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa, phòng, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.