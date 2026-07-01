Bố ruột Xuân Mai: "Hai cha con tôi gặp nhau được đúng một lần"

"Thực ra từ hồi tháng 4, lúc Xuân Mai về California thăm tôi cũng có nói là sẽ đi quay một MV" – Tuấn Cảnh nói.

Mới đây, bố ruột Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã vội tới nhà bạn thân là danh hài Thúy Nga để báo tin vui.

Anh nói: "Tôi muốn tới đây để báo tin vui cho Thúy Nga là con gái tôi Xuân Mai đã tái xuất âm nhạc, đi hát lại. Nhưng một tin vui nữa là sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Mai được đón nhận nồng nhiệt".

Tuấn Cảnh

Thúy Nga thốt lên: "Đúng rồi, sáng nay tôi ngủ dậy thấy MV mới của Xuân Mai viral quá trời, đâu đâu cũng thấy nhắc đến. Tôi coi mà cũng xúc động lắm".

Tuấn Cảnh nói: "MV đó cũng được vài trăm nghìn view rồi. Thực ra từ hồi tháng 4, lúc Xuân Mai về California thăm tôi cũng có nói là sẽ đi quay một MV mới với Xuân Nghi. Nhưng nó cũng bận quá, nên tôi không dẫn nó qua chơi với Thúy Nga được. Hai ba con tôi cũng chỉ đi ăn được một lần với nhau, gặp nhau được đúng một lần".

Thời gian qua, Xuân Mai gây chú ý khi trở lại âm nhạc, tái xuất mạng xã hội sau nhiều năm. Cô góp giọng trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu cùng Xuân Nghi.

Tuấn Cảnh và con gái Xuân Mai

Trong video giới thiệu ca khúc, hai ca sĩ ôm chầm lấy nhau, thoải mái tương tác, không giấu được niềm vui khi hội ngộ. Đây cũng là lần đầu tiên hai thần đồng âm nhạc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc.

Được biết, Xuân Nghi chủ động nhắn tin mời Xuân Mai tham gia dự án âm nhạc cùng mình. Về phía Xuân Mai, giọng ca Con cò bé bé cho biết, cô hồi hộp khi trở lại phòng thu sau hơn 20 năm. Nữ ca sĩ và Xuân Nghi cũng đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội cùng thực hiện một dự án đặc biệt.

Sự trở lại của Xuân Mai trong dự án âm nhạc mới nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè trong giới nghệ thuật.

Bên cạnh sự trở lại âm nhạc, diện mạo hiện tại của "bé Xuân Mai" cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 31, cô xuất hiện với hình ảnh chững chạc và đằm thắm hơn nhiều so với thời còn là ngôi sao nhí. Nữ ca sĩ để tóc đen dài uốn nhẹ, phong cách ăn mặc giản dị với những trang phục như áo cardigan, váy họa tiết hoa nhí, áo sơ mi...