Bố ruột bé Xuân Mai xót xa nỗi cơ cực của con gái

"Không làm lấy tiền đâu ra mà sống" – bố ruột bé Xuân Mai nói.

Mới đây, tại một livestream, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã lên tiếng khi được hỏi về việc con gái mình đi hát trở lại sau gần 20 năm, đồng thời tỏ ra xót xa.

Tuấn Cảnh

Anh nói: "Tôi đâu có thời gian theo phụ con gái đi hát, có chồng nó nữa mà. Tôi vẫn phải làm việc của tôi, đi buôn bán, không làm lấy tiền đâu ra mà sống.

Bây giờ mẹ Xuân Mai vẫn ở chung với nó để trông ba đứa con cho nó. Nó nuôi 3 đứa con cũng vất vả lắm, cơ cực lắm.

Bây giờ ba đứa con nó lớn rồi nên cũng đỡ được phần nào nên Xuân Mai mới có thời gian đi hát lại. Đứa con út của nó bây giờ cũng 7 tuổi rồi. Hồi trước chúng nó còn nhỏ nên nheo nhóc.

Nói chung, 3 đứa con là vui rồi, nhà có đông người, nhiều con cháu cho vui".

Xuân Mai hiện tại

Thời gian qua, bé Xuân Mai gây chú ý khi trở lại âm nhạc, tái xuất mạng xã hội sau nhiều năm "mất tích" tại Mỹ. Xuân Mai góp giọng trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu cùng bé Xuân Nghi.

Trong video giới thiệu ca khúc, hai ca sĩ ôm chầm lấy nhau, thoải mái tương tác, không giấu được niềm vui khi hội ngộ. Đây cũng là lần đầu tiên hai thần đồng âm nhạc gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc. Xuân Nghi chủ động nhắn tin mời Xuân Mai tham gia dự án âm nhạc cùng mình.

Về phía Xuân Mai, giọng ca Con cò bé bé cho biết, cô hồi hộp khi trở lại phòng thu sau hơn 20 năm. Nữ ca sĩ và Xuân Nghi cũng đã chờ đợi rất lâu mới có cơ hội cùng thực hiện một dự án đặc biệt.

Sự trở lại của Xuân Mai trong dự án âm nhạc mới nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè trong giới nghệ thuật.

Bên cạnh sự trở lại âm nhạc, diện mạo hiện tại của "bé Xuân Mai" cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ở tuổi 31, Xuân Mai xuất hiện với hình ảnh chững chạc và đằm thắm hơn nhiều so với thời còn là ngôi sao nhí. Nữ ca sĩ để tóc đen dài uốn nhẹ, phong cách ăn mặc giản dị với những trang phục như áo cardigan, váy họa tiết hoa nhí, áo sơmi...