Bỏ qua suất tuyển thẳng vào đại học top 1, nữ sinh hoàn thành bằng thạc sĩ Harvard ở tuổi 22

Hành trình của Lỗ Lâm Hy là câu chuyện gây nhiều tranh luận về thành công và lựa chọn của người trẻ tại Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, với rất nhiều học sinh, được đặt chân vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh gần như là đích đến lớn nhất sau nhiều năm miệt mài học tập. Vì vậy, khi đã có trong tay suất tuyển thẳng vào hai ngôi trường danh giá này, hầu như không ai nghĩ đến việc từ chối. Thế nhưng, Lỗ Lâm Hy (Lu Linxi) lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác.

Năm 17 tuổi, cô quyết định từ chối cơ hội vào Thanh Hoa và Bắc Đại để theo đuổi con đường riêng, sau đó sang Mỹ du học, mang thai và sinh con khi mới học năm 2 đại học, trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard ở tuổi 22. Hành trình đặc biệt ấy đã khiến cô trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến suốt nhiều năm.

Lỗ Lâm Hy sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng có truyền thống hiếu học. Cả cha và mẹ đều làm việc tại cùng một trường đại học, cha là giảng viên còn mẹ phụ trách công tác tài chính.

Lỗ Lâm Hy sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng có truyền thống hiếu học

Dù điều kiện kinh tế không quá dư dả, cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để con gái phát triển. Từ nhỏ, cô đã có tính cách hoạt bát, cởi mở, yêu thích đọc sách và thường xuyên dành thời gian trong thư phòng của cha để khám phá tri thức.

Khi đến trường, năng khiếu học tập của Lỗ Lâm Hy nhanh chóng bộc lộ. Cô có khả năng tiếp thu nhanh, luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích xuất sắc và được thầy cô yêu mến. Bên cạnh việc học, cô còn yêu thích ca hát, nhảy múa, thường xuyên tham gia các lớp năng khiếu và biểu diễn trên sân khấu của trường.

Tuy nhiên, bước vào tuổi dậy thì, Lỗ Lâm Hy bất ngờ trở nên nổi loạn. Cô thường xuyên đi học muộn, hay trêu đùa bạn bè trong giờ học, khiến thành tích tụt dốc. Cha mẹ lo lắng tìm đến các chuyên gia giáo dục và được cho rằng việc quá được chiều chuộng từ nhỏ khiến cô ít va chạm với thất bại.

Dù nhiều lần khuyên nhủ, cô vẫn không thay đổi cho đến khi đem lòng thích một nam sinh học giỏi trong lớp nhưng bị từ chối. Cậu bạn thẳng thắn nói rằng không thích một người thường xuyên làm ảnh hưởng đến lớp học và có kết quả học tập kém.

Trong thời gian du học, Lỗ Lâm Hy tiếp tục duy trì thành tích học tập xuất sắc

Lời từ chối ấy trở thành bước ngoặt khiến Lỗ Lâm Hy nhìn nhận lại bản thân. Cô nhanh chóng lấy lại phong độ nhờ năng lực vốn có, vươn lên nhóm đầu của lớp và đặc biệt nổi bật ở môn tiếng Anh với nhiều lần đạt điểm tuyệt đối.

Ngay từ năm lớp 11, Lỗ Lâm Hy đã giành được suất tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường mà nhiều học sinh mơ ước, cô quyết định từ chối và nộp hồ sơ sang Mỹ. Cuối cùng, cô trúng tuyển Đại học Washington (Mỹ), mở ra hành trình học tập ở đất nước khác.

Trong thời gian du học, Lỗ Lâm Hy tiếp tục duy trì thành tích học tập xuất sắc. Đến năm 2 đại học, cô quen và yêu một nam sinh người Hàn Quốc. Không lâu sau, cô mang thai. Trước những lời khuyên nên tạm gác việc sinh con, Lỗ Lâm Hy vẫn quyết định giữ lại em bé. Dù trở thành mẹ khi còn rất trẻ, cô không từ bỏ việc học mà càng quyết tâm hoàn thành mục tiêu của mình.

Năm 22 tuổi, Lỗ Lâm Hy hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard

Năm 22 tuổi, Lỗ Lâm Hy hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Harvard, trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao. Hiện nay, cô có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con.

Hành trình của Lỗ Lâm Hy không đi theo khuôn mẫu mà nhiều người vẫn hình dung về một học sinh xuất sắc. Từ việc từ chối suất tuyển thẳng vào hai trường đại học danh giá nhất Trung Quốc cho đến quyết định sinh con khi còn là sinh viên, mỗi lựa chọn của cô đều từng gây nhiều tranh cãi. Nhưng chính sự kiên định với mục tiêu và dám chịu trách nhiệm cho quyết định của mình đã giúp cô xây dựng một con đường riêng, đồng thời cho thấy thành công không chỉ có một đáp án duy nhất.

Theo Sohu