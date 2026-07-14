Bộ phim 18+ bị cấm chiếu của Song Hye Kyo

Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, có đúng một bộ phim của Song Hye Kyo "nóng" tới mức bị cấm chiếu.

Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo luôn gắn liền với hình ảnh "ngọc nữ" của màn ảnh Hàn Quốc. Khán giả quen thuộc với cô qua những vai diễn dịu dàng, mong manh trong các bộ phim truyền hình đình đám, vì vậy ít ai ngờ nữ diễn viên từng có thời điểm quyết định bước ra khỏi vùng an toàn bằng một tác phẩm gây tranh cãi bậc nhất sự nghiệp. Đó là Fetish (Cuồng Tín), bộ phim Hollywood khiến Song Hye Kyo lần đầu thực hiện nhiều cảnh quay táo bạo, đồng thời bị xếp loại phim 18+ và không thể phát hành thương mại tại Hàn Quốc.

Thời điểm nhận lời tham gia Fetish vào năm 2008, Song Hye Kyo đang ở giai đoạn tìm kiếm sự bứt phá sau nhiều năm thành công với dòng phim truyền hình. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô luôn mong muốn có một vai diễn đủ khác biệt để phá bỏ hình tượng quen thuộc trong mắt công chúng, đồng thời xem đây là cơ hội đặt chân vào thị trường Hollywood.

Trong phim, Song Hye Kyo hóa thân thành Sook Hee, một cô gái Hàn Quốc mang trong mình năng lực của pháp sư Shaman. Để đổi đời, Sook Hee kết hôn với người đàn ông Mỹ tên Peter thông qua dịch vụ mai mối rồi chuyển sang Mỹ sinh sống. Tại đây, cô dần bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp với cặp vợ chồng hàng xóm John và Julie, đồng thời sử dụng khả năng tâm linh để thao túng người khác, từng bước phá vỡ cuộc hôn nhân vốn tưởng như hạnh phúc của họ.

Khác hẳn vẻ hiền lành thường thấy, Song Hye Kyo xuất hiện với lớp trang điểm đậm, ánh mắt lạnh lùng cùng hình tượng bí ẩn, nhiều tham vọng. Đặc biệt, Fetish đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên thực hiện nhiều phân cảnh nhạy cảm, bao gồm các cảnh tình cảm với bạn diễn nam Arno Frisch và cả cảnh quay đồng giới với nữ diễn viên Athena Currey. Đây cũng là vai diễn táo bạo nhất trong toàn bộ sự nghiệp của cô tính đến nay.

Chính vì chứa nhiều cảnh quay gợi cảm cùng các đoạn thoại mang tính người lớn, Fetish bị Hội đồng phân loại phim Hàn Quốc xếp vào diện phim 18+ và không được phát hành thương mại tại các rạp trong nước. Trong khi đó, tác phẩm chỉ được trình chiếu tại một số liên hoan phim quốc tế như Liên hoan phim quốc tế Busan, Edinburgh và San Francisco Asian American International Film Festival.

Dù được kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt giúp Song Hye Kyo chinh phục khán giả quốc tế, Fetish lại không đạt thành công như mong đợi. Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, doanh thu và sức lan tỏa đều khá hạn chế. Bản thân Song Hye Kyo cũng không thể thoát khỏi cái bóng "ngọc nữ", khi phần lớn khán giả vẫn yêu thích cô ở những vai diễn ngôn tình, nhẹ nhàng hơn là hình tượng gai góc, nổi loạn.

Trước đó, vào năm 2007, Song Hye Kyo cũng từng gây chú ý khi có một phân cảnh ngắn khoe bờ vai trần trong bộ phim Nàng Hwang Jin Yi. Đảm nhận vai kỹ nữ huyền thoại của Triều Tiên, nữ diễn viên kỳ vọng tạo nên bước đột phá và vượt qua cái bóng từ phiên bản truyền hình do Ha Ji Won thể hiện một năm trước. Tuy nhiên, trái với mong đợi, tác phẩm không tạo được tiếng vang và nhận về phản hồi khá nhạt nhòa từ khán giả.

Sau Fetish, Song Hye Kyo không từ bỏ khát vọng làm mới bản thân. Những năm tiếp theo, cô tiếp tục lựa chọn các dự án có phong cách đa dạng hơn trước khi gây tiếng vang với The Glory (2022-2023), tác phẩm giúp cô hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng cũ và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Đến năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục tái xuất màn ảnh rộng với Dark Nuns, cho thấy cô ngày càng ưu tiên những nhân vật có chiều sâu tâm lý và cá tính mạnh thay vì chỉ gắn bó với hình ảnh trong sáng từng làm nên tên tuổi.

Dự án được mong chờ nhất tiếp theo của Song Hye Kyo là series gốc của Netflix mang tên Tantara. Phim đã hoàn tất ghi hình vào đầu năm 2026 và được Netflix ấn định phát hành trong quý IV/2026. Đây là series truyền hình lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, xoay quanh những con người nuôi tham vọng vươn lên giữa môi trường đầy cạnh tranh và biến động. Song Hye Kyo vào vai Min Ja, một cô gái lớn lên trong nghèo khó nhưng quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ. Đồng hành cùng cô là người bạn thuở nhỏ Dong Gu do Gong Yoo thủ vai. Cả hai cùng bước chân vào làng giải trí, đối mặt với những biến cố của thời đại và cuộc cạnh tranh khốc liệt phía sau ánh hào quang.

Đáng chú ý, Tantara đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo với biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung sau hai tác phẩm Worlds Within (2008) và That Winter, the Wind Blows (2013). Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên cô đóng cặp cùng Gong Yoo trong một dự án chính thức. Ngoài hai ngôi sao hàng đầu, phim còn quy tụ dàn diễn viên thực lực như Lee Hanee, Cha Seung Won và Kim Seol Hyun. Với kinh phí sản xuất lớn, bối cảnh trải dài nhiều thập kỷ và ê-kíp gồm những tên tuổi hàng đầu Hàn Quốc, Tantara hiện được xem là một trong những bom tấn truyền hình đáng chờ đợi nhất của Netflix trong năm 2026.

nguồn: Naver