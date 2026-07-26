Bộ Công Thương sẽ thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế Mục 301

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với USTR và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về thuế Mục 301.

Xoài tượng da xanh An Giang xuất sang thị trường Hoa Kỳ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 24 tháng 7 năm 2026 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 60 nền kinh tế về việc chưa ban hành hoặc chưa thực thi hiệu quả quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.

Theo Kết luận cuối cùng, USTR giữ nguyên hai mức thuế bổ sung là 10% và 12,5% so với Kết luận sơ bộ, đồng thời bổ sung cơ chế bù trừ với thuế MFN đối với một số đối tác. Biện pháp thuế theo Mục 301 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ). USTR đồng thời quy định một số trường hợp chuyển tiếp và miễn trừ đối với hàng hóa đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định.

Cùng với Kết luận cuối cùng, USTR đã công bố Danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo Mục 301. So với Kết luận sơ bộ, phạm vi miễn trừ được mở rộng đáng kể nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Các nhóm hàng được miễn trừ chủ yếu gồm: nguyên liệu và đầu vào thiết yếu có nguy cơ thiếu nguồn cung trong nước; sản phẩm có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc ảnh hưởng trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế Hoa Kỳ nếu bị áp thuế; sản phẩm Hoa Kỳ không sản xuất hoặc sản xuất không đủ nhu cầu; một số sản phẩm mà việc áp thuế không đạt được mục tiêu chính sách; và một số sản phẩm được miễn trừ theo các cam kết giữa Hoa Kỳ với một số đối tác.

Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang Hoa Kỳ (sau khi loại bỏ ra khỏi phạm vi các miễn trừ theo pháp luật Hoa Kỳ).

Bên cạnh Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động cấm triệt để mọi hành vi cưỡng bức lao động, ngày 22 tháng 7 năm 2026, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý ngoại thương, trong đó bổ sung quy định cấm nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.

Việc ban hành Nghị định thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thực hiện đầy đủ các công ước của ILO và các cam kết quốc tế khác và tăng cường minh bạch, bền vững trong chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao đổi với phía Hoa Kỳ về việc triển khai các cam kết và những bước tiến của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Đồng thời tiếp tục làm việc với USTR và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ nhằm phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật và thực thi và từ đó áp dụng các quy định về thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế của Việt Nam.