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Binh sĩ Ukraine nỗ lực xâm nhập Konstantinovka với mục đích gì?

Hoàng Vân
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Dù biết Nga đã kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka, hai binh sĩ Ukraine vẫn nỗ lực xâm nhập thành phố này và đã bị lực lượng Nga bắt giữ.

Nga bắt giữ hai binh sĩ Ukraine đang nỗ lực xâm nhập Konstantinovka.

Ngày 20/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thành phố Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) “hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát” của lực lượng Nga.

Tuy nhiên, các chỉ huy Ukraine vẫn tiếp tục cử binh lính của họ thực hiện nhiệm vụ bất khả thi, nhằm mục đích tuyên truyền, đồng thời mô tả nỗ lực cắm cờ là một chiêu trò PR thất bại.

“Chúng tôi được đưa vào thành phố Konstantinovka khi biết nơi đó do binh lính Nga kiểm soát. Đồng đội của chúng tôi đã bị giết, trong khi chúng tôi được giữ sống và đối xử tôn trọng”, các binh sĩ bị bắt giữ nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố hôm 19/7.

Hai người đàn ông tự nhận mình là Evgeny Mosin và Sergey Stolyarsky thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 425 “Skelia” (trước đây là Skala) của Ukraine.

Đoạn video cho thấy, họ cầm những lá cờ Ukraine có in ảnh Tổng thống Vladimir Zelensky và vị chỉ huy quân sự Aleksandr Syrsky.

Sau đó, họ thả những lá cờ xuống, giương cao lá cờ Nga và cảm ơn Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 4 của Nga vì đã bắt giữ và tha mạng cho họ.


Ngày 3/7, Nga tuyên bố đã hoàn toàn chiếm được Konstantinovka.

Thành phố được phòng thủ kiên cố này đóng vai trò là tiền đồn phía Nam của cụm phòng thủ chính còn lại của Ukraine ở Donbass, tập trung quanh Slavyansk và Kramatorsk.

Ngày 18/7, Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết, lực lượng Nga đã mở rộng vùng kiểm soát về phía Tây Bắc Konstantinovka, hướng tới Druzhkovka và tiến vào khu định cư Alekseyevo-Druzhkovka gần đó.

Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Krasny Liman phía Đông Bắc Slavyansk đã bị phá vỡ, các đơn vị Nga đang tiêu diệt những ổ kháng cự còn lại.

Theo RT
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