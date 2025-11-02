Biệt thự 6000m2 của ca sĩ Ngọc Hân chìm trong biển nước

Mới đây, Youtuber Duy Minh đã tới thăm nhà ca sĩ Ngọc Hân ở Long An. Nữ ca sĩ hiện sinh sống tại TP.HCM còn nhà ở quê Long An để cho cha mẹ ở.



Biệt thự của Ngọc Hân chìm trong biển nước

Căn nhà tại Long An của Ngọc Hân là một biệt thự khá bề thế so với những căn nhà khác tại đây, sân vườn rộng rãi, diện tích rất rộng, tính cả vườn là hơn 6000m2.

Vì đang vào mùa lũ nên dù là biệt thự nhưng nhà Ngọc Hân vẫn bị biển nước bao quanh. Rất may, vì xây nền khá cao và cũng nằm tại vị trí đất cao ráo nên nước lũ mới chỉ ngập tới thềm nhà. Nhưng ba ruột Ngọc Hân vẫn phải vất vả xếp từng bao cát để chắn nước và làm lối đi lại.

Youtuber Duy Minh nói: "Thật bất ngờ, hôm nay tôi ghé nhà chú Hai Hiền là cha ruột ca sĩ Ngọc Hân. Đây là một căn biệt thự to chà bá và chú Hai rất dễ thương. Nước lũ mấy nay lên rất nhanh nên sân vườn nhà Ngọc Hân ngập trắng xóa hết.

Chú Hai mời tôi nước dừa và chia sẻ rằng chú có 4 người con, ba trai một gái và Ngọc Hân là con gái út của chú".

Bố Ngọc Hân

Về phía mình, ba ruột Ngọc Hân chia sẻ: "Năm nay nước lên cao hơn năm ngoái phải 4 tấc. Nguyên cái sân trước nhà phải ngập hơn 2 tấc, chỗ sâu còn hơn, tràn hết ra.

Đây đúng là nhà ca sĩ Ngọc Hân. Ngọc Hân là con gái út của tôi, cũng đi hát được mười mấy hai chục năm rồi, chuyên về dòng nhạc Bolero, trữ tình quê hương. Ngọc Hân cũng vừa về nhà mấy hôm, vừa lên Sài Gòn lại.

Nhà này xây từ 2019, bề ngang đất rộng đến 60m, riêng cái sân này cũng rộng đến 1000m2.

Mọi năm nước cũng lên nhưng vừa phải, cây cối vẫn sống được, năm nay nước ngập cao quá, cây cối chết hết. Diện tích vườn cây của tôi rộng lắm, phải lên đến 6 ngàn mấy mét vuông. Tôi trồng cả chuối, mít nhưng nước ngập cao quá nên hư hết rồi.

Người dân đang lo vấn đề đê điều, dù đã thu hoạch ruộng rồi nhưng nước vẫn còn lên. Nếu đê vỡ là dân khổ, mất nhiều tiền lắm. Nước vẫn đang lên, rất lo lắng".

Ca sĩ Ngọc Hân là một giọng ca trẻ nổi bật trong làng nhạc Bolero và nhạc trữ tình Việt Nam. Cô được khán giả yêu mến nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và phong cách trình diễn duyên dáng. Ngọc Hân thường xuyên thể hiện các ca khúc Bolero mang âm hưởng dân ca, trữ tình miền Tây, rất phù hợp với chất giọng mềm mại và ấm áp của mình.

Đặc biệt, cô đã tạo nên một cặp đôi ăn ý trên sân khấu cùng với nam ca sĩ Khưu Huy Vũ, hợp tác trong nhiều ca khúc song ca được yêu thích như "Ngày Không Em", "Hai Đứa Mình Yêu Nhau" và các liên khúc Bolero trữ tình. Các sản phẩm âm nhạc của Ngọc Hân, bao gồm các album và MV như "Tiễn Một Người Đi", "Bạc Bẽo Đời Em", luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ những người hâm mộ dòng nhạc Bolero. Với sự đam mê và không ngừng trau dồi, Ngọc Hân đang ngày càng khẳng định vị trí của mình, mang đến những giai điệu Bolero đầy cảm xúc cho người nghe.