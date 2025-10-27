Nữ NSND 69 tuổi nổi giận nói thẳng đàn em ngay trên sóng truyền hình

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đức Thịnh và NSƯT Hạnh Thúy trong vai trò giám khảo.

Kim Xuân, Hạnh Thúy và Trung Dân

Tuần này, các thí sinh được thử thách bản thân bằng cách diễn cùng với bạn diễn, cũng là những đối thủ của mình trong chương trình.

Nghệ sĩ Trung Dân nói thẳng:” Diễn hay hay dở, thử thách như thế nào cũng là một bài học để các diễn viên trẻ bước vào nghề. Làm diễn viên là làm một nghề đầy cam go, một nghề làm dâu trăm họ”.

Mở đầu tập mới là bộ đôi thí sinh Minh Huy và Anh Thư với tiết mục “Tìm lại tình yêu”.

NSƯT Hạnh Thúy nói: “Tôi đánh giá cao độ ăn ý của 2 thí sinh Minh Huy và Anh Thư trong tiết mục dự thi. Tôi thích các yếu tố biểu diễn như ngoại hình, cách xây dựng tính cách đến xử lý trang phục phù hợp khi tạo bối cảnh hồi tưởng quá khứ của nhân vật.

Tuy nhiên, các bạn vẫn làm chưa tốt các nhịp chuyển trong tiết mục, chưa làm rõ nét được các điểm nhấn tình cảm của nhân vật.

Tuy các bạn cũng chưa hài lòng và muốn diễn lại. Nhưng các bạn nên nhớ chúng ta không bao giờ có cơ hội để làm lại. Mỗi lần bước lên sân khấu đều là đêm cuối cùng.

Vì vậy, tôi mong các bạn hãy xem mỗi cơ hội được lên sân khấu là lần cuối cùng mình được diễn, để làm tốt nhất có thể và không hối hận”.

Nghệ sĩ Trung Dân cho rằng thí sinh thiếu chút quan sát nên nhập vai chưa trọn vẹn. Song, với nam nghệ sĩ, cách Minh Huy và Anh Thư chọn kịch bản dự thi, chọn thông điệp muốn nhắn nhủ là điều đáng khen khi mang câu chuyện điển hình về xây dựng gia đình lên sân khấu.

Bộ đôi thí sinh tiếp theo trong tuần này là Quốc Nam và Thảo Nguyên với tiết mục “Sự thật mang tên hạnh phúc”.

NSND Kim Xuân nổi giận nhắc nhở thí sinh: “Trong chuyện về nhận thay người đã chết để chăm sóc người mẹ và người vợ của đồng đội mình, tôi rất giận khi Quốc Nam thoại rằng: "Con khao khát tình thương nên muốn về đây nhận được tình thương của gia đình mình".

Bộ đội không như thế, người lính không như vậy. Có thể các bạn nghĩ khi diễn tiểu phẩm này sẽ nhận được sự đồng cảm, nhưng nếu tôi không nói thì các bạn trẻ đang sống trong thời bình sẽ hiểu sai.

Các bạn đang chạm vào một điều mà theo tôi nghĩ, nếu sức chưa tới thì đừng làm. Và nên lưu ý khi muốn làm gì hãy nghiên cứu kỹ hơn”.