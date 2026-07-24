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Bí thư xã ở Quảng Ngãi tử vong sau tai nạn giao thông

Hùng Sơn
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Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi (Quảng Ngãi) bị tai nạn giao thông, dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng đã qua đời tối 23/7.

Ngày 24/7, Đảng ủy xã Đăk Kôi thông tin ông N.V.T (49 tuổi) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi - đã qua đời vào tối 23/7 do tai nạn giao thông .

Bí thư xã Đăk Kôi qua đời sau tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: K.T)

Theo Đảng ủy xã Đăk Kôi, trong quá trình công tác, ông N.V.T luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng.

Ông T. được Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (cũ) và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều bằng khen; được Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) tặng thư khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Sau tai nạn giao thông, mặc dù được các y, bác sĩ hết lòng tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã qua đời vào lúc 18h05 ngày 23/7.

Trước đó, tháng 10/2025, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi) - Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk - cũng tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Cụ thể, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xuất hiện mưa lớn khiến đoạn Km16+800 Quốc lộ 27 (trước Trường THPT Y Jut) bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc, ông Toàn cùng một số cán bộ xã trực tiếp ra hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức chống ngập.

Khoảng 21h30, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ô tô con chạy tốc độ cao từ phía sau tông thẳng, hất văng hơn 10m. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng không qua khỏi.

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Tags

tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Kon Tum

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