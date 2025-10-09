Bị rắn lục cắn, cụ ông 70 tuổi làm hành động bất ngờ khiến ai cũng bàng hoàng sửng sốt

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 19h10 ngày 08/10, Khoa Nội tổng hợp - Trung tâm Y tế Sơn Hoà tiếp nhận cấp cứu 01 trường hợp bệnh nhân nam 70 tuổi, ở Trung Hoà, xã Sơn Hoà bị rắn lục cắn ở chân khi đang đi dạo mát trong vườn. Điều đáng nói, sau đó, ông bắt con rắn, cho vào túi nilon và mang đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa để bác sĩ kiểm tra.

Con rắn lục được ông lão 70 tuổi mang đến gặp bác sĩ (Ảnh: Trung tâm Y tế Sơn Hòa).

Rắn lục (rắn xanh) còn tên đầy đủ là rắn lục xanh, tên khoa học là Trimeresurus Stejnegeri, đây là loài rắn có nọc độc và thuộc họ Crotalinae. chủ yếu sống về đêm, bám trụ trên các cành cây hoặc trên mặt đất.

Ở nhiều vùng núi, và gần đồng ruộng người ta dễ dàng bắt gặp rắn xanh gần các bờ suối hoặc thác nước chảy tự nhiên. Màu xanh của loài rắn này gần với màu cây cỏ khiến chúng ẩn nấp hiệu quả nhưng cũng là mối lo ngại lớn cho những người thường xuyên đi rừng, đi đêm. Rắn lục có độc. việc xác định đúng loài rắn sau khi bị cắn là yếu tố quan trọng để đánh giá rắn lục cắn có bị sao không. Độc tố của rắn lục có thể gây hoại tử, rối loạn đông máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên có đèn pin khi đi ở khu vực tối, với ban ngày thì phải khua đánh động các lùm cây bụi cỏ để xua rắn lục chạy đi, tránh bị rắn cắn

Khi bị rắn cắn hoặc không xác định được con gì cắn nên đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám theo dõi và điều trị. Không nên tự ý dùng thuốc tại nhà, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.