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Bị Mỹ tấn công, Iran tung đòn đáp trả vào các nước vùng Vịnh

Minh Hạnh
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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, truyền thông nhà nước đưa tin sáng 12/7.

Trong một tuyên bố được đăng tải bởi IRIB , IRGC tuyên bố đã phóng một số tên lửa đạn đạo phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cùng các nhà kho máy bay không người lái tại căn cứ Prince Hassan.

Căn cứ này được vận hành bởi lực lượng Không quân Jordan.

IRGC cho biết, đây là phản ứng tức thì đối với các cuộc không kích của quân đội Mỹ “nhắm vào một số căn cứ ven biển và tháp viễn thông dọc theo bờ biển phía nam của Iran”.

“Tuyên bố cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào khác của Mỹ cũng sẽ bị đáp trả bằng những phản ứng mạnh mẽ hơn”, IRIB cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất cũng đang đáp trả các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Tại Bahrain, còi báo động không kích đã vang lên và cư dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn.

Tại Kuwait, quân đội đã đánh chặn “các mục tiêu trên không” trong không phận nước này.

Theo thông báo mới nhất, quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công khoảng 140 mục tiêu của Iran trong đợt không kích rạng sáng 12/7.

“Cuộc không kích thứ ba trong tuần này đã hoàn tất. Các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, năng lực hải quân, các kho chứa đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc, và các địa điểm giám sát ven biển”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một bài đăng trên X.

Trong ba đêm không kích, CENTCOM đã tấn công tổng cộng hơn 300 mục tiêu theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh nhằm làm suy yếu khả năng tấn công các tàu thuyền dân sự và tàu thương mại tự do đi qua eo biển của Iran.

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