Bí mật phía sau những "đám đông luyện cười" ở Hà Nội

Nhờ duy trì tập Yoga Cười hàng ngày, anh Vinh cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, hạn chế nhiều bệnh vặt.

Một người cười giữa nơi công cộng có thể khiến người khác tò mò. Nhưng khi 10 người, 20 người cùng cười, tiếng cười ấy lại trở thành một hoạt động tập thể.

Giữa công viên tại hồ Ba Mẫu (Hà Nội) một nhóm người cùng vỗ tay, nhìn nhau rồi bất ngờ cười lớn: “Ha ha ha”. Người đi đường quay lại nhìn. Có người ngạc nhiên, có người bật cười theo, cũng có người lắc đầu, cho rằng những người này “có vấn đề”.

“Người ta đi qua thấy chúng tôi cười to: hô hô, ha ha cũng thấy kỳ quặc, gàn, dở... Họ nói: ‘Ai lại cười hô hố giữa công viên như vậy’”, anh Phạm Quốc Vinh, 41 tuổi, quê Nghệ An, nhớ lại những ngày đầu xây dựng CLB Yoga Cười ngoài cộng đồng.

Một kỷ niệm ở CLB Núi Biển-Quảng Ninh (video NVCC).

Một người cười giữa nơi công cộng có thể khiến người khác tò mò. Nhưng khi 10 người, 20 người cùng cười, tiếng cười ấy lại trở thành một hoạt động tập thể. Đó cũng là điều anh Vinh muốn mọi người nhìn thấy ở Yoga Cười.

Theo anh, Yoga Cười ngoài cộng đồng không chỉ có hoạt động cười mà còn gồm nhiều hoạt động khác như tổ chức trò chơi, hát, nhảy... Thời gian đầu, để có thêm thành viên, anh cũng phải hô hào, mời mọi người cùng tham gia tập để rèn luyện sức khỏe.

“Cũng giống như chạy, mọi người hô hào, kêu gọi mọi người chạy thì với Yoga Cười tôi cũng phải hô hào như vậy”.

Ở Việt Nam cũng như nhiều nước phương Đông những năm 2000, việc tập Yoga Cười tại nơi công cộng vẫn còn khá mới mẻ và dễ khiến người ngoài cảm thấy không quen. Chính anh Vinh cũng từng trải qua những ánh mắt phán xét ấy.

Nhưng đằng sau những tiếng cười tưởng như kỳ quặc đó lại là một con đường mà anh đã theo đuổi trong nhiều năm.

TỪ MỘT NHÂN VIÊN Y TẾ ÍT NÓI

Trước khi gắn bó với Yoga Cười, anh Vinh là một nhân viên y tế, sống khá khép mình, ít nói và không có nhiều hoạt động xã hội.

"Tôi khao khát đóng góp cho cộng đồng, nhưng xuất phát điểm lại không có gì cả”, anh Vinh nói.

Khát khao ấy khiến anh tìm đến nhiều khóa học tại các trung tâm kỹ năng mềm. Nhưng học nhiều, tham gia nhiều, anh vẫn không tổ chức được hoạt động nào cho cộng đồng.

“Tôi không tổ chức được hoạt động nào cho cộng đồng”, điều đó khiến anh hụt hẫng.

Cho đến khi một người bạn mời tham gia khóa học Yoga Cười kéo dài 2 ngày:“Tôi thấy đó là cơ hội và nên thử cái mới. Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng vào hoạt động này vì thời điểm đó Yoga Cười còn quá mới mẻ tại Việt Nam”.

Nhưng sau khóa học, Yoga Cười lại thu hút anh. Anh nhận ra đây có thể là một cách để mình làm điều có ích cho cộng đồng.

Tháng 3/2011, anh Vinh trở thành một trong những người xây dựng CLB Yoga Cười đầu tiên tại Việt Nam ở Tượng đài Lý Thái Tổ.

Yoga Cười dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh Vinh. Nhưng càng đi sâu, anh càng muốn hoạt động này không chỉ dừng lại ở những buổi tập ngoài cộng đồng.

Anh muốn đưa Yoga Cười vào bệnh viện với mong muốn giúp đỡ bệnh nhân gắn hoạt động này với chính công việc của mình.

Mong muốn đó không nhận được sự ủng hộ của các thành viên CLB tại Tượng đài Lý Thái Tổ. Họ nói: “Đó là việc của cậu, không phải việc của chúng tôi”. Năm 2014, anh quyết định rời CLB.

Một năm sau, anh bắt đầu học chuyên sâu về Yoga Cười với mục tiêu có thể thành lập CLB theo cách mình muốn điều phối, đồng thời thực hiện điều đã nung nấu: đưa Yoga Cười vào bệnh viện.

“Muốn làm gì tốt thì cần phải có lý luận mà cái đó tôi đang thiếu”, anh Vinh chia sẻ.

Năm 2015, anh sang Ấn Độ học trong 7 ngày theo chuẩn Quốc tế và học Laughter Yoga Teacher 5 ngày.

Không dừng ở đó, trong hai năm tiếp theo, 2016 và 2017, anh tiếp tục tham gia các hội thảo quốc tế về Yoga Cười tại Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc).

Vào 9/2022 đến 12/2022 anh Vinh học 3 tháng trực tuyến Laughter Yoga Master do Bác sĩ Madan Kataria, Guru Laughter Yoga giảng dạy. Sau đó, 10/2023 anh nhận bằng trực tiếp tại Hội nghị Thế Giới Yoga Cười tổ chức lần 1 tại Ấn Độ.

“Tôi trở thành một trong những giáo viên Yoga Cười đầu tiên tại Việt Nam được đào tạo bài bản”, anh Vinh nói.

Con đường này không chỉ khiến anh bỏ thời gian mà còn tiêu tốn tiền bạc hàng trăm triệu. Và đó cũng là lúc những người thân bắt đầu lo lắng cho anh.

“Lúc đầu, gia đình thấy tôi làm việc tốt cho cộng đồng cũng ủng hộ. Nhưng sau mất quá nhiều thời gian và tiền bạc, đặc biệt làm công việc không ra tiền thì dần cũng ngăn cản”.

Gia đình phản đối, nhưng rồi sự quyết tâm của anh khiến mọi người dần nhìn thấy điều anh thực sự muốn làm.

Khi những thành quả bắt đầu công đồng ghi nhận, báo chí biết đến gia đình cũng cảm thấy tự hào về quyết định năm nào của anh. Tháng 8/2016, CLB Yoga Cười đầu tiên do anh thành lập ra đời.

YOGA CƯỜI THAY ĐỔI NGƯỜI TẬP RA SAO?

Yoga Cười thay đổi chính người bắt đầu nó. Anh Vinh từng hay ốm vặt. Sau khi tập Yoga, sức khỏe thể chất được cải thiện, tinh thần cũng tốt lên rõ rệt.

“Tôi hay ốm vặt. Tập Yoga Cười, sức khỏe được cải thiện, không còn ốm vặt” - Phạm Quốc Vinh, 41 tuổi, cho biết.

Ảnh thiết kế: N.M (ảnh NVCC)

Nhưng thay đổi lớn hơn lại nằm ở chính con người anh. “Yoga Cười đã thay đổi tôi từ một người sống hướng nội trở thành một người hoạt bát, mong muốn truyền đi những năng lượng đó cho cộng đồng”.

Những thành viên đến với CLB cũng tìm thấy ở đó một không gian để giải tỏa. Những người từng e dè vì sợ người khác đánh giá dần trở nên thoải mái hơn.

Nhưng với những người mới bắt đầu, rào cản đầu tiên đôi khi lại rất đơn giản: ngại bị người khác nhìn thấy mình cười.

Anh Vinh hiểu cảm giác đó. “Một người tập thì mọi người sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng cả CLB 10 người tập, 20 người tập thì nó lại trở thành một bộ môn luyện tập sức khỏe như bao bộ môn khác như dưỡng sinh, khí công, aerobic tại những khu vực tập thể dục. Tôi cũng rút ra được làm việc gì thì cũng nên đi cùng nhau mới bền và xa được, tập luyện cũng vậy”.

Trong quá trình xây dựng các CLB, anh nhận ra những người thay đổi nhiều nhất đôi khi lại chính là các chủ nhiệm CLB.

Ngày đầu, họ có thể không thích hướng dẫn người khác tập, không muốn tổ chức hoạt động, thậm chí không muốn nói trước đám đông hoặc e ngại ánh mắt của mọi người. Nhưng khi tham gia, nhận thấy lợi ích, họ dần trở thành những người truyền cảm hứng.

“Sự ngại ngùng chuyển sang chủ động, nói chuyện trước đám đông”.

Điển hình là cô Trần Thị Cần, thành viên CLB Yoga Cười đầu tiên tại Hà Nội. Cuộc sống của cô khá vất vả, công việc hằng ngày là chăm sóc các cụ ông, cụ bà.

Dù vậy, cô vẫn dành thời gian tập Yoga Cười cùng mọi người và hướng dẫn những người khác cùng tập.

“Mỗi lần tập Yoga, những căng thẳng, buồn phiền và thiệt thòi trong cuộc sống như được trút bỏ”, cô Cần chia sẻ.

Hiện tại, anh Vinh đã thành lập được 6 CLB Yoga Cười tại các công viên ở Hà Nội và 2 CLB tại Quảng Ninh.

Những tiếng cười từng khiến người đi đường quay lại nhìn, thậm chí có người cho rằng những người tập “gàn, dở”, giờ đã trở thành hoạt động cộng đồng ở nhiều nơi.

Nhưng với anh Vinh, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. “Tôi đã thực hiện Yoga Cười ngoài cộng đồng tốt, vì sao không thể mang vào bệnh viện. Đây là câu hỏi luôn nung nấu tôi tìm lời giải”.

Còn tiếp...!