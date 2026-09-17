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Honda Ryden 160 bất ngờ xuất hiện, hé lộ đối thủ mới của Yamaha NVX với động cơ 160cc

Văn Chế
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Honda Ryden 160 vừa lộ diện với thiết kế thể thao, động cơ 156,9cc cùng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS, hứa hẹn tạo thêm sức nóng ở phân khúc xe tay ga 160cc.

Honda Ryden 160 gây chú ý với thiết kế thể thao, có ABS và kiểm soát lực kéo TCS.

Loạt xe 5 chỗ gầm cao dưới 500 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay
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ABS

Honda Ryden 160

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