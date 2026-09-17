Honda Ryden 160 gây chú ý với thiết kế thể thao, có ABS và kiểm soát lực kéo TCS.
Honda Ryden 160 bất ngờ xuất hiện, hé lộ đối thủ mới của Yamaha NVX với động cơ 160cc
Văn Chế |
Honda Ryden 160 vừa lộ diện với thiết kế thể thao, động cơ 156,9cc cùng phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS, hứa hẹn tạo thêm sức nóng ở phân khúc xe tay ga 160cc.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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