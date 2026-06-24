Bị chỉ trích vì mặc đẹp đi dự đám tang, nữ NSƯT nổi tiếng lên tiếng

"Quý vị nào không hiểu thì cho tôi xin lỗi, để tôi được trần tình. Tôi cũng xin nhận lỗi" - NSƯT Ngọc Huyền nói.

Vừa qua, NSƯT Ngọc Huyền bị một số khán giả chỉ trích việc ăn mặc đẹp và đội mũ khi đi dự đám tang cố nghệ sĩ Thúy Uyển.

Trước sự việc này, Ngọc Huyền mới đây đã lên tiếng giải thích. Cô nói: "Vừa rồi tôi đi dự tang lễ má Thúy Uyển, rất nhiều người phê phán tôi là tại sao lại mặc đồ đẹp, đội nón khi đến tang lễ. Thực ra tôi làm vậy là theo di nguyện của má.

Ngọc Huyền trần tình

Từ lúc má Thúy Uyển bệnh, tôi đã vào bệnh viện hỏi thăm má nhưng má lúc nào cũng thích đẹp, nên không cho tôi quay gì cả, bảo khi nào má xuất viện về nhà rồi quay.

Đáng lẽ bác sĩ nói má sẽ xuất viện vì sức khỏe hồi phục, nhưng theo lời chị Trúc Uyển con gái má thì từ hồi tháng trước, lúc chú mới mất là má đã buồn, muốn tuyệt thực để đi theo, nhưng Hà Phương bay sang bàn về các dự án đang dang dở nên má vui lại và ăn lại. Nhưng sau đó sức khỏe má vẫn yếu dần và mệt tim rồi cứ thế đi luôn.

Má Thúy Uyển là người rất yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn đẹp và chỉn chu, nên mọi người tới dự tang lễ bảo nhau phải ăn mặc đẹp cho má vui.

Chị Trúc Uyển cũng hỏi tôi trước là hôm tang lễ có thể ở lại từ đầu đến cuối để làm trong ban lễ tân, tham gia lễ rước hoa, thả bồ câu cho thật trang trọng và đẹp được không.

Tôi đồng ý luôn và làm theo mọi sự chuẩn bị, chỉ đạo của chị Trúc Uyển là con ruột và Hà Phương là con nuôi. Cái nón tôi đội cũng đâu phải của tôi mà do chính tay Hà Phương mua rồi đưa cho tôi. Hà Phương muốn tôi đeo cái nón đó và với người phương Tây thì việc đeo nón rồi che vải trước mặt như vậy là một nghi thức để tang.

Không chỉ một mình tôi đội nón, còn có Hồng Loan con chú Bảo Quốc, Mỹ Huyền, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Hương Thủy cũng đội. Chúng tôi đội để xếp thành đội hình đẹp đứng xếp hoa cho má Thúy Uyển.

Quý vị nào không hiểu thì cho tôi xin lỗi, để tôi được trần tình. Tôi cũng xin nhận lỗi. Đáng lẽ tôi phải trần tình trước là việc đội nón như vậy là di nguyện, ước nguyện của má Thúy Uyển và gia đình, muốn làm một tang lễ đẹp, chỉn chu để tri ân mọi người tới dự tang lễ.

Đó là lí do chúng tôi phải trang điểm, ăn mặc đẹp, đi guốc và đội nón. Tất cả đều do Hà Phương sắm sửa".