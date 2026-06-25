Tập đoàn vũ khí châu Âu Beretta Holding tiếp tục cung cấp vũ khí cho Liên bang Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt hiện hành.

Điều này được nêu trong cuộc điều tra của The Insider. Tờ báo này đã phát hiện ra bằng chứng về việc nhập khẩu vũ khí quy mô lớn từ châu Âu cho các cơ quan thực thi pháp luật của Nga.

Theo tài liệu được công bố, trong năm 2022, Giám đốc điều hành của Beretta Holding - ông Pietro Gussalli Beretta đã trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị của công ty nhập khẩu Nga Russian Eagle LLC. Ngay cả sau khi cuộc chiến toàn diện tại Ukraine bắt đầu, công ty này vẫn nhận được hơn 3.900 khẩu súng sản xuất tại châu Âu.

Tổng cộng, các nhà nhập khẩu Nga đã đăng ký ít nhất 15.337 khẩu súng phương Tây từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2024. Gần 40% trong số này, tương đương 6.064 nòng súng, được sản xuất bởi các nhà máy thuộc tập đoàn Beretta, bao gồm Benelli Armi, Fabbrica D'Armi Pietro Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako Limited và Stoeger Silah Sanayi.

Súng trường bán tự động Benelli của Ý do công ty Russian Eagle nhập khẩu, đã được Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang sử dụng từ năm 2025.

Quân đội và cơ quan đặc nhiệm Nga sử dụng các mẫu Benelli M2, M3 và M4 để chống lại cuộc tấn công từ máy bay không người lái FPV của Ukraine và cho những cuộc thi bắn súng chiến thuật.

Binh sĩ tham gia cuộc thi bắn súng chiến thuật của quân đội với súng săn Benelli M4.

Bên cạnh vũ khí nòng trơn, các cơ quan thực thi pháp luật và lính bắn tỉa Nga còn tích cực sử dụng súng trường Sako và Tikka, được sản xuất tại nhà máy của tập đoàn Beretta ở Phần Lan.

Những hệ thống súng tầm xa có độ chính xác cao này đã được ghi nhận trong cuộc thi bắn tỉa ở Sterlitamak, nơi các binh sĩ đã sử dụng rộng rãi những mẫu Tikka T3, Sako S20 và Sako A7.

Việc cung cấp vũ khí châu Âu cho thị trường Nga không dừng lại trong năm 2026 nhờ các nhà thầu hiện tại của Beretta Holding.

Công ty Kolchuga thuộc sở hữu đối tác kinh doanh Mikhail Khubutiya của tập đoàn đã nhận thêm một lô súng trường Benelli Argo-E cỡ nòng .308 Win và .30-06 Springfield vào tháng 3/2026.

Mỹ đã phản ứng trước sự thật này và đưa công ty con của Nga - Russian Eagle, vào danh sách trừng phạt trong tháng 6/2024. Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã tiến hành một loạt vụ bắt giữ các trung gian ở Kyrgyzstan và Mỹ, những người đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga thông qua những công ty ma.

Công dân Ý Manfred Gruber đã ra hầu tòa ở Brooklyn, nhận tội buôn lậu đạn dược sang Nga trị giá hơn 540.000 USD. Công ty của ông ta - Bignami Spa, từ lâu đã hợp tác với các tổ chức Nga ở Khubatia, cung cấp dịch vụ hậu cần cho hàng hóa để lách luật.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu và Ý vẫn chưa tiến hành một cuộc điều tra chính thức về vụ buôn lậu vũ khí. Ủy ban An ninh Tài chính thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Ý, khi được các nhà báo hỏi đã cho biết họ không có thẩm quyền trong vấn đề giám sát việc tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí.

Tình hình đã được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban An ninh thuộc Hạ viện Ý vào ngày 18/2/2026. Trong phiên điều trần, các giám đốc điều hành của Beretta, Franco Gussalli Beretta và Carlo Ferlito, đã phủ nhận việc buôn lậu quy mô lớn và tuyên bố rằng chỉ có 15 khẩu súng săn đã đến Nga.

Sau khi nghị sĩ Marco Pellegrini trích dẫn dữ liệu của các nhà điều tra chính thức về 6.000 khẩu súng trường xuất khẩu và 1 triệu viên đạn, Chủ tịch Uỷ ban - ông Antonino Minardo đã khẩn trương tuyên bố bế mạc phiên điều trần. Giới lãnh đạo chính trị của đất nước đã tránh làm rõ thêm các tình tiết về việc cung cấp hàng hóa này.

Đáp lại yêu cầu chính thức từ các nhà báo, đại diện của Beretta Holding đã bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố họ đang cố gắng làm suy yếu danh tiếng của tập đoàn, bởi Russian Eagle LLC đã bị loại khỏi báo cáo hợp nhất và các giấy chứng nhận hợp quy được ghi nhận có thể liên quan đến hàng giả.