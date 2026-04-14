Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cảnh báo khẩn về thuốc giả

Ngày 14-4, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM phát đi cảnh báo về tình trạng có nơi làm giả thuốc của bệnh viện này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh.

Theo thông tin từ Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, thời gian gần đây xuất hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc được gắn nhãn mác giả mạo, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với thuốc do bệnh viện sản xuất và phân phối chính thức.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khuyến cáo người dân cần lưu ý một số đặc điểm thường gặp ở thuốc giả: nhãn dán đơn giản, chất lượng in kém, chữ mờ, không có logo bệnh viện.

Thuốc giả (trái) nhái sản phẩm thật (phải) của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM (Ảnh bệnh viện cung cấp)

Các sản phẩm thuốc do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM sản xuất và phân phối có các đặc điểm: Bao bì thiết kế rõ ràng, chuyên nghiệp, thông tin đầy đủ gồm tên bệnh viện, địa chỉ và tiêu chuẩn sản xuất (GMP-WHO), chữ in sắc nét, có nhận diện thương hiệu chính thức, viên thuốc đồng đều, đóng gói đúng quy cách.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại hai cơ sở chính thức của bệnh viện, không mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ về sản phẩm, liên hệ trực tiếp bệnh viện để được xác minh.

Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cũng cung cấp số điện thoại nhà thuốc 0973.788.187 để hỗ trợ người dân kiểm tra thông tin và tư vấn khi cần thiết.