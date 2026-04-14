Kỳ lạ loại quả ngọt gấp 250 lần đường nhưng không gây tăng đường huyết, ngừa ung thư: Việt Nam có nhiều

Quả la hán, còn được gọi là giả khổ qua hay la hán quả, có xuất xứ từ vùng Quảng Tây, Quế Lâm, Trung Quốc. Tại Việt Nam, loại quả này đã được trồng từ lâu và khá quen thuộc trong đời sống thường ngày, đặc biệt là dưới dạng quả khô dùng để hãm trà. Nước trà la hán có vị ngọt dịu, dễ uống, thường được nhiều người lựa chọn như một thức uống giải khát trong những ngày hè nóng bức. Ngoài ra, quả la hán cũng xuất hiện trong nhiều bài thuốc liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa.

Quả la hán khô.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của quả la hán là vị ngọt rất đặc trưng. Theo Healthline, độ ngọt của quả la hán có thể ngọt gấp khoảng 100-250 lần đường tinh luyện. Vị ngọt này đến từ mogroside - một hợp chất có rất nhiều trong quả. Chính nhờ đặc tính đó, quả la hán hiện không chỉ được dùng làm đồ uống mà còn được chú ý như một chất tạo ngọt tự nhiên.

Ngọt nhưng không làm tăng đường huyết

Dù có vị ngọt nhưng quả la hán không tác động đến đường huyết và insulin theo cách giống như đường ăn tinh luyện, mật ong hay siro ngô. Nhờ đặc điểm không chứa calo và carbohydrate, nó được xem là một lựa chọn thay thế đường đáng chú ý đối với người cần kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, trong đó có người mắc đái tháo đường.

Quả la hán tươi.

Tạp chí Health trích dẫn một nghiên cứu trên động vật cho thấy những con chuột bị đái tháo đường tuýp 2 khi sử dụng sữa chua bổ sung chiết xuất quả la hán có sự cải thiện rõ hơn về kiểm soát đường huyết, đồng thời giảm đáng kể tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, các dữ liệu hiện nay cho thấy tiềm năng này vẫn cần được kiểm chứng thêm trên người.

Một điểm cũng cần lưu ý là trên thị trường, chiết xuất quả la hán thường không tồn tại dưới dạng đơn lẻ mà có thể được phối trộn với các chất tạo ngọt khác. Vì vậy, khi lựa chọn sản phẩm, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng thành phần để hiểu rõ mình đang sử dụng loại chất tạo ngọt nào.

Quả la hán và công dụng hỗ trợ ngừa ung thư

Quả la hán được nghiền thành bột để làm chất tạo ngọt.

Không chỉ gây chú ý ở khả năng tạo ngọt, quả la hán còn được nhắc tới nhờ sự hiện diện của mogroside, hợp chất chính được cho là mang lại nhiều lợi ích sinh học.

Theo thông tin từ Healthline, mogroside có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Cụ thể, các chiết xuất mogroside được cho là có khả năng ức chế một số phân tử có hại, đồng thời góp phần ngăn ngừa tổn thương DNA. Đây là những cơ chế thường được quan tâm trong nghiên cứu về bảo vệ tế bào và dự phòng bệnh tật.

Đáng chú ý, một số dữ liệu còn cho thấy mogroside có tiềm năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Trong một nghiên cứu trên chuột công bố năm 2022, các mogroside được ghi nhận có thể làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư phổi.

Lưu ý khi dùng quả la hán

Trà quả la hán.

Dị ứng với quả la hán được xem là hiếm gặp, nhưng về nguyên tắc, bất kỳ thực phẩm nào được đưa vào cơ thể cũng đều có khả năng gây phản ứng dị ứng. Quả la hán thuộc họ bầu bí. Vì vậy, nguy cơ dị ứng với quả la hán có thể cao hơn ở những người vốn đã dị ứng với các loại thực vật cùng họ này.

Một số dấu hiệu của phản ứng dị ứng có thể bao gồm:

Nổi mề đay hoặc phát ban

Khó thở

Mạch nhanh hoặc yếu

Chóng mặt

Đau bụng

Buồn nôn

Sưng lưỡi

Về cách sử dụng, chất tạo ngọt từ quả la hán có thể được dùng để tạo vị ngọt cho gần như nhiều món ăn và đồ uống hằng ngày. Người dùng có thể thêm vào cà phê, trà nóng, trà đá hoặc nước chanh; dùng trong nước sốt, sốt trộn salad, sinh tố, lớp kem phủ bánh, sữa chua, yến mạch hay các món ngũ cốc nóng khác.

Nguồn: Healthline, Health