Hành trình nghề nghiệp của ông gắn liền với nhiều vị trí công tác, từ chuyên môn đến quản lý, điều hành tại bệnh viện.

Mới đây, Bộ Y tế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm BSCKII Tô Việt Thanh giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM. Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ.



Theo Quyết định số 3438/QĐ-BYT ngày 6/11/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Tô Việt Thanh, bác sĩ chuyên khoa II ngành Răng Hàm Mặt, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp của bệnh viện, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Tân Phó Giám đốc sinh năm 1984, gắn bó với bệnh viện từ năm 2008

BSCKII Tô Việt Thanh sinh năm 1984, bắt đầu công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM từ năm 2008. Trong quá trình làm việc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động chuyên môn, quản lý và điều hành bệnh viện.

Đáng chú ý, kinh nghiệm công tác của ông tập trung ở nhiều lĩnh vực như quản lý chuyên môn, tổ chức cán bộ và điều hành hoạt động bệnh viện. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, ông giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Về trình độ, ông Tô Việt Thanh là bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Răng Hàm Mặt, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, đồng thời được đào tạo về quản lý nhà nước và quản lý bệnh viện.

Giai đoạn 2015–2024, ông được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và được UBND thành phố tặng bằng khen.

Việc được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo bệnh viện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình công tác của vị bác sĩ sinh năm 1984, sau nhiều năm làm việc tại cơ sở chuyên khoa này.

BS CKII Tô Việt Thanh, tân Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh niên)

Thứ trưởng Bộ Y tế giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên cương vị mới

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đánh giá quyết định bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của ông Tô Việt Thanh trong thời gian qua.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm của tập thể, tân Phó Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Trên cương vị mới, ông Tô Việt Thanh được đề nghị tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động trong công tác tham mưu, điều hành. Đồng thời, phối hợp cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng tập thể lãnh đạo thống nhất, phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm.

Thứ hai, chú trọng quản lý và phát triển chuyên môn theo hướng chuyên sâu, hiện đại; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật cao, bảo đảm an toàn người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm.

Thứ ba, quan tâm phát triển đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật và phát huy năng lực của đội ngũ bác sĩ trẻ cũng được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng.

Thứ tư, tăng cường quản trị bệnh viện, phối hợp giữa các khoa, phòng, trung tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn. Việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cũng cần được chú trọng.

Cuối cùng, tân Phó Giám đốc cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò nêu gương, lắng nghe ý kiến của viên chức, người lao động và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế cho BSCKII Tô Việt Thanh. (Ảnh: Bộ Y tế Việt Nam)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Tô Việt Thanh bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban Giám đốc và tập thể viên chức, người lao động bệnh viện đã tin tưởng, tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành.

Tân Phó Giám đốc cam kết nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chấp hành sự phân công, chủ động tham mưu và phối hợp cùng Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành. Ông cũng xác định sẽ tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh, chú trọng đào tạo nhân lực và cải tiến quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM là một trong những cơ sở chuyên khoa đầu ngành về Răng Hàm Mặt, đảm nhiệm các hoạt động khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến. Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới về chất lượng chuyên môn, phát triển nhân lực và hiệu quả quản trị bệnh viện.

Tổng hợp